Умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Короткая ссылка
Издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай скончался в возрасте 29 лет, сообщила пресс-служба редакции.

«Сегодня мы узнали, что в воскресенье (8 декабря. — RT) не стало издателя Т—Ж Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал Т—Ж и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов», — говорится в сообщении на странице журнала в Facebook.

В пресс-службе добавили, что журнал приостанавливает выпуск на 10 и 11 декабря.

Причины смерти издателя не раскрываются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить