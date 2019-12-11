Смерть при невыясненных обстоятельствах: издатель «Тинькофф-журнала» Саша Рай и его жена найдены мёртвыми в Москве

Специалисты выясняют причины загадочной гибели 29-летнего издателя «Тинькофф-журнала» Санджива (Саши) Рая и его гражданской супруги. Тела без признаков насильственной смерти были найдены в их московской квартире. Пятилетний сын пары сообщил родным, что не может разбудить родителей. Для выяснения причин гибели Рая и его супруги назначены ряд экспертиз, сообщил информированный источник. В банке пообещали оказать материальную помощь родным и близким погибшего и поддержать его сына.

О гибели издателя «Тинькофф-журнала» («Т—Ж») Санджива Рая стало известно вечером 10 декабря.

«Сегодня мы узнали, что в воскресенье (8 декабря. — RT) не стало издателя «Т—Ж» Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал «Т—Ж» и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов. Вся команда журнала скорбит. Мы приостанавливаем выпуск на сегодня и завтра», — говорится в сообщении издания в Facebook.

В пресс-службе «Тинькофф» уточнили, что Рай погиб вместе с супругой «при трагических обстоятельствах».

«В воскресенье трагически ушёл из жизни Саша Рай. Сложно подобрать слова и поверить в то, что Саши больше нет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Саши, его друзьям и коллегам. Уход Саши — это огромная человеческая потеря, Саша был классным человеком, крутым профессионалом и неутомимым генератором идей, настоящим сердцем «Т—Ж». Компания окажет необходимую материальную поддержку его родным и близким и поддержит оставшегося без родителей сына Саши», — цитирует заявление пресс-службы издание VC.ru.

Информированный источник агентства «Интерфакс» рассказал, что тела погибших сначала обнаружил их пятилетний ребёнок, который в разговоре с позвонившей бабушкой сообщил, что не может разбудить родителей.

После этого мать женщины немедленно приехала в квартиру дочери и вызвала полицию и скорую помощь.

«Прибывшие медики констатировали смерть. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако назначены гистологические экспертизы и патологоанатомическое вскрытие. Причину смерти можно будет установить после проведения этих процедур», — сказал источник агентства.

Правоохранительные органы гибель семейной пары пока официально не комментировали.

«Яркий пример»

Гибель издателя вызвала большой резонанс в СМИ и медиасфере.

«Надо написать пару слов про Сашу Рая. Я с Сашей не был близко знаком, но последние пять лет он существовал в моей жизни — знаете, как бывает, духоподъёмным фоном. Когда ты с человеком не общаешься, пересекаешься редко по каким-то совместным и не очень делам, но ты знаешь, что есть такой Саша со смешной фамилией, и он явно классный, потому что он делает классную штуку.

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Такое подтверждение смысла происходящего. Если кто-то делает крутое, значит, с миром по-прежнему всё в порядке. И вот, я могу мало сказать именно про Сашу (наша последняя переписка была год назад, договорились попить пивка и не попили), но я могу сказать про Сашину работу — что он взял и сделал вдруг в самом странном для этого месте очень классную штуку, настолько классную, что мне иногда казалось, что лучшее медиа в стране сделано банком, и как это странно. Я по-прежнему не знаю, как так вышло (и никто не знает, потому что ни у кого не получилось так же), но я почему-то уверен, что дело в Саше Рае», — прокомментировал трагедию в своём Facebook журналист Илья Красильщик.

«Наши встречи с Сашей не были похожи на дружеские беседы. Они были похожи на разговор двух профессиональных оппонентов, которые относятся друг к другу с уважением, но говорят исключительно о работе, чтобы узнать как можно больше о продуктовых планах и применить лучшие практики у себя. Это было не противостояние площадок, потому что у нас разные проекты и модели. Это было здоровое противостояние двух менеджеров: много идей придумано мной с добрым импульсом: «Вот Саша удивится, утру ему нос». Иногда я даже испытывал ревность, когда видел на совместных лекциях, какой ажиотаж у слушателей вызывает «Тинькофф-журнал», и это подталкивало меня к действиям», — написал бывший глава пресс-службы «ВКонтакте» Владислав Цыплухин.

По его словам, Рай был ярким примером, «который показывал, что работать нужно основательно и глубоко».

«При таком подходе «просто блог при банке» начинает восприниматься как самостоятельная единица и может дать бренду больше, чем он даже мог себе вообразить», — добавил он.

Саша Рай родился в Москве в 1990 году. Окончил Московский педагогический государственный университет. Работал главным редактором блога «Нетологии». Пришёл в «Тинькофф» в конце 2014 года и запустил «Тинькофф-журнал» на основе блога компании. В сентябре 2019 года аудитория журнала превысила 5 млн уникальных посетителей в месяц.