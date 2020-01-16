Один погибший и пострадавшая в тяжёлом состоянии: что известно о стрельбе в здании суда в Новокузнецке

В Новокузнецке в здании судебного участка произошла стрельба. 45-летний мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил женщину. Как сообщили в городской больнице, пострадавшая находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Расследованием произошедшего по поручению председателя СК Александра Бастрыкина займётся центральный аппарат ведомства.

В четверг, 16 января, в здании судебных участков № 1 и 2 Новокузнецкого судебного района Кемеровской области, расположенном на улице Энтузиастов в Новокузнецке, произошла стрельба. Вооружённый мужчина застрелил пристава и тяжело ранил женщину. Преступника задержали коллеги погибшего и сотрудники Росгвардии.

По факту произошедшего следственные органы Следственного комитета по Кемеровской области — Кузбассу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление»), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

Согласно версии следствия, 45-летний мужчина, имеющий при себе ружьё, пришёл утром в судебный участок мирового суда. Там на входе его остановил 45-летний пристав, которому мужчина выстрелил в живот. Свидетель случившегося нажал тревожную кнопку. Затем злоумышленник прошёл в кабинет, где произвёл выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля. После этого мужчину задержали. В ведомстве добавили, что пристав скончался в больнице.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье «Убийство» в связи с наступлением смерти потерпевшего, избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

Позднее официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что по поручению руководителя СК Александра Бастрыкина уголовное дело будет передано в центральный аппарат «для наиболее полного и оперативного расследования».

Наряду с этим на место происшествия из Москвы были направлены заместитель директора Федеральной службы судебных приставов и комиссия центрального аппарата ФССП России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новокузнецкого муниципального района, у погибшего остались четверо детей, самому маленькому из которых два года.

«Всё, что происходит в городе, у меня на личном контроле. Мы будем помогать семье пострадавших, мы возьмём на себя и похороны, и поддержку, и все остальные вопросы», — подчеркнул мэр города Сергей Кузнецов.

Вместе с тем в медучреждении Новокузнецка, куда поступила пострадавшая, рассказали о её состоянии. По словам заведующего 4-м травматолого-ортопедическим отделением клинической больницы имени Семашко Антона Гольдберга, она находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

«Пациентка поступила в тяжёлом состоянии. Доставлена скорой помощью, на этапе транспортировки ей была оказана медпомощь, при поступлении мы сразу же взяли её в операционную. Совместно со смежными специалистами выполнили несколько операций», — цитирует Гольдберга телеканал «360».

Личность стрелка и мотивы

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах Кемеровской области, стрелком оказался Артём Викторович Пакалов, который проходил потерпевшим по уголовному делу об умышленном уничтожении имущества.

«В мировом суде сегодня должно было рассматриваться дело по факту того, что ему сосед повредил трактором забор на приусадебном участке, тем самым причинив ущерб. Участники дела встретились до начала заседания, произошёл конфликт, после чего задержанный пошёл в машину, взял ружьё, вернулся в здание суда и начал стрельбу», — сказал источник.

Новокузнецкая журналистка, редактор сайта «ВашГород.ру» Кристина Ковалёва в эфире радио Sputnik также сообщила, что имела опыт общения с Пакаловым, который ей показался «вполне адекватным, разве что эмоциональным». Она также рассказала, что в суде рассматривалось известное в городе дело, в котором соседи по дачному посёлку что-то не поделили, «один другого пытался задавить трактором, была порча имущества и так далее».

«Как мы поняли, сейчас как раз рассматривалось это дело по той ситуации, и там были обе стороны. По одной из версий, женщина, в которую стреляли, представляла вторую сторону конфликта, с которой Артём Пакалов что-то не поделил. Но пока официального подтверждения этой информации у нас нет. Пакалов был потерпевшим в этой истории, и когда им предложили пойти на мировую, видимо, что-то пошло не так, он решил действовать таким способом», — сказала Ковалёва.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывает, что пострадавшая является женой того, кто повредил имущество стрелявшего.