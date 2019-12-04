Мать 9-летнего Романа Больца рассказала, как добилась признания сына инвалидом

Специалисты Федерального бюро медико-социальной экспертизы присвоили герою публикации RT девятилетнему Роману Больцу инвалидность до достижения 18 лет. У мальчика врождённая неизлечимая патология зрения. Однако последние два года его отказывались признавать инвалидом. После запроса RT Минтруд инициировал служебную проверку, в рамках которой в Астрахань приехала комиссия из Москвы. Кроме того, в освидетельствовании ребёнка приняли участие лучшие офтальмологи Астраханской области, а также региональный уполномоченный по правам человека.

«Когда озвучили решение, я разрыдалась»: мать девятилетнего Романа Больца рассказала RT, как её сына признали инвалидом

Медицинское освидетельствование девятилетнего Романа Больца состоялось 3 декабря, в Международный день инвалидов. К 11 утра в Главном бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Астраханской области собралась комиссия в составе 16 человек, в которую вошли лучшие врачи-офтальмологи Южного федерального округа и представители Федерального бюро МСЭ.

Возглавил комиссию замруководителя ФНБУ ФБ МСЭ Минтруда России по вопросам совершенствования медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Сергей Козлов.

Как рассказала RT мама Романа Наталья Шелухина, медицинское освидетельствование длилось более двух часов. По словам женщины, ребёнка осмотрели неврологи, педиатры, у него проверили зрение, смотрели глазное дно, а также изучили очки, которые он носит. Затем состоялась психологическая экспертиза.

Шелухина говорит, что комиссии она подробно рассказала о жизни Романа с шестимесячного возраста, а также о том, с какими проблемами он ежедневно сталкивается при обучении в школе и как с каждым годом к уже имеющимся диагнозам добавляются новые.

Все свои слова она подтвердила соответствующими документами — оригиналами медицинских выписок за все годы по основному и сопутствующим заболеваниям.

«Эксперты были достаточно внимательны, миролюбивы, тщательным образом осмотрели моего ребёнка со всей документацией, — рассказывает Наталья. — Я осталась довольна освидетельствованием, так как оно проходило абсолютно вразрез с экспертизами в астраханском бюро МСЭ. Сергею Козлову я рассказала историю нашего заболевания, на что астраханские эксперты МСЭ обращали внимание, на что — нет и почему к моему ребёнку было предвзятое отношение».

Не могла поверить, что всё закончилось

С вынесением решения специалисты не медлили. Уже через несколько минут после окончания осмотра члены экспертной комиссии пригласили Наталью Шелухину вместе с Ромой в кабинет и сообщили, что с 19 июня 2019 года ему установлена категория «ребёнок-инвалид» до совершеннолетия.

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«Когда они это озвучили, я не сдержалась и разрыдалась. Даже давали воду успокоиться. Через сколько я должна была пройти, чтобы доказать свою правоту. Просто не могла поверить, что всё закончится. Один из членов комиссии сказал: «Я понимаю реакцию мамы, потому что столько лет борьбы, пройти такие круги ада». Я искренне поблагодарила экспертов Федерального бюро МСЭ за то, что они обратили внимание на нашу проблему, приехали к нам, провели освидетельствование, признали мою правоту, которую я пыталась доказать три года, и нам восстановили категорию «ребёнок-инвалид» именно по тем основаниям, по которым полагалось всегда», — говорит Наталья.

Председатель экспертной комиссии Сергей Козлов в беседе с RT подтвердил, что при освидетельствовании у мальчика были выявлены нарушения по зрению и неврологии. Он также отметил, что в ближайшее время Роману будут сделаны магнитно-резонансная и компьютерная томография, после чего его направят по квоте в один из специализированных медицинских центров глазных болезней для получения рекомендации по дальнейшей тактике лечения.

Справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации придёт Наталье по почте в ближайшее время.

«Я не ожидала, что на проблемы моего ребёнка как-то отреагирует Федеральное бюро МСЭ и Минтруд. Но благодаря запросу RT, освещению нашей проблемы в СМИ, тому, что подключилось столько людей — депутаты Госдумы, уполномоченный по правам ребенка, адвокат Шота Горгадзе, журналист Владимир Соловьев — логика наконец восторжествовала. Я благодарна всем, кто принял самое активное участие в решении нашего вопроса. Я до сих пор не могу поверить, что мой марафонский трёхгодовой забег закончился положительным решением. Ребёнок получил инвалидность, и у меня наконец-то появится больше возможностей заниматься его здоровьем», — сказала Наталья.

Кроме того, женщина отметила, что надеется на объективность и справедливость проверки, инициированной Генпрокуратурой РФ по вопросу законности принятых ранее в отношении мальчика решений.

Напомним, что у Романа Больца врождённая неизлечимая патология зрения. Когда мальчику исполнилось два года, специалисты МСЭ установили ему инвалидность и ежегодно в течение пяти лет подряд подтверждали её. Однако когда пришло время продлить этот статус до совершеннолетия, эксперты сначала продлили инвалидность на год, а после жалоб матери на нарушения при освидетельствовании ребёнка и вовсе сняли её.

Публикация RT о мальчике вызвала широкий общественный резонанс. К решению проблемы подключились Минтруд РФ и Генпрокуратура, а также депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Евгений Примаков, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, адвокат Шота Горгадзе и журналист Владимир Соловьёв.