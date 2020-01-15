«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «Бескровная революция Путина»

BREAKING NEWS: правительство России уходит в отставку. Послание Путина Федеральному собранию и как оно изменит всё. Дмитрий Медведев займёт должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Танки у российского парламента. Как началась и закончилась третья мировая война, пока вы доедали оливье, а также что-то про одного замминистра. Девятый выпуск стрима RT: ведущие — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.