Искали с ноября: в Чите арестовали мужчину, скрывавшегося с детьми от полиции и органов опеки в заброшенном бараке

В Чите арестован отец семейства, который вместе с детьми скрывался от органов опеки и полиции. В следственном управлении СК по Забайкальскому краю сообщили, что он помещён в СИЗО, а его трёх сыновей и дочь отправили в социально-реабилитационное учреждение. Ранее СМИ писали о семье с четырьмя детьми, которые живут в заброшенном аварийном бараке без отопления и каких-либо удобств. При этом в правительстве края отметили, что отца разыскивали за совершение преступления.

В Чите задержан и помещён в СИЗО отец четверых детей, скрывавшийся от полиции и органов опеки в заброшенном аварийном доме. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Забайкальскому краю.

«Отец детей задержан полицией в Чите, его поместили в следственный изолятор. Он находился в розыске за причинение вреда здоровью средней тяжести. Всех его детей поместили в социально-реабилитационное учреждение, на данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает. Идёт доследственная проверка по данному факту», — рассказал RT старший помощник руководителя следственного управления подполковник юстиции Егор Марков.

Помимо этого, СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

«По мнению следствия, нарушение прав малолетних детей стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей по защите прав несовершеннолетних», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители узнали о ситуации из СМИ. Ранее в прессе и соцсетях сообщалось о бездомной семье, найденной случайными прохожими в пустых развалинах в Первом микрорайоне (Ингодинский район) Читы. Отец семейства и четверо его детей, 5-летняя девочка и три мальчика шести, десяти и двенадцати лет, грелись у костра посреди аварийного барака. Все они были очень грязные, плохо одетые, голодные и замёрзшие, без денег, рассказывали очевидцы. В занимаемом ими здании не было элементарных удобств, спали они на соломе прямо на холодном полу.

«Дети ходили чуть ли не голые»

Историю отца семейства, Александра, рассказал RT работник социального проекта «Одни из нас» Андрей Толкаченко, который сейчас занимается сбором гуманитарной помощи для членов семьи. Жители Читы привозят одежду, еду и переводят деньги на содержание детей.

Как рассказал RT Толкаченко, до холодов семья жила на берегу реки Читинки в шалаше. С началом заморозков отец, мать и четверо детей перебрались в неотапливаемый заброшенный барак, где их и нашли случайные прохожие.

«Друзья Жени (общественник Евгений Фёдоров. — RT) потеряли собаку, пока искали, набрели на барак, заходят — а там дети чуть ли не голые. И костёр горит», — сказал Толкаченко.

Со слов активистов, в сентябре и октябре, когда семья жила в шалаше, старшие дети ходили в школу, купал детей отец в реке и там же стирал их одежду. Последнее время Александр зарабатывал сдачей металлолома, но вырученных денег еле хватало на еду.

«Дети рассказали, что папа за ними ухаживает, кормит их и одевает. Он почти не пьёт, а вот мама выпивает, причём сильно, — добавил Андрей. — Она в выходные ушла якобы за сигаретами и с тех пор к детям не вернулась».

Раньше, по словам Толкаченко, семья жила в селе Александровский завод. Там они купили дом, вложив материнский капитал. Но жильё оказалось непригодным — быстро начало сыреть и гнить.

Местная опека, проверявшая условия жизни детей, поставила условие — если супруги не приведут дом в порядок, детей заберут.

Какое-то время семье удалось пожить у родственников, Александр работал на кирпичном заводе, но потом его уволили, он тяжело заболел и в критическом состоянии попал в больницу. От родственников после его выписки пришлось съехать.

После этого отец перевёз семью в Читу, где ему удалось снять комнату. В городе он устроился грузчиком. Однако вскоре у него возник конфликт с владельцами арендуемого жилья.

«Жили они, грубо говоря, за бутылку водки — такое условие поставили владельцы квартиры. То есть соседи обещали смотреть за детьми, пока отец на работе, а он им за это привозил водку, — добавил Андрей Толкаченко. — Собственно, на этой почве конфликт и произошёл».

По его словам, в один из дней произошла пьяная драка. Соседи написали на многодетного отца заявление. По данным УМВД по Забайкальскому краю, отцу семейства была избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Дело было направлено в суд, но на заседание он не явился. Поэтому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из-за этого в декабре он был объявлен в федеральный розыск.

Исчезли в неизвестном направлении

Вице-премьер краевого правительства Аягма Ванчикова сообщила, что семью искали с начала ноября. Семья покинула дом в Александрово-Заводском районе, купленный на средства материнского капитала, по инициативе матери, которая хотела скрыть детей от человека, с которым они были впоследствии найдены. С осени, по приезду в Читу, дети были помещены в социально-реабилитационный центр «Надежда», затем переведены в центр «Берегиня». Сотрудники учреждения помогли маме детей устроиться на работу уборщицей, снять квартиру, дети ходили в школу, младшая девочка ходила в детский сад.

«В дальнейшем отец детей совершил преступление, забрал жену с детьми, центру «Берегиня» они пояснили, что переезжают. Далее семья исчезла в неизвестном направлении», — сказала Ванчикова на специальном совещании 24 января в правительстве края.

Как заявил уполномоченный по правам детей по Забайкальскому краю Иван Катанаев, на самом деле у семьи шестеро, а не четверо детей — младшая девочка находится в «доме малютки», а старший 13-летний сын живёт у бабушки. Также омбудсмен добавил, что отец семейства ранее был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков.

Катанаев добавил, что помещение детей в приют мужчина воспринял спокойно, поскольку считает, что им лучше в социальных учреждениях, а не на улице.

По данным СМИ, мать детей Елена Васильева ранее была лишена родительских прав в отношении двух детей. Как заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сейчас ведутся поиски матери, а также родственников, готовых принять детей на воспитание.

RT продолжит следить за развитием истории.