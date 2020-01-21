Герой публикаций RT антимайдановец Иван Гончаров получил российский паспорт

Герой публикаций RT, активист «антимайдана» с Украины Иван Гончаров получил российский паспорт. В июне 2015 года мужчину арестовали в Винницкой области за шпионаж в пользу непризнанных республик Донбасса. За время следствия Гончаров пережил пытки со стороны СБУ. Суд приговорил его к 14 годам тюрьмы, однако в конце 2017-го его освободили в ходе обмена пленными между Украиной и ДНР. Оказавшись на свободе, мужчина выехал в Белгородскую область, надеясь стать гражданином РФ. После публикаций RT МВД России признало право Гончарова как носителя русского языка на получение гражданства в упрощённом порядке. 18 января он получил российский паспорт.

РИА Новости

© Фото из личного архива

18 января 2020 года в отделении по вопросам миграции отдела МВД РФ в городе Короча Белгородской области состоялась церемония вручения российского паспорта 39-летнему участнику винницкого «антимайдана» Ивану Гончарову.

«Я очень счастлив, что стал гражданином России! Хочу выразить огромную благодарность коллективу RT, именно их стараниями этот день наступил так быстро, — рассказал Гончаров. — Чувствую, конечно, огромное облегчение. Уже никуда не надо ходить отмечаться, никуда не надо бегать, выезжать. Теперь уже никаких нервов перед продлением сроков пребывания в стране. Просто камень с плеч свалился, по-другому не сказать».

Думаю, скоро всё наладится

В проект «Не один на один» Гончаров обратился в марте прошлого года, после того как не смог самостоятельно оформить легальный статус на территории РФ. Сразу по приезду в Белгородскую область из Украины, он начал собирать пакет документов на разрешение на временное проживание (РВП) в стране. Однако уложиться в 90-дневный срок, в течение которого иностранный гражданин имеет право непрерывно находиться в России, мужчина не успел. Из-за этого Гончаров был вынужден выехать на несколько месяцев в Беларусь, чтобы не нарушать российское миграционное законодательство.

Ознакомившись с историей Гончарова, RT направил запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. После изучения документов беженца, эксперты ведомства установили, что мужчина имеет основания на получение российского паспорта по упрощённой процедуре как носитель русского языка (НРЯ). Родители Гончарова проживали когда-то в России.

Уже через несколько недель после ответа из МВД Гончаров получил сертификат НРЯ. Это дало ему возможность обратиться в миграционную службу с заявлением на получение вида на жительство (ВНЖ), минуя стадию РВП.

В конце лета 2019 года Ивану предоставили ВНЖ, после чего он подал документы на гражданство, а в конце декабря принёс присягу российского гражданина.

«Теперь мне надо доделывать всякие насущные дела. В ближайшие дни буду проставлять штамп о прописке в паспорт. Дальше займусь медстраховкой, СНИЛС и ИНН я уже оформил, — делится c RT планами активист. — Сейчас решаю вопрос с работой. Товарищи ещё давно обещали помочь с трудоустройством, когда я получу паспорт. Думаю, очень скоро всё наладится и по этому направлению».

Преследование на Украине

Иван Гончаров родился в Житомирской области в семье военного из Белгорода. В советское время его отец, офицер противовоздушной обороны, служил на Украине. После развала СССР Гончаровы обосновались в городе Гайсин Винницкой области.

В конце 2013-го года Иван Гончаров вместе с другими антимайдановцами приезжал в охваченный беспорядками Киев, пытаясь противостоять акциям сторонников евроинтеграции. По его словам, он понимал какими последствиями чревата для страны победа «евромайдана». После начала вооружённого конфликта в Донбассе Гончаров решил по мере сил помогать вооружённым формированиям, сражавшимся на стороне ДНР и ЛНР.

Как указывается в уголовном деле мужчины, на протяжении нескольких месяцев он отправлял в Донецк информацию о передислокациях вооруженных сил Украины в так называемой зоне АТО. Вскоре об этой деятельности стало известно сотрудникам СБУ. 12 апреля 2015 года Иван был арестован на выходе из собственного дома.

Как рассказывал Гончаров, сразу после задержания силовики вывезли его в лес. Там мужчину жестоко избивали и душили, угрожая отдать на растерзание добровольцам АТО. Пытки закончились, лишь когда задержанный потерял сознание.

Физическое воздействие и пытки продолжались и во время следствия. В сентябре 2016-го украинский суд признал виновным Гончарова в госизмене и участии в деятельности террористической организации и приговорил его к 14 годам лишения свободы.

В декабре 2017-го года мужчине удалось смягчить вердикт. Апелляционный суд Винницкой области вычеркнул из приговора статью о госизмене, и сократил тюремный срок Гончарову на девять лет — до пяти лет и двух дней.

Через несколько дней после апелляции Гончаров вышел на волю в ходе обмена пленными между Украиной и ДНР. Оказавшись на свободе, мужчина вскоре отправился в Белгородскую область.