«Временная опека уже оформлена»: оставленные отцом в Шереметьеве дети вернулись в Комсомольск-на-Амуре к бабушке

Братья Влад и Ваня Гавриловы, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, уже вернулись в Комсомольск-на-Амуре и будут жить с бабушкой Валентиной Суховой. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Между тем СМИ сообщают, что Сухова обратилась в полицию из-за угроз со стороны отца мальчиков Виктора Гаврилова. По словам людей, знакомых с семьёй Гавриловых, отец производил хорошее впечатление. Однако мать ребят Ольга Пушкарёва и её близкие утверждают, что мужчина неоднократно бил и её, и детей.

Влад и Ваня Гавриловы, оставленные отцом в аэропорту Шереметьево, будут жить с бабушкой по материнской линии.

«Братья, увезённые отцом в Москву, вернулись в Комсомольск-на-Амуре. В сопровождении представителей аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и представителей региона детей передали бабушке, временная опека на нее уже оформлена», — сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

Между тем бабушка мальчиков Валентина Сухова обратилась в полицию. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отец Влада и Вани Виктор Гаврилов позвонил женщине и пригрозил, что если она заберёт детей, то он вернётся в Комсомольск-на-Амуре и «жизни им не даст».

На это уже отреагировали в СК.

«Следствие даст правовую оценку действиям мужчины, при наличии оснований будет принято процессуальное решение», — цитирует ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елены Марковской.

Напомним, 26 января в аэропорту «Шереметьево» были обнаружены два мальчика, прилетевшие с отцом из Хабаровска.

В рюкзаке одного из них нашли записку, в которой 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов объяснял, что бросил сыновей из-за тяжёлой финансовой ситуации.

Два дня полицейские искали отца мальчиков. 28 января он сам пришёл к следователям в Батайске Ростовской области. Также выяснилось, что их мать, 29-летняя Ольга Пушкарёва, сейчас ждёт ребёнка от нового мужа, с сыновьями не общалась с весны 2019 года, а нынешней семье сообщила, что мальчики приёмные. «Родители её нового мужа не хотят иметь ничего общего с её детьми от первого брака, мы были у них», — рассказал RT источник в местной администрации.

Взять мальчиков к себе решила их бабушка Валентина Сухова, которая, как выяснилось, в 1991 году сама удочерила Ольгу из детдома.

«Воспитывала строго, но любила»

Александр и Валентина Суховы живут в панельной многоэтажке на Московском проспекте в Комсомольске-на-Амуре. По словам соседки Суховой Анны, Ольга росла в любящей семье.

«Мама её воспитывала строго, но чтоб не любила — такого не скажу. Она шьёт одежду сама, и вы бы видели, как она маленькую Олю наряжала! Как куколка ходила!» — вспоминает женщина.

По словам других соседей, никаких инцидентов с Ольгой, когда она училась в школе, они не помнят. Однако вышла девушка замуж очень рано: в 18 лет она уже родила старшего сына Владислава. Отец мальчика Виктор Гаврилов на 12 лет старше жены.

Виктор и Ольга некоторое время жили в общежитии на Хетагуровской улице. Супруги в те годы производили впечатление идеальной пары. Но и сама Ольга, и её родственники и знакомые утверждают, что мужчина оказался домашним тираном.

Общежитие, где жили Гавриловы

© RT

Сразу после свадьбы он, по словам Ольги, запретил ей общаться с родителями. Более того, женщина утверждает, что муж регулярно избивал и её, и детей: «Бывали моменты издевательства даже над детьми. То есть руку поднимал на детей. Были моменты, что я защищала детей, но мне прилетало вдвойне».

Также, по словам Пушкарёвой, бывший муж несколько раз резал её ножом, стал виновником четырёх сотрясений мозга и смещения носовой перегородки, а один раз побрил её налысо.

Слова Ольги подтверждает и её мать. «Несколько раз Ольга обращалась в полицию, но они не реагировали и не принимали заявления», — привёл слова Валентины Суховой источник RT в надзорных органах.

Мать бросала сыновей

В 2016 году Ольга отвела сыновей в детский сад и исчезла. Как рассказала RT одна из сотрудниц детского сада, который посещали Влад и Ваня, она оставила вещи мальчиков на вахте и написала записку. По словам мамы одного из посещающих детский сад детей, в записке говорилось, что жить с детьми Ольга больше не может и не хочет. Как рассказали одноклассники женщины, Виктор постоянно изводил её сценами ревности. Ольге также не нравилось, что он мало зарабатывает.

Искали женщину всем Хабаровском. За любую информацию о её местонахождении Виктор Гаврилов обещал 80 тыс. рублей. В итоге Ольга вернулась в семью, а в соцсетях снова начали появляться их совместные фотографии.

В 2017 году Пушкарёва получила предупреждение за неисполнение родительских обязанностей. «Комиссия по делам несовершеннолетних делала Ольге выговор за то, что она ушла в магазин и оставила мальчиков одних, а дети опрокинули на себя чайник с кипятком», — рассказали RT в мэрии Комсомольска-на Амуре.

Пара развелась в 2018 году. Разрыв отношений проходил тяжело. По словам тёщи Виктора, он угрожал бывшей жене и запрещал подходить к детям, говорил: «Если подойдёшь к забору детского сада — убью».

Позже Сухановы узнали, что Виктор якобы умудрился каким-то образом выписать из комнаты, которая принадлежала его тёще и тестю, Ольгу и детей, и решил выставить её на продажу.

«Соседи позвонили, спросили: «Вы что, комнату продаёте?» Родители Ольги сразу обратились в полицию, но заявление не приняли, потому что Виктор отказался от мыслей о продаже жилья, ему не принадлежащего», — рассказал собеседник RT в надзорных органах.

Положительный образ

По словам источника RT, мать Ольги утверждает, что Виктор умел производить впечатление на посторонних людей. Благодаря этому к нему хорошо относился и участковый, и сотрудники опеки, которым он рассказывал о «непутёвой» жене.

Как рассказали RT родители детей, которые ходили в одну группу с братьями Гавриловыми, сыновей в сад водил только их папа. «Он никогда не пропускал платежи за детский сад, а когда забирал сыновей, то успевал с ними пообщаться, спрашивал, как прошёл их день», «С виду всегда опрятный, ни разу не видела, чтобы выпившим забирал. Шутил», — вспоминают родители.

По сообщениям местных СМИ, Виктор Гаврилов вырос в детдоме вместе с двумя братьями. Отношения они не поддерживали. RT нашёл размещённое объявление Виктора о поиске его братьев, Олега и Андрея.

Гаврилов окончил ПТУ №11 в Комсомольске-на-Амуре по специальности «электрогазосварщик 3-го разряда». С 2009 по 2016 год он работал охранником на различных ЧОПах. В последнее время мужчина активно искал работу: был готов трудиться за маленькую зарплату в других городах шесть дней в неделю и по ненормированному графику. Гаврилов прописан в одном из домов посёлка Огнеупорный, где, по словам соседей, его видели всего пару раз, и ни разу — с детьми.

Дважды Виктор уезжал на вахту: на это время сыновья оставались в Центре социальной поддержки детей и семей. 24 января Гаврилов пришёл в школу, где учился его старший сын, забрал документы мальчика, объяснив, что уезжает в Москву. Там, по утверждению мужчины, у него было жильё, и он точно найдёт работу в столице. Педагоги говорят, что причин не верить ему у них не было. Деньги на билеты, по данным СМИ, Виктору одолжила соседка, взявшая для этих целей кредит на своё имя.

Подкидыши

Детей сотрудники безопасности «Шереметьево» обнаружили 26 января в терминале D. В рюкзаках мальчиков оказались свидетельства об их рождении, школьный дневник Влада, копия паспорта отца и записка.

«Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжёлая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет», — говорилось в записке.

Также по теме «Я проявил слабость»: бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил...

Детей накормили и временно поместили в Химкинскую областную больницу. Тем временем Виктор добрался до Ростова-на-Дону. 28 января он пришёл с повинной в отдел СК РФ в Батайске Ростовской области, где дал признательные показания.

В видео, которое опубликовал СК России, 41-летний мужчина просит прощения «у любимых сыновей». «Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы единственное, что есть в моей жизни, её смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», — говорит Гаврилов.

Мужчина, по его словам, надеялся найти работу и вернуться за детьми, «чтобы никогда больше не расставаться». Он рассказал, что собирался дать им ту жизнь, которой сам был лишён. «Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе. Я вас очень сильно люблю. Ждите меня, пожалуйста», — добавил житель Хабаровского края.

Уголовные дела

Как уточнил местным СМИ начальник следственного отдела СУ СК РО по Батайску Андрея Треглазова, после допроса Гаврилов ушёл, мужчину не арестовывали. «Его дальнейшей судьбой займутся уже в Москве», — добавил Треглазов.

В отношении Гаврилова на данный момент в Хабаровском крае возбуждено два уголовных дела: за оставление сыновей в опасности и за истязания бывшей жены Ольги Пушкарёвой и детей.

По данным следствия, мужчина «причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев».

Ольга Пушкарёва сейчас находится на сохранении в местном роддоме №7. К женщине никого не пускают — не только из-за резонанса в СМИ, но и в связи с введённым строгим карантином по причине угрозы коронавируса. Впрочем, после выписки из роддома своих старших сыновей она может и не увидеть. Как сообщила RT министр труда и соцразвития Хабаровского края Светлана Петухова, будет рассматриваться вопрос о лишении матери и отца мальчиков родительских прав.

Роддом, где лежит на сохранении Ольга Пушкарёва, закрыт на карантин

© RT

В свою очередь, следователи проверяют органы опеки Комсомольска-на-Амуре. Семья Гавриловых неоднократно попадала в их поле зрения, но чиновники не обращали на неё внимания. «Предположения о нарушениях в работе органов системы профилактики подтверждаются в полном объёме», — констатировала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как сообщили RT в СК, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». «В ходе дела будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав несовершеннолетних», — резюмировали в ведомстве.