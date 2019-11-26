По ситуации лишённого инвалидности 9-летнего Романа Больца начали служебную проверку

Минтруд РФ поручил Федеральному бюро медико-социальной экспертизы провести служебное расследование ситуации с девятилетним жителем Астрахани Романом Больцем. На протяжении пяти лет мальчика признавали инвалидом по зрению, а когда пришёл срок установить ему этот статус до совершеннолетия, региональное бюро медико-социальной экспертизы ответило отказом. После того как мать ребёнка решила обжаловать это решение, ему перестали продлевать инвалидность даже на год. Женщина утверждает, что это связано с её жалобами на нарушения при проведении комиссии. Ранее публикация RT о Романе Больце вызвала широкий общественный резонанс. Его история находится на контроле у Генпрокуратуры РФ.

© Фото из личного архива

Министерство труда и социальной защиты РФ поручило Федеральному бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) тщательно проверить ситуацию с отказом в инвалидности герою материалов RT девятилетнему Роману Больцу.

«Сейчас Минтрудом России дано поручение Федеральному бюро МСЭ предельно внимательно разобраться в ситуации, провести служебное расследование с выездом в Астраханскую область и повторно рассмотреть вопрос о возможности установления ему категории «ребёнок-инвалид» с учётом всех имеющихся факторов», — сказали RT в ведомстве.

По словам матери Романа Натальи Шелухиной, 25 ноября ей позвонили из поликлиники, где наблюдается Роман, и уточнили, когда она получила ответ об отказе в инвалидности из Главного бюро МСЭ по Астраханской области.

«Я сообщила, что ответ об отказе нам прислали по почте. Этот документ в поликлинику мы не предоставили, так как он не предоставляется, а предоставляется только розовая справка о наличии инвалидности, если она имеется, а также копия индивидуальной программы реабилитации. На мой вопрос, что произошло, мне ответили, что из Минздрава Астраханской области пришёл письменный запрос предоставить все данные по ребёнку», — объяснила Наталья в беседе с RT.

Отказали из-за жалоб

Напомним, что у Романа Больца врождённая неизлечимая патология зрения. Из-за того, что ребёнок родился недоношенным, ещё в младенчестве у него диагностировали несколько серьёзных заболеваний.

© Фото из личного архива

Так, в девять месяцев он перенёс операцию на почке, орган чудом удалось сохранить. В два года у него выявили врождённую миопию высокой степени, близорукий сложный астигматизм, а позднее — сходящееся содружественное косоглазие. На текущий момент добавилось ещё шесть диагнозов — амблиопия обоих глаз высокой степени, макулодистрофия обоих глаз, горизонтальный нистагм, абсолютные скотомы на глазах, концентрическое сужение полей зрения и частичная атрофия зрительных нервов.

Как пояснили RT в Минтруде, заболевания являются основанием для установления инвалидности не сами по себе, а только в том случае, если они приводят к ограничениям жизнедеятельности.

«В настоящее время инвалидность в соответствии с законодательством устанавливается в том случае, если имеющиеся нарушения здоровья приводят к ограничениям категорий жизнедеятельности, социальным ограничениям и необходимости предоставления мер социальной защиты», — пояснили в пресс-службе министерства.

При этом там добавили, что в отношении несовершеннолетних подход более гибкий.

«У детей есть особенности течения заболеваний, которые могут влиять на установление инвалидности, именно поэтому для детей особенно важно учитывать возраст начала заболевания, клинические проявления и особенности течения, — пояснили RT в Минтруде. — Подход к установлению инвалидности детям более мягкий. Детям, в отличие от взрослых, для установления инвалидности достаточно наличия ограничения жизнедеятельности только одной категории и любой из трёх степеней выраженности ограничений. Такой подход к установлению инвалидности детям позволяет обеспечить для них больший уровень их социальной поддержки».

Стоит отметить, что в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, которую прошёл Рома, как раз подтверждается ограничение возможностей здоровья и необходимость щадящего режима обучения по адаптированной программе с целью снижения нагрузок. Вместе с тем в характеристике от классного руководителя Ромы написано, что мальчик с трудом проходит обучение и часто переспрашивает, потому что плохо видит с доски и жалуется на фиолетовые крестики в глазах.

На протяжении пяти лет мальчику присваивали категорию «ребёнок-инвалид». Однако когда мать попыталась оспорить в суде решение бюро МСЭ отказать в продлении её сыну инвалидности до 18 лет, специалисты ведомства и вовсе вынесли отказ в инвалидности.

Как утверждает Наталья, ребёнку третий год подряд отказывают в инвалидности из-за её жалоб на нарушение проведения офтальмологического осмотра и конфликта между ней и чиновниками.

Как отмечают в Минтруде, для обжалования решения первичного бюро существует трёхзвенная система — гражданин, получивший отказ в инвалидности, может оспорить его в московском бюро и в федеральном бюро, а затем обратиться в суд. И Шелухина уже прошла все эти ступени, на каждой получив отказ.

«Наталья Шелухина воспользовалась трёхзвенной системой обжалования решения первичного бюро, а также получила отказ в суде о признании Ромы инвалидом до 18 лет», — говорят в ведомстве.

Впрочем, ранее такое уже случалось. Так, бывший полицейский из Астрахани Александр Кужанов, о котором ранее писал RT, также пытался оспорить решение регионального бюро во всех инстанциях и в каждой получал отказы. Однако после того, как его проблему осветили в СМИ, с ним связались представители Федерального бюро МСЭ и пригласили на повторное обследование, после которого установили инвалидность.

Наказали за принципиальность

Публикация RT о Романе Больце вызвала широкий общественный резонанс. Так, известный адвокат Шота Горгадзе в своём Telegram-канале обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с просьбой помочь мальчику в оформлении инвалидности до совершеннолетия.

Ранее совместно с RT он помог добиться установления категории «ребёнок-инвалид» 11-летней Даше Курацаповой из Ярославля. Девочка перенесла онкологическое заболевание, в результате чего лишилась глаза, но чиновники отказали ей в инвалидности, объяснив это тем, что заболевание перешло в стадию ремиссии, а отсутствие парного органа не является основанием для присвоения группы.

«После широкого освещения истории Даши в СМИ руководство Минтруда нашло основание пересмотреть решение. Роме тоже пройти семь кругов ада? — пишет Горгадзе. — Я могу с ним пройти, просто жалко ребёнка. А вам его жалко? Может, вы вновь проявите свою человечность? Тем более что сотрудники МСЭ уже самоутвердились за счёт очередного малыша, доказали свою силу и крутизну! Молодцы, наказали ребёнка за принципиальность его мамы».

Адвокат также отметил, что необходимо менять ситуацию системно, чтобы в будущем не возникало подобных проблем.

«А по-хорошему, может, всё же (после того как поможем Роме) изменим что-то системно? Ведь не сложно же. Верю, что вам это под силу!» — заключил Горгадзе, пообещав поднять этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным и членами СПЧ в декабре.

Помочь Роме Больцу восстановить инвалидность пытаются также депутат Госдумы РФ Евгений Примаков, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей ГД Оксана Пушкина и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Кроме того, как ранее писал RT, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что надзорное ведомство проверит законность принятых решений в отношении Романа Больца.

«Учитывая обстоятельства дела, мы попросим наших коллег из профильного подразделения Генпрокуратуры России ещё раз тщательно изучить законность решений, которые не были предметом судебных разбирательств», — подчеркнул Куренной.