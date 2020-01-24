Бывшие министры и куратор ТЭК в правительстве: кого Путин включил в состав администрации Кремля

В пятницу, 24 января, Владимир Путин назначил бывшего министра культуры Владимира Мединского и экс-главу Министерства экономического развития России Максима Орешкина помощниками президента РФ. Кроме того, российский лидер подписал указ об увеличении числа заместителей руководителя администрации Кремля до трёх. К Владимиру Островенко и Магомедсаламу Магомедову присоединился бывший вице-премьер правительства Дмитрий Козак. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, информация об их полномочиях будет обнародована не позднее понедельника, 27 января.

В пятницу, 24 января, президент России Владимир Путин подписал ряд указов, затрагивающих аппарат администрации Кремля. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и на сайте Кремля.

Так, помощником главы государства назначен бывший министр экономического развития Максим Орешкин. Он возглавлял МЭР с 30 ноября 2016 года по 21 января 2020 года, сменив на этом посту Алексея Улюкаева, которого отправили в отставку «в связи с утратой доверия». В 2017 году Улюкаева приговорили к восьми годам заключения и штрафу на сумму 130 млн рублей за вымогательство денег у представителей «Роснефти» в обмен на положительное заключение по сделке о приватизации «Башнефти».

К тому же Орешкин уже почти четыре года является специальным представителем президента РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. В ноябре 2018-го его назначили председателем совета Центра стратегических разработок — НКО, занимающейся подготовкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики России.

Помимо этого, он является членом Военно-промышленной комиссии РФ, наблюдательного совета Внешэкономбанка, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Совета при президенте по развитию местного самоуправления, а также управляющим от России в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), в Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций (МАГИ).

Владимир Мединский и Максим Орешкин

© Екатерина Штукина/РИА Новости

Ещё одним помощником Владимира Путина стал бывший руководитель Министерства культуры Владимир Мединский. Он возглавлял Минкультуры почти восемь лет — с мая 2012 года по 21 января 2020-го. До этого он был депутатом Государственной думы IV и V созывов.

При этом с марта 2013 года Мединский также занимает пост председателя Российского военно-исторического общества, входит в состав Союза писателей России, Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и бюро Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Имеет различные государственные награды — орден Почёта, орден Дружбы, медаль П.А. Столыпина I степени, от княжества Монако получил награду командора ордена Культурных заслуг, а от властей Казахстана — орден «Достык» II степени.

«Владимир Ростиславович много сделал на посту министра, продолжит работу в администрации», — цитирует ТАСС советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.

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Ещё одним указом Владимир Путин внёс изменения в положение об администрации президента России. Согласно документу, количество заместителей главы администрации главы государства увеличено с двух до трёх.

Теперь к Владимиру Островенко и Магомедсаламу Магомедову присоединился Дмитрий Козак, бывший вице-премьер, который в правительстве Дмитрия Медведева курировал вопросы топливно-энергетического комплекса.

В советские годы он работал в Ленинградской прокуратуре. В 1990-х занимал различные должности в мэрии и канцелярии губернатора Санкт-Петербурга. В следующем десятилетии Козака назначали на различные посты в администрации президента и аппарате правительства. Кроме того, он был полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе и министром регионального развития.

С 2008 года назначен заместителем председателя правительства РФ, на эту должность переназначался в 2012 и 2018 годах.

Козак имеет различные государственные награды, в частности ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и золотой Олимпийский орден.

Дмитрий Козак

© Kremlin Pool/Global Look Press

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, полномочия лиц, назначенных в администрацию Кремля, будут распределены не позднее понедельника, 27 января.

«Я пока возьму паузу и не буду вам ничего говорить о распределении обязанностей, то есть чем будут заниматься новые члены руководства администрации... Мы надеемся, до конца дня, ну или в понедельник, соответствующие изменения в распределении обязанностей будут подписаны. И, таким образом, мы проинформируем вас о том, что будет входить в круг обязанностей Мединского, Козака», — сказал Песков.

При этом он заметил, что Орешкин возьмёт на себя тот функционал, которым ранее занимался Андрей Белоусов, ставший первым вице-премьером, то есть будет «выполнять роль экономического помощника президента».