Бывший пленник СБУ получил вид на жительство в РФ после публикации RT

Активист «антимайдана» Иван Гончаров получил вид на жительство в России. Летом 2015 года жителя Винницкой области задержали сотрудники СБУ за помощь самопровозглашённым республикам Донбасса. После ареста его пытали, а затем приговорили к 14 годам тюрьмы. В конце 2017-го Иван вышел на свободу в рамках обмена пленными между Украиной и ДНР, а затем выехал в Белгородскую область, где начал оформление российского гражданства. После публикации RT ситуацию с Гончаровым взяли под контроль в центральном аппарате МВД.

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Герой публикации RT, 38-летний активист «антимайдана» Иван Гончаров, получил вид на жительство в России. Четыре года назад Гончаров был задержан украинскими силовиками возле своего дома в городе Гайсин Винницкой области по подозрению в передаче в ДНР информации о передвижениях правительственных войск в зоне АТО. За это впоследствии он был приговорён к 14 годам лишения свободы, но позднее срок сократили до пяти лет. В конце 2017 года он вышел на свободу в рамках обмена военнопленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками. Оказавшись на воле, он уехал в Россию.

«Я очень рад, что мои мытарства подходят к концу. Теперь, спустя четыре года, я смогу наконец спокойно жить и работать, не оглядываясь на сроки пребывания и все остальные тяготы жизни беженца, — рассказал Иван Гончаров в беседе с RT. — Я очень благодарен редакции RT за оказанную помощь. Без вас этот путь был бы значительно тяжелее».

После освобождения Гончаров отправился в Белгородскую область, где остановился у родственников в селе Заячье Корочанского района в надежде получить российское гражданство и остаться в стране.

В марте 2019-го он обратился в проект «Не один на один» с просьбой помочь ему в оформлении легального статуса на территории РФ.

После публикации RT с Гончаровым связались сотрудники регионального миграционного управления. Выяснилось, что в связи с тем, что родители бывшего заключённого родились на территории нынешней РФ, он имеет основания на получение российского гражданства в упрощённом порядке в рамках программы «Носитель русского языка» (НРЯ).

К концу месяца Гончаров уже получил на руки сертификат НРЯ, после чего у него появилась возможность сразу подать документы на вид на жительство, минуя стадию оформления разрешения на временное проживание (РВП).

«Как мне объяснили в миграционном отделении, теперь мне надо в течение семи дней встать на учёт по месту регистрации, — пояснил он. — Потом, как носитель русского языка, я смогу сразу подавать на гражданство. В течение трёх месяцев моё заявление будет рассматриваться компетентными органами, после чего я стану гражданином России».

В настоящее время Гончаров планирует в первую очередь найти себе работу. До получения ВНЖ по закону он не имел права на официальное трудоустройство.

«Ещё как только я приехал в Россию, один мой знакомый обещал устроить меня менеджером в свою фирму в Белгороде, когда я разберусь с документами. Если всё получится, буду работать там», — поделился планами Иван.

Два с половиной года за помощь ополчению

Иван Гончаров родился под Житомиром в военной семье. Его отец — офицер войск противовоздушной обороны — из Белгородской области в советское время был переведён на Украину, где и остался с семьёй после развала СССР. Впоследствии Гончаровы переехали в Винницкую область, город Гайсин. Именно там Иван и прожил почти всю свою сознательную жизнь вплоть до ареста в 2015 году.

Мужчина не стал идти по стопам отца и выбрал гражданскую специальность. В Гайсине он долгое время работал рентгенлаборантом в районной больнице.

С началом массовых беспорядков в Киеве осенью 2013-го Иван поехал в украинскую столицу и присоединился к движению «антимайдан». На этот шаг, по собственному признанию, он пошёл добровольно, так как осознавал, какие последствия для Украины может принести победа сторонников евроинтеграции.

После того, как Виктора Януковича отстранили от власти, Гончаров вернулся в Гайсин. Когда в Донбассе начались боевые действии, он принял решение по мере возможностей помогать вооружённым силам самопровозглашённых республик.

Он сам нашёл в интернете контакты бойцов ополчения, которым он передавал информацию о перемещениях правительственных войск в так называемой зоне АТО. Эта деятельность не осталась незамеченной украинскими спецслужбами, и 12 июня 2015 года Иван был задержан силовиками возле собственного дома в Гайсине.

По словам Ивана, сразу после ареста его жестоко избили сотрудники СБУ, требовавшие дать признательные показания.

Первые несколько месяцев он провёл в мариупольском СИЗО, потом, в конце того же года, он был этапирован в Винницу, где в сентябре 2016-го его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и участии в террористической деятельности.

В декабре 2017-го года Апелляционный суд Винницкой области смягчил приговор предыдущей инстанции, сократив его срок до пяти лет и двух дней. На момент содержания Ивана под стражей на Украине действовал так называемый закон Савченко, в рамках которого один день предварительного заключения засчитывался за два дня лишения свободы.

Таким образом, два с половиной года заключения Гончарова в СИЗО приравнивались к пяти годам. Апелляционный суд фактически назначил ему наказание, которое он уже отбыл. Несмотря на это, Иван вышел на свободу лишь спустя девять дней — в рамках обмена военнопленными между Украиной и ДНР.

Как рассказал Гончаров RT, ещё во время пребывания в СИЗО он решил переехать в Россию после освобождения. Однако, учитывая тот факт, что к концу 2017 года свой тюремный срок он уже отбыл, Иван сначала навестил своих родственников в Гайсине, а через два месяца выехал в Белгородскую область.

Оказавшись в России, он начал собирать пакет документов на предоставление РВП, но не смог уложиться в 90-дневный срок, и был вынужден на несколько месяцев уехать в Беларусь, чтобы не нарушить законодательство РФ. После этого он вновь вернулся в Белгородскую область, чтобы продолжить начатое.