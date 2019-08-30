Россиянка обвинила экс-супруга в незаконном вывозе детей за границу

Получивший в Германии политическое убежище уроженец Чечни Рашид Читаев вопреки решению суда забрал у бывшей жены Татьяны Третьяковой четырёх несовершеннолетних детей. Оба раза, по словам Третьяковой, Читаев вторгался в её дом и насильственно уводил их. Несмотря на предъявленные мужчине уголовные обвинения и запрет на вывоз детей за пределы России, в августе этого года ему всё же удалось выехать с ними в Германию. Мать уверена, что дети нужны бывшему экс-супругу лишь для того, чтобы получать внушительные пособия от немецкого правительства. Сам он задолжал супруге алиментов на 5 млн рублей.

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© Raschid Tschitaev

41-летняя москвичка Татьяна Третьякова не может увидеться с детьми, которых забрал её бывший супруг Рашид Читаев вопреки решению российского суда об определении места жительства несовершеннолетних с матерью. В августе 2019 года 50-летний Читаев беспрепятственно выехал из России с детьми, несмотря на действующий запрет на их вывоз за границу, а также на открытое в отношении него в России уголовное дело.

«Хотелось ему помочь»

Татьяна Третьякова познакомилась с Рашидом Читаевым в 1990-х во время учёбы в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина. Читаев старше москвички на девять лет, в вуз он поступил уже после службы в армии.

Как утверждает Третьякова, Читаев три курса университета провёл в Чечне, принимая участие в боевых действиях, а к полноценной учёбе вернулся лишь на пятом курсе.

«Мои родители хотели помочь человеку. В 1999-м мы поженились, прописали его в квартиру. Только потом стало понятно, что он меня просто использовал», — рассказывает RT Третьякова.

Совместная жизнь супругов не задалась, и через год они развелись.

«Год он где-то болтался, потом вернулся. В 2002-м у нас родилась дочь Далила. Но он то приходил, то уходил — в общем, ни себе ни людям», — говорит женщина.

Однако затем, по словам Татьяны, они вновь поженились и в августе 2005 года уехали в Германию, получив там убежище.

По словам россиянки, в Германии они поселились в городе Любек, где немецкие власти выделили им жилплощадь и платили пособия, на что семья и жила.

Вскоре родился сын Расул. Как вспоминает Третьякова, именно в Германии Читаев начал проявлять свой деспотичный характер, ограничивая её и детей.

«Мне нельзя было ни с кем общаться, даже с родителями. Сюда не ходи, туда не ходи. Выбрал для меня круг общения — жёны его друзей-чеченцев», — рассказывает женщина.

Постепенно россиянка начала задумываться о возвращении в Россию, но в итоге осталась, решив, что детям лучше жить в полной семье.

«Он запрещал мне и Далиле общаться с русскими, отбирал у дочери книжки на русском, — приводит пример тиранического отношения мужа Татьяна. — Мне запретил посещать курсы немецкого языка, а сам ходил. Из-за этого я не могла устроиться на работу».

В 2008 году у Читаевых родилась дочь Марха. Со временем словесные ограничения жены и детей переросли в применение физической силы. По словам Третьяковой, ей пришлось уйти жить в так называемый приют для женщин, подвергшихся бытовому насилию, — Frauenhaus.

«Вся моя жизнь была под его контролем: перемещения, покупки. А когда ему что-то не нравилось или «показалось», он устраивал мне бойкот (от недели до четырёх месяцев молчания), отнимал документы и снимал все деньги с карты (общий счёт). Когда я с тремя детьми оказывалась в Frauenhaus, мне там даже билетики на автобус давали, — рассказывает Татьяна. — Когда раз в год ко мне приезжали родители, то он очень переживал, что меня уговорят вернуться на родину, поэтому ни на минуту не оставлял нас одних. Сам он также не работал, целыми днями смотрел видео и ругал Россию».

Со временем Читаев стал проявлять агрессию и в отношении матери супруги.

«То она не так посмотрела, то не так сказала. В результате как-то раз он её ударил ногой в живот, — вспоминает Третьякова. — Но в итоге суд встал на его сторону, потому что показания мамы — иностранного гражданина — никто не принял во внимание».

В тот момент Татьяна была уже беременна двойней. У женщины началось воспаление лёгких, однако немецкие врачи отказывались её лечить, боясь навредить детям.

«У меня вес не набирался, а снижался. Акушер, которая приходила меня осматривать, сказала, что мне необходимо лечь в больницу, но Рашид меня не отпустил. Тогда акушер, тоже русская, заявила, что сообщит, куда следует, а он напугал её тем, что сам создаст ей проблемы на работе. В итоге я поняла, что просто умру там», — говорит Третьякова, отмечая, что в этот критический момент сделать документы на выезд из Германии ей помогли в посольстве РФ.

Суд оставил детей с матерью

В конце 2010 года Татьяна Третьякова вернулась с тремя детьми в Москву, а в январе 2011-го на свет появились двойняшки Рената и Руслана.

«Оформив развод, мы выписали Читаева из семейной квартиры, в ответ на это он начал звонить и угрожать. В итоге я была вынуждена поехать с детьми к родственникам в Белоруссию, в город Калинковичи», — вспоминает Третьякова.

Как рассказывает женщина, Читаев узнал о местонахождении бывшей супруги, дождался, когда её не будет дома, ворвался в квартиру, где находилась мать Татьяны, избил её и скрылся с несовершеннолетними Расулом и Мархой.

Мать Татьяны подавала заявление в правоохранительные органы, однако в 2013 году суд Калинковичского района Гомельской области вынес постановление о прекращении уголовного преследования Рашида Читаева, мотивировав это тем, что незаконное вторжение в жилище не предоставляет большой общественной опасности согласно белорусскому УК. Кроме того, в законе прописано, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло два года.

В сентябре 2011 года Третьякова добилась введения запрета на выезд за пределы РФ для всех её несовершеннолетних детей, опасаясь, что Читаев вывезет их в Германию.

В декабре 2011-го Гагаринский районный суд Москвы, оценив возраст детей, условия жизни и мнение опеки, определил место жительства всех несовершеннолетних с матерью, а Читаева обязал вернуть Расула и Марху в Россию.

Во встречном иске экс-супругу Третьяковой было отказано — Читаев объяснил суду насильственное изъятие детей у жены тем, что бывшая жена увезла детей в зону, поражённую аварией на Чернобыльской АЭС, а также состояла в церкви христиан веры евангельской пятидесятников (не запрещена на территории РФ. — RT).

Повторное проникновение в дом

Москвичке не удалось добиться лишения Рашида Читаева родительских прав. Согласно российскому законодательству, это привело бы к объявлению детей в федеральный розыск.

В 2016 году Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Третьяковой частично, лишив Читаева родительских прав только на Далилу, Ренату и Руслану, но не на Расула и Марху, так как последние двое проживали с отцом в Германии. В марте 2017 года Рашид подал апелляцию в Мосгорсуд и добился отмены этого решения. Тогда судья не усмотрел в действиях Читаева намерения нанести вред несовершеннолетним и вывезти их из страны.

В сентябре 2017 года Читаев повторил испытанный им в Белоруссии приём. Вместе с товарищем он ворвался в дом семьи Третьяковой в Московской области и вновь в отсутствие бывшей супруги забрал двоих детей — теперь Ренату и Руслану.

В повторном иске о лишении Читаева родительских прав Татьяна подчёркивает, что «похищение детей было насильственным и противоправным, сопряжённым с применением по отношению к детям насилия».

«Дети ни разу не видели своего отца и кричали: «Бабушка, не отдавай нас плохим дядям!» Дети были вывезены в одних пижамах», — возмутилась она.

На Читаева было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица») и по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж») — мужчина ворвался в чужое жилище, отобрал у бывшей тёщи телефон и ключи и скрылся с несовершеннолетними. В результате в качестве меры пресечения суд избрал ему домашний арест сроком на полгода.

Третьякова уверена, что Читаев оказывал давление на следствие. В январе 2018 года расследование уголовного дела из ГСУ СК России по Московской области передали по подследственности в СУ СК по Чеченской республике, однако в апреле того же года оттуда его возвратили московским следователям.

Следствием было установлено, что в феврале 2018 года Читаев покинул территорию РФ. Только осенью того же года он был объявлен в международный розыск. Но постановление следователя было отменено руководством, и ему было поручено устранить ошибки, допущенные при объявлении Читаева в розыск.

Все эти годы Третьякова ведёт постоянную переписку с СК РФ, аппаратом детского омбудсмена при президенте России и Генпрокуратурой, прося их о содействии в возвращении детей.

«Никто розыском моих детей не занимался»

В августе 2019 года Татьяна Третьякова узнала, что Рената и Руслана покинули вместе с Читаевым Россию и были задержаны на белорусско-польской границе. Женщина срочно выехала в Белоруссию, но долгожданной встрече не суждено было состояться.

«Читаев заявил, что я дала разрешение на выезд, и его пропустили. В Москву я вернулась ни с чем. Ему дети нужны только для того, чтобы получать пособия от немецкого правительства, ведь он нигде не работает», — заявила она.

Третьякова обратилась в УМВД России по Наро-Фоминскому району Московской области, сообщив, что детей, которых оперативники искали полтора года, в итоге свободно вывезли из России. В ответ на это Ренату и Руслану объявили в федеральный розыск 6 августа 2019 года.

Тогда же Татьяна обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой содействовать в возвращении её несовершеннолетних детей в Россию и принять процессуальное решение по объективному расследованию совершённых Читаевым и его товарищем деяний. Россиянка подчеркнула, что белорусская погранслужба не располагала сведениями о том, что вывезенные отцом Рената и Руслана находятся в стоп-листах на выезд за пределы РФ.

«Никто розыском моих детей не занимался и не занимается, надзорные органы не осуществляют надзор, правоохранительные органы занимаются защитой не потерпевших, в преступников», — негодует многодетная мать.

С 2011 года по настоящий момент Рашид Читаев должен был выплатить Третьяковой более 5 млн рублей на содержание детей, находящихся на попечении экс-супруги. Несмотря на решение суда и исполнительные производства, Читаев все эти годы уклоняется от возложенных на него обязательств. В конечном итоге судебные приставы сообщили Татьяне об остановке исполнительного производства, так как должник находится в Германии.

В сентябре 2019 года в ФРГ должен состояться суд по определению места жительства Ренаты и Русланы. Третьякова надеется, что германские судьи вернут ей детей.

Рашид Читаев давать комментарии RT отказался.