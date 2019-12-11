Умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай скончался в возрасте 29 лет, сообщила пресс-служба редакции.

«Сегодня мы узнали, что в воскресенье (8 декабря. — RT) не стало издателя Т—Ж Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал Т—Ж и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов», — говорится в сообщении на странице журнала в Facebook.

В пресс-службе добавили, что журнал приостанавливает выпуск на 10 и 11 декабря.

Причины смерти издателя не раскрываются.