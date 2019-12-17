«Я благодарен судьям»: на Ставрополье оправдали полицейских, которых могли подставить крышевавшие проституток коллеги

Ставропольский краевой суд оправдал капитана полиции Юрия Кучеренко и его коллегу Яну Бычкову, осуждённых за якобы полученную от сутенёра взятку. Силовиков обвиняли в том, что, расследуя дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, они вымогали деньги у одного из членов криминального бизнеса. Кучеренко и Бычкова настаивали на своей невиновности, заявляя, что стали жертвой провокации со стороны высокопоставленных коллег, которые покрывали нелегальную деятельность по предоставлению эскорт-услуг. Пока офицеры находились под следствием, в Ставрополе по обвинению в создании ОПГ был арестован полковник угрозыска Сергей Рубежной, которого Кучеренко подозревал в крышевании ставропольских сутенёров. О том, как оправданный капитан УГРО собирается восстановиться на службе, — в материале RT.

Ставропольский краевой суд отменил решение суда предыдущей инстанции и оправдал капитана уголовного розыска Юрия Кучеренко и инспектора отдела по делам несовершеннолетних (ПДН) майора Яну Бычкову, осуждённых за якобы полученную от сутенёра взятку. Об этом RT сообщил адвокат капитана УГРО Роман Кучеренко.

«Суд ознакомился с материалами дела в полном объёме и пришёл к выводу, что доказательств вины Юрия и Бычковой нет,— рассказал брат Юрия Кучеренко, представляющий его интересы в качестве адвоката. — Все эти годы мы боролись за оправдание моего брата и проделали огромный массив работы. В законном порядке обжаловали все решения сначала на стадии следствия, позже на стадии суда».

Провокация со взяткой

Ранее RT рассказывал, как полицейский из Ставрополья Юрий Кучеренко почти три года пытается доказать свою невиновность. Мужчина работал оперативником в отделе полиции №3 Ставрополя и занимался расследованием дел, связанных с организацией незаконных эскорт-услуг. В январе 2017-го он вместе с сотрудниками ПДН разрабатывал группировку, крышевавшую в том числе и несовершеннолетних проституток. В ходе оперативных мероприятий был задержан предполагаемый сутенёр 35-летний Николай Чернов.

Во время допроса он заявил полицейским, что у него есть покровители среди высокопоставленных представителей силовых структур Ставрополья.

Кучеренко предложил задержанному сотрудничество в качестве агента, на что последний дал согласие. Однако вскоре офицер засомневался в честности осведомителя, поскольку предоставляемая им информация на поверку оказывалась недостоверной.

10-го февраля 2017 года после очередной встречи с агентом в отдел полиции, где работал Кучеренко, пришли с обыском сотрудники УСБ МВД и ФСБ. Силовики искали деньги, которые, по их словам, капитан полиции якобы взял у Чернова за «непривлечение его к уголовной ответственности». В тот же день прошли обыски и у инспектора ПДН Яны Бычковой, которая вместе с Кучеренко, разрабатывала Чернова. Деньги так и не были найдены, но через два месяца в отношении полицейских было возбуждено уголовное дело по ч. 5 п. «а» 290 УК РФ.

По версии следствия, офицеры «достигли договорённости на получение взятки» в день задержания Чернова и вымогали у него 60 тыс. рублей за отказ от дальнейшей разработки. При этом всё дело строилось только на показаниях сутенёра.

В свою очередь, Кучеренко и Бычкова с самого начала расследования настаивали на своей полной невиновности. Своё преследование они объясняли провокацией со стороны высокопоставленных силовиков «крышевавших» секс-бизнес Ставрополья и указывали на многочисленные нестыковки в материалах дела.

В июле 2019 года Промышленный райсуд Ставрополя признал полицейских виновными в получении взятки от подозреваемого в организации проституции Николая Чернова и приговорил их к крупным денежным штрафам. Кучеренко должен был выплатить государству 500 тыс. рублей, Бычкова — 700 тыс. Кроме того, офицерам на три года запретили работать в государственных структурах. Оба офицера обжаловали приговор в краевом суде.

Работать не дадут

Пока продолжалось расследование по делу Кучеренко — Бычковой региональное управление Следственного комитета сообщило об аресте участников крупной ОПГ, которая курировала нелегальный секс-бизнес в крае.

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По версии СК, лидером этой группировки был задержанный летом 2018-го полковник УГРО Сергей Рубежной, который, начиная с 2015 года, получал по миллиону рублей в месяц от местных сутенёров за покровительство их деятельности. По этому делу были арестованы как действующие, так и бывшие сотрудники правоохранительных органов. В числе участников группировки оказался и Николай Чернов, который по данным Романа Кучеренко, пошёл на сотрудничество со следствием и дал изобличительные показания на своих подельников. В настоящее время дело в отношении ОПГ Сергея Рубежного ещё расследуется.

На этом фоне 11 декабря Ставропольский краевой суд после рассмотрения апелляции Кучеренко и Бычковой отменил вынесенный им ранее приговор.

«После получения на руки оправдательного приговора мы намерены добиться восстановления Юрия на работе. Раз есть реабилитация, то он должен быть восстановлен во всех правах. Должна быть выплачена вся его зарплата за это время, также будет восстановлен и стаж», — пояснил адвокат.

Сам Юрий Кучеренко в разговоре с RT рассказал, что хотел бы продолжить службу в правоохранительных органах.

«Я очень благодарен судьям, которые действительно вникли в проблему и разобрались в ситуации. Честь им и хвала. В России, мне кажется, оправдательный приговор по такой статье — это просто нонсенс», — отметил офицер.