«Я была существом, которое считает себя беспомощным и бесполезным»: как женщины сталкиваются с насилием в семье

Москвички Ирина Живова и Ксения Калаберда подали на развод с супругами, прожив в браке более десяти лет. Причиной, по их словам, послужили измены мужей, регулярные оскорбления, а в одном случае даже рукоприкладство. Отказавшись от притязаний на нажитое в браке имущество, Ирина тем не менее осталась с долгом бывшего мужа по ипотеке. Ксения через суд пытается вернуть себе право видеться с детьми, а её экс-супруг, в свою очередь, хочет оставить детей себе и заставить бывшую жену платить алименты. RT узнал подробности семейных историй обеих женщин.

«От меня не уходят»

Ксения Калаберда приехала работать в Москву из Могилёва. С дипломом преподавателя английского и немецкого языков девушка устроилась референтом-переводчиком в фирму, занимавшуюся оборудованием для метро. Прошла обучение, её быстро повысили. В это время девушка познакомилась и начала встречаться с Сергеем. Спустя два года пара решила пожениться.

После рождения старшей дочки Иры в 2009 году молодая мама ушла в декрет. Потом у трёхлетней девочки появилась младшая сестра Аня. Ксении пришлось уволиться с работы, чтобы заниматься детьми. Мужа тем временем повысили, он перешёл в инвестиционную фирму «АТОН» ведущим юристом. В семье появился третий ребёнок — сын Вова.

Ксения долго восстанавливалась после каждой беременности — все дети появлялись на свет с помощью кесасрева сечения.

«За пять с небольшим лет я родила троих детей. Десять лет брака провела в декрете, — подсчитала многодетная мама. — Неудивительно, что меня никуда не хотели брать на работу. Да и Серёжа всё время говорил, мол, зачем тебе работать, у тебя же всё есть».

Калаберда вспоминает, что с рождением сына отношения в семье окончательно разладились — муж уже не скрывал свои измены от жены и, по словам Ксении, повторял, что ему нужна женщина, которая будет его больше ценить.

«Заявлял мне прямым текстом: «От меня не уходят!». А когда я всё-таки подала на развод, он попросту отключил меня ото всех счетов и карточек, — добавила Калаберда. — Настоящий кошмар начался, когда он забрал детей к своей маме в Красноярск, а меня оставил одну с пустым холодильником и без копейки. Финансовый и психологический абьюз».

Супруги успели подписать брачный договор, по которому Ксении после развода достались бы 25% имущества, нажитого почти за 14 лет брака. За это время Сергей Калаберда успел купить три квартиры, включая ту, в которой до недавнего времени жила вся семья, и новую — однокомнатную, куда вложили материнский капитал Ксении. Но в суде оказалось, что договор недействителен, пока пара не разведётся.

С каждым днём обстановка всё сильнее накалялась, продолжает Ксения: «Он начал выгонять меня из нашей квартиры. Когда мы стояли на балконе, я попросила дать мне пройти, а он ответил: «Выходи в окно!».

Визиты пары к семейному психологу, со слов женщины, дали Сергею повод заявить в суде, что у неё проблемы с психикой и запросить экспертизу на вменяемость.

Судья назначил экспертизу всем членам семьи, процедуру развода приостановили. Из-за этого Ксения не смогла подать иск на алименты, ведь номинально они с мужем всё ещё состояли в браке.

Женщина съехала из квартиры, в которой жила с мужем и детьми, сняла другое жильё и устроилась на работу.

«Сергей собирается подать на меня встречный иск: по логике мужа, это я должна платить ему алименты на детей, с которыми он меня разлучил! Они ему нужны, потому что на них записаны доли в одной из квартир. И чтобы мне ничего не платить. Но неужели нет никакой моей заслуги в том, что я отошла в тень и воспитывала наших детей, пока он строил карьеру и зарабатывал свои миллионы?» — возмущается Ксения.

Экспертиза в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского назначена на конец декабря. Ксения Калаберда надеется, что её признают вменяемой, она получит развод, и Дорогомиловский районный суд Москвы всё-таки разрешит ей видеться с дочками и сыном.

Семейный менеджер

История Ирины Живовой начиналась почти так же, как у Ксении. С будущим мужем Евгением она была знакома ещё со студенчества, они поженились, когда оба только заканчивали учёбу. Супруги занимались маркетингом и рекламой. До рождения старшей дочери Алисы Ирина успела поработать в международной косметической компании, откуда ушла в декрет.

«Дочка была желанным и долгожданным ребёнком, — вспоминает Ирина Живова. — Женя спешил с работы, чтобы лично искупать Алису и побыть с ней».

Молодая мама работала из дома организатором мероприятий. Но после рождения младшей дочки Вари времени и на это не осталось. Помимо воспитания детей, Ирина организовывала все семейные поездки, праздники, покупки. При этом финансами в их семье распоряжался только муж. По словам женщины, чем больше у них становилось денег, тем бдительнее Евгений следил, на что его супруга тратит заработанное.

«Я стала получать замечания даже за покупку одежды дочкам: почему опять покупаешь, почему такая дорогая?» — недоумевает она.

Когда Ирина на месяц попала в больницу с межпозвоночной грыжей, то, как вспоминает женщина, вместо слов сочувствия получила только выговор от мужа, которому пришлось оплатить дорогостоящее лечение и реабилитацию жены.

«Я не могла не то что ходить — даже встать с кровати, — рассказывает Живова. — Почти парализована, плачу от страха, а он мне заявляет, что он и так следит за детьми, оплачивает счета. А свои «сюси-пуси» я могу оставить для кого-нибудь другого».

Проблемы со здоровьем продолжились. У Ирины случился выкидыш, а во время отдыха в Австрии она получила сложный перелом ноги и почти полгода ходила на костылях.

«К тому моменту я уже была существом, которое считает себя беспомощным и бесполезным. Меня мой святой, надёжный муж взял под своё крыло, и без него жизнь меня просто раздавит, — вспоминает женщина свои мысли на тот момент, — И всё время я, неблагодарная, не ценю его и то, что он для меня делает».

© Фото предоставлено Ириной Живовой

Пока Ирина восстанавливалась после операций, Евгений начал ей изменять. Когда Живова узнала об этом, то решила подавать на развод. Супруги подписали брачный договор, по которому женщина отказалась от своей половины имущества. Она призналась, что пошла на такие условия, только чтобы не платить почти пятимиллионный долг за одну из квартир, которую Живов купил, пока они жили в браке. Однако документ ей не помог: у бывшего мужа осталась вся недвижимость и машина, а у неё — огромный долг по ипотеке.

Ирина предложила экс-супругу, с которым они не живут вместе уже больше трёх лет, заключить мировое соглашение: женщина отказывается от любых притязаний, но муж платит алименты, которые расходуются только и исключительно на детей, а остаток поступает им на счёт. Дети, как предлагала Ирина, могли бы неделю жить с мамой, а ещё неделю — с папой.

Вместо попытки договориться Евгений, по словам Ирины, неожиданно пришёл к ним домой и устроил скандал. Во время ссоры мужчина отобрал у женщины телефон и пытался помешать старшей дочери позвонить в полицию.

«Он меня практически швырнул в стену, чтобы я дала ему пройти. Схватил дочку и начал трясти», — вспоминает Живова.

Фотографии полученных синяков Ирина выложила в соцсетях, она также зафиксировала их в травмпункте.

«Больно друг другу делают и те, и другие»

Муж Ксении Сергей Калаберда не ответил на звонки корреспондента RT. В свою очередь, в компании «АТОН» заявили, что в курсе ситуации, сложившейся в семье.

«Мы осведомлены о ситуации в семье Сергея Калаберды, но не считаем себя вправе давать какую-либо оценку до вынесения официального решения. В настоящий момент бракоразводный процесс продолжается. Это большой стресс, особенно для детей. Мы полагаем, что обеспечить их благополучие и безопасность важнее всего в этой ситуации», — сообщили RT в пресс-службе инвестиционной компании «АТОН».

Бывший муж Ирины Евгений Живов также не ответил на звонки и сообщения корреспондента. Но в пресс-центре «Альфа-Капитал», где числился мужчина, сообщили RT, что член правления Евгений Живов уволен.

«Управляющая компания «Альфа-Капитал» разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении», — добавили в организации.

По мнению семейного психолога Евгения Корчмарека, ситуация, когда финансы контролирует муж, а жена сидит дома с детьми, совсем не обязательно закончится так же, как у Ксении или Ирины. Решение стать домохозяйками при успешном супруге женщины принимают по разным причинам, считает он.

«Некоторые рады возможности не работать. Это «золотая клетка», но в ней бывает комфортно. Взрослая и психологически зрелая женщина изначально на такое не согласится. А вот если муж будет мешать жене выйти на работу — это уже тревожный звоночек», — говорит эксперт в беседе с RT.

Случаи, когда отцы используют детей для воздействия на жён, скорее исключение: чаще так себя ведут матери, отмечает Корчмарек. Но это не зависит от пола: чисто статистически суд чаще оставляет детей именно с мамой.

«Нет такого, что в среднем по больнице один пол ведет себя хуже, чем другой. Методы немного разные, но больно друг другу делают и те, и другие», — добавил психолог.

Заключение брачного договора в подобных конфликтных ситуациях может помочь, но лишь частично, говорят эксперты.

«Документ имеет юридическую силу, его практически невозможно оспорить в суде. Как вы между собой договорились, так и живите. Больше того — скоро примут поправки в Семейный кодекс, согласно которым нельзя будет оспорить даже тот факт, что один из супругов по договору оказался в заведомо проигрышных условиях, — пояснила RT адвокат Ирины Живовой, специалист по семейному праву Виктория Дергунова. — Но из-за разночтений в некоторых пунктах могут возникать проблемы: позиция одного из супругов может оказаться по факту хуже, чем это может показаться на бумаге. Например, если, как в случае с Ириной, речь идёт о финансовой задолженности. Кроме того, в брачном договоре не прописывается, с кем и как будут жить дети. Это документ, который касается только имущественных отношений мужа и жены».