«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «Бескровная революция Путина»
BREAKING NEWS: правительство России уходит в отставку. Послание Путина Федеральному собранию и как оно изменит всё. Дмитрий Медведев займёт должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Танки у российского парламента. Как началась и закончилась третья мировая война, пока вы доедали оливье, а также что-то про одного замминистра. Девятый выпуск стрима RT: ведущие — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
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