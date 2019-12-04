«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «BREAKING NEWS!»

У нас breaking news — Навальному «померещился» звонок от главреда RT. Обсудим, что же заставляет Алексея так нервничать. Состоялась премьера фильма про Михаила Ходорковского — олигарх с теплотой вспоминает приватизацию и хочет вернуться в то золотое (для олигархов) время. Как на самом деле составляются опросы на «Радио Свобода»*? И конечно, что-то про Леонида Волкова! Пятый выпуск стрима RT: ведущие — экс-юрист ФБК** Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.