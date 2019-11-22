«Недоработка всех систем профилактики»: возбуждено уголовное дело после обнаружения детей, 11 лет просидевших взаперти

Следственный комитет Челябинской области начал проверку органов опеки, которые не знали, что жительница города Усть-Катав держит двух дочерей и сына в полной изоляции. Об инциденте стало известно только после того, как дети сбежали, а тело матери нашли в сгоревшем доме. По мнению руководства области, речь идет о недоработке целого ряда ведомств, которые должны были следить за семьёй.

Следственный комитет РФ по Челябинской области начал проверку работников социальных служб и органов опеки города Усть-Катав. Ранее стало известно, что в городе проживала женщина, более 10 лет не выпускавшая своих детей из дома.

«В утреннее время 7 ноября 2019 года в одном из частных домов города Усть-Катав при тушении пожара сотрудниками оперативных служб было обнаружено тело 55-летней местной жительницы, — говорится в сообщении СК. — Накануне произошедшего от умершей ушли трое детей: две дочери и сын в возрасте от 11 до 20 лет, которых она в течение длительного времени удерживала на территории домовладения, ограничивая их в посещении образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, в общении с внешним миром».

По версии следствия, работники социальных служб и органов опеки должным образом не контролировали условия жизни и воспитания детей их матерью, — уточнили в СК.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, обстоятельств произошедшего», — отметили в СК.

Посторонних домой не пускали

По данным местных СМИ, 11 лет взаперти своих детей держала жительница города Усть-Катав Дина Азизова. Как рассказала старшая дочь Азизовой Дарина, мать забрала её документы из школы, когда она закончила второй класс. Учителям она сказала, что семья переезжает в Уфу, но на самом деле осталась в Усть-Катаве, просто поменяла дом.

После переезда, по словам девочки, никто из детей не покидал двор. Сообщалось, что по периметру участка были установлены видеокамеры, которые позволяли Дине Азизовой постоянно контролировать перемещения детей.

При этом Дарине Азизовой удавалось тайно пользоваться телефоном и выходить в интернет. Накануне побега она поссорилась с матерью. Улучив момент, когда Дина Азизова ушла в город, её дочь позвонила в город знакомому и попросила оплатить такси.

«Просто морально не выдержали постоянно сидеть дома и ждать, когда она поймает с телефоном», — сообщила она СМИ.

Соседи вспоминают, что видели детей, играющих на участке, но на вопросы, почему их не видно в городе, Дина Азизова отвечала, что сама знает, как воспитывать детей.

Посторонние дома не бывали, даже врачи. Если кто-то из детей заболевал, мать сама приносила лекарства.

Сообщалось, что с детьми также жил и отец. Он только два года назад покинул Усть-Катав и уехал на заработки в Курганскую область. С тех пор он дома не появлялся, но посылал домой деньги.

Также у Дины Азизовой есть дочь от первого брака, которая живет в другом городе. По её словам, она была не в курсе ситуации, хотя каждый день звонила домой. Мать ей сообщала, что Дарина уже поступила в университет в другом городе, а младшие дети ходят в школу, хорошо учатся и посещают кружки.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила RT, что, по её мнению, вина лежит не только на работниках социальных служб и органов опеки, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

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«Это недоработка абсолютно всех систем профилактики. Претензии должны предъявляться абсолютно ко всем структурам, которые участвовали. Это и система здравоохранения, которая патронировала детей, система образования, которая просто потеряла детей. Есть вопросы и к органам полиции, которые должны регулярно осуществлять обход населения. Ну и, конечно, виновата соцзащита — мама какое-то время получала детские пособия, а потом перестала их получать, но никто не придал этому значения», — отметила она.

По словам замгубернатора, из ситуации были уже сделаны выводы. «Мы разобрали этот случай, обновили алгоритмы межведомственного взаимодействия, чтобы впредь такая ситуация не повторялась, чтобы уход детей из школы не оставался незамеченным», — говорит она.

Как отметила Ирина Гехт, ситуация длилась так долго, что документы в школе найти уже нельзя. «На первоначальном этапе ситуация была упущена, а потом никто не обращал внимание. Вопросы есть ко всем», —подчеркнула она.

В Министерстве социальных отношений Челябинской области отказались от комментариев.