Суд в Германии обязал вернуть похищенных у москвички детей в Россию до конца года

Москвичка Татьяна Третьякова готовится к встрече со своими восьмилетними дочерьми, которых не видела почти два года. В 2017 году бывший муж Татьяны Рашид Читаев тайно забрал девочек и увёз их из Москвы в Чечню, а затем в Германию. В конце ноября 2019 года германский суд вынес решение о передаче детей матери в Россию. Если Читаев не исполнит решение в срок, ему грозит штраф и тюрьма. В генконсульстве РФ в Гамбурге сообщили RT, что ситуацию с передачей детей держат на контроле. В свою очередь, уроженец Чечни, получивший политическое убежище в Германии, обратился в суд Грозного с требованием определить место жительства детей с ним.

© Фото из личного архива Татьяны Третьяковой

Германский суд постановил вернуть 41-летней москвичке Татьяне Третьяковой двух дочерей — восьмилетних Ренату и Руслану. В 2017 году бывший супруг Татьяны Рашид Читаев тайком от неё увёз девочек в Чечню, а августе этого года переправил их в Германию.

При этом в России действовал запрет на вывоз Ренаты и Русланы за границу, а в отношении самого Читаева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица») и по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»).

Россиянка обратилась в германский суд с иском о возвращении двух несовершеннолетних на родину. В итоге суд встал на сторону матери и постановил, что до конца года дети должны быть переданы в Россию, в противном случае Читаеву грозит лишение свободы сроком на полгода и штраф в размере €25 тыс.

Ранее RT рассказывал историю 41-летней москвички Татьяны Третьяковой. Женщина в браке с уроженцем Чечни Рашидом Читаевым родила пятерых детей. Но после развода экс-супруг силой в отсутствие Татьяны забрал сына Расула и дочь Марху в 2011 году, а младших дочерей, Ренату и Руслану, — в 2017 году. Таким образом, в итоге с матерью осталась только старшая дочь Далила.

При этом ещё в декабре 2011 года Гагаринский районный суд Москвы, оценив возраст детей, условия жизни и мнение опеки, определил для них место жительства с матерью. В том же году Третьякова добилась введения запрета на выезд за пределы РФ для всех своих несовершеннолетних детей, но, несмотря на это, Читаев смог беспрепятственно вывезти их из России.

Суд признал его похитителем

Узнав о том, что младшие дети вывезены в ФРГ, Третьякова обратилась в германские правоохранительные органы и подала иск в суд.

© Фото из личного архива Татьяны Третьяковой

27 ноября 2019 года суд вынес решение в её пользу и постановил вернуть детей матери.

«После вступления решения суда в силу Читаев должен сам привезти детей в Москву, а если он не сделает этого, то после 15 декабря немецкие приставы с полицией изымут детей и передадут мне. Каким образом будет это сделано, непонятно. В любом случае решение должно быть исполнено, иначе Читаеву грозит штраф €25 тыс. и шесть месяцев тюрьмы», — рассказала RT Татьяна Третьякова.

Как следует из судебного решения (имеется в распоряжении RT), при его вынесении судья руководствовался Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 1980 года.

Согласно документу, судья учёл, что дети находятся в Германии с августа и не знают ни языка, ни обычаев страны. Также он принял во внимание и жалобы Третьяковой на насилие — сбежав от мужа, она жила в приюте для женщин — Frauenhaus.

«То, что он привёз детей в Германию без моего разрешения, суд считает похищением. Судья повторил несколько раз, что это похищение, несмотря на то что он их отец, — поясняет Третьякова. — За два года в Чечне девочек даже приучили к другим именам — Тамара и Дагмара. Дети на них откликаются. Так что если Следственный комитет их и искал в Чечне, то расспрашивали они про Ренату и Руслану».

По словам Третьяковой, вернуть всех детей в Россию невозможно, потому что срок давности по Мархе и Расулу, которым исполнилось сейчас 14 и 11 лет, прошёл.

«По Конвенции подать заявление на возвращение детей можно только в течение одного года после похищения», — объясняет россиянка.

Как рассказала Татьяна, сейчас российское консульство в Германии оказывает ей поддержку и готово содействовать возвращению детей в РФ.

В генконсульстве РФ в Гамбурге заявили RT, что держат ситуацию на контроле.

«Генеральное консульство России в Гамбурге в курсе судебного решения немецкого суда относительно Ренаты и Русланы Читаевых. По нашим данным, отец детей в срок до 22 декабря должен перевезти Ренату и Руслану в Москву и передать матери. В случае неисполнения судебного решения Читаеву грозят крупные штрафы и арест» — сообщили RT в консульстве.

По словам представителя консульства, ведомство готово помочь с

оформлением необходимых документов для выезда детей в Россию, а также оказать содействие в контактах с судебными и правоохранительными органами Германии.

Все дети привязаны к отцу

В свою очередь, Рашид Читаев 13 ноября подал иск в суд Грозного на определение места жительства всех детей с ним, а также потребовал обязать экс-супругу выплачивать ему алименты.

Как следует из искового заявления, Читаев полагает, что проживание детей именно с ним соответствует интересам несовершеннолетних. Все дети привязаны к нему и желания общаться с матерью не проявляют.

«Материально и жильём я обеспечен, имею материальные возможности для создания условий развития детей, их здорового образа жизни, достойного содержания и обеспечения их всем необходимым для полноценного воспитания и развития, — пишет в заявлении Читаев. — При воспитании несовершеннолетних детей одним из родителей государством в стране нашего проживания обеспечивается достойное финансовое обеспечение на содержание семьи, что освобождает меня от трудоустройства и позволяет проводить всё время с детьми».

Судебное слушание по делу было назначено на 27 ноября, но в отсутствие сторон было перенесено на 5 декабря 2019 года.

Рашид Читаев отказался общаться с RT.