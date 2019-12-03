Герою публикаций RT девятилетнему Роману Больцу из Астрахани дали инвалидность

Комиссия Федерального бюро медико-социальной экспертизы признала героя материалов RT девятилетнего Романа Больца из Астрахани инвалидом. Об этом сообщила RT мать мальчика Наталья Шелухина.

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Как рассказала RT Шелухина, комиссия из Федерального бюро МСЭ оформила Роману инвалидность до 18 лет.

«Эксперты из Москвы более двух часов смотрели ребёнка. Офтальмологический осмотр был проведён без нарушений, и специалисты МСЭ признали, что ребёнок — инвалид», — пояснила Шелухина.

Ранее RT рассказывал о девятилетнем Романе Больце, живущем с врождённой неизлечимой патологией зрения. В 2017 году комиссия МСЭ отказалась продлить мальчику статус инвалида.

После публикации RT ситуация с непредоставлением инвалидности Роману вызвала широкий общественный резонанс. Минтруд поручил поручил Федеральному бюро медико-социальной экспертизы провести служебное расследование. Также историей заинтересовалась Генпрокуратура.