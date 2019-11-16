В Казани СК и омбудсмен проверяют опеку, изъявшую двух детей из малообеспеченной семьи

В Казани местный СК и детский омбудсмен разбираются в обстоятельствах изъятия органами опеки двух девочек из малообеспеченной семьи. Маму четырёхлетней Маши и десятилетней Мелиссы суд заочно лишил родительских прав: по её словам, в том числе из-за того, что она состояла на учёте в наркодиспансере «как алкоголичка». При этом женщина утверждает, что не злоупотребляет алкоголем, однако суд не принял к рассмотрению результаты соответствующих анализов. Сперва опека забрала Машу, после чего бабушка безуспешно пыталась оформить на детей опекунство — ей отказывали из-за долга по квартплате. Машу отправили в детдом, где очень быстро усыновили. В октябре 2019-го опека изъяла и Мелиссу. Изучившие дело правозащитники нашли в нём нарушения и будут помогать женщинам добиться возврата детей. В то же время опекуны Маши заявили, что в родной семье «постоянно устраивались дебоши», а дети были истощены.

© Фото из личного архива Ирины Гавриловой

У жительницы Казани Ирины Гавриловой две внучки: десятилетняя Мелисса и четырёхлетняя Маша. Их местонахождение женщине неизвестно. В августе 2018 года органы опеки забрали сначала Машу, а в октябре 2019-го — Мелиссу. Пока бабушка пыталась вернуть внучек, глава местного ЖСК за долги отключила в квартире семьи электричество. В опеке посчитали, что жить в таких условиях дети не могут, и определили Машу в новую семью. Ирина верит, что если она будет бороться, то сможет вернуть внучек.

Неожиданное лишение прав

На странице 36-летней Екатерины Сафиной в соцсети фотографии дочек — Мелиссы и Маши. Картинки сменяют друг друга: вот маленькая Маша, улыбаясь, обнимается с плюшевым котом, на следующей Мелисса с длинными распущенными волосами смотрит в камеру, а на других девочки вместе — то в обнимку, то кривляются, то счастливо смотрят друг на друга. Но с августа 2018 года дети разлучены.

«Всё началось в феврале 2018 года. Моя знакомая, которая работает в суде, позвонила и говорит: «Тут дело было о лишении прав и девочка с именем Мелисса. Имя редкое, я подумала, что твоя. Что у вас случилось?» Я, как услышала, побежала в суд, — вспоминает Екатерина. — Оказалось, это моя Мелисса и меня заочно лишили родительских прав. Оказалось, на основании того, что я состою на учёте в наркодиспансере как алкоголичка, потому что моя двухлетняя дочь не ходит в детский сад, а также из-за плохих условий в доме. Но к нам никто даже не приходил! А акт есть».

Как выяснила женщина, на учёт её поставили несколько лет назад, когда она отравилась с друзьями алкоголем. Из-за сильной рвоты мать Сафиной Ирина Гаврилова вызвала медиков. По инструкции «скорая» отвезла её в наркологический диспансер, там её привели в чувство и сделали анализ. Результаты специалистам не понравились, и Сафину поставили на учёт, но узнала об этом женщина только после лишения прав.

«Я поехала в диспансер, встретилась с главврачом и объяснила ситуацию. Он сказал пойти и тут же сдать анализ на трансферин — это специальная диагностика, выявляющая злоупотребление алкоголем. Результаты были хорошие, я сразу забрала распечатку, чтобы предоставить в суде на апелляции, — вспоминает Сафина. — А потом я пошла в гороно за справкой о том, что с рождения ребёнка стою на очереди в детский сад. Именно поэтому она туда не ходила».

© Фото из личного архива Ирины Гавриловой

На тот момент восьмилетняя Мелисса Сафина, испуганная неожиданным решением суда и опасаясь, что её с сестрой заберут из семьи, записала видео и выложила его на своём YouTube-канале.

«У моей мамы забирают нас — мою сестрёнку Машу и меня. Забирают ну просто так! У нас было всё, что мы хотели: мама водила нас в парки, мы были счастливая семья», — рассказывала девочка и просила помощи. Однако общественность привлечь не получилось.

Опеку — бабушке

Женщина подала апелляцию, однако суд оставил постановление о лишении родительских прав в силе. Её анализы суд не принял к рассмотрению, а дополнительную экспертизу назначать не стал. После этого опеку решила оформить Гаврилова: дети родились от разных отцов, и с обоими её дочь к тому моменту находилась в разводе, судьбой детей они не интересовались. Пока женщина собирала все необходимые документы, к ним в августе 2018-го пришла опека.

«Они ворвались в мою квартиру обманом: выключили пробки, я вышла в подъезд, чтобы включить свет. Тогда они вломились в квартиру, заломили мне руки и забрали Машеньку. Старшая, видимо, испугалась, спряталась под ванной — там расстояние от пола 15 см всего. Она такая худенькая, вместилась», — рассказала Ирина RT.

После этого, по словам Гавриловой, она обращалась в опеку, просила вернуть ей внучку. Однако в октябре 2018-го к ней пришла председатель местного ЖСК «Казанка-15» Исхакова и сказала, что у неё большие долги за квартплату, и, не дав времени на оплату задолженности, сразу же обрезала провода в квартиру.

«Это было не по решению суда, а просто из-за её желания. Сказала, что мы должны почти 185 тыс. рублей. Потом пришли из опеки и сказали, что у нас непригодные для жизни детей условия и Машеньку нам не отдадут. Искали Мелиссу, не нашли и сказали, что объявят её в розыск и найдут, где мы её прячем», — рассказала Гаврилова.

© Фото из личного архива Ирины Гавриловой

Всё это время Маша находилась на карантине в больнице и женщина навещала её одна: Екатерине встречаться с дочерью было запрещено. По словам Сафиной, каждый раз женщина давала девочке телефон, чтобы та могла поговорить с мамой.

«Мама, когда я поеду домой?» — спрашивала трёхлетняя девочка. Но когда Гаврилова наконец собрала весь пакет документов, опеку над девочками ей всё равно не дали.

«У меня пенсия 16 тыс. рублей. Мы жили на эти деньги. Когда стоял выбор, купить что-то детям или оплатить коммуналку, выбор делали в пользу детей. Так и накопился долг, — рассказывает Гаврилова. — Когда Машу забрали, у меня с пенсии ежемесячно списывали деньги в счёт долга, но в опеке сказали: пока всё не отдам, детей не увижу».

Когда Гаврилова в очередной раз приехала навестить Машу, ей сказали, что девочку перевели в Лаишевский детский дом, что в 60 км от Казани. Приехав туда, бабушка не поверила своим ушам: девочку успели удочерить.

Вернуть дочь

После случившегося Сафина и Гаврилова настойчиво добиваются возвращения Маши в семью. Они обращались в опеку, прокуратуру, снова пытались оспорить лишение родительских прав. Однако результатов не было. Чтобы опека не забрала и Мелиссу, а девочка всегда была рядом с мамой и бабушкой, пришлось пропускать даже школу.

Но бесконечно прятать ребёнка от опеки женщины не могли.

«В октябре этого года мы вышли с Мелиссой из дома, а у подъезда стояла толпа — это были представители опеки и инспекции ПДН. Дочка заплакала и сказала, что не хочет в детский дом. Они сказали, что мы должны поехать с ними и сдать анализы. Мы согласились, но Мелиссу схватили, посадили в одну машину, меня в другую, где заставили что-то подписать, — рассказывает Сафина. — Потом мы её уже не видели. Хотели передать телефон, чтобы она не думала, что её бросили. Нам не разрешили».

Мама девочек Екатерина Сафина

vk.com

© Katerina Smirnova

После этого Гаврилова и Сафина оказались в полной растерянности. Они узнали о похожем случае в Казани: бабушке также отказывали в опеке над внучками. Гаврилова пошла на судебное заседание по этому делу.

Там она познакомилась с правозащитником Лианой Тимерхановой и юристом Алексеем Златкиным. Они решили помочь семье разобраться в их истории. Сейчас они готовят материалы для подачи в Верховный суд Татарстана, где намерены признать незаконным лишение прав, изъятие детей и усыновление Маши.

«Мы узнали, что там опека обратила внимание на семью также из-за жалобы председателя ЖСК. У них с бабушкой возник конфликт: Гаврилова увидела, что со счёта капитального ремонта дома пропали 3 млн рублей, обратилась в прокуратуру, которая нашла нарушения. С тех пор Исхакова начала травить семью, — рассказала RT Тимерханова. — Мы общаемся с семьёй. Они не пьют, порядочные. Просто очень бедные. Это не повод разлучать детей с мамой. Хотим первым делом помочь им средствами и закрыть долг».

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Гузель Удачина подтвердила RT, что лишение прав Сафиной проходило с нарушениями: «Изучив все материалы по делу, мы сделали вывод, что обращению в суд с иском о лишении родительских прав должна была предшествовать реабилитационная межведомственная работа с семьёй по оказанию помощи в выходе из семейного неблагополучия. В этой связи в адрес главы администрации по месту жительства семьи было направлено соответствующее заключение».

Детский омбудсмен добавила, что Гавриловой оказывается консультативная помощь по сбору документов для оформления опеки на старшую девочку. Удачина пообещала держать ситуацию на контроле.

Кроме того, Гаврилова обратилась с заявлением в Следственный комитет, где по факту изъятия детей началась проверка.

Отдел опеки и попечительства администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани оперативно прокомментировать ситуацию семьи Сафиных не смог.

Председатель ЖСК Наима Исхакова была недоступна для комментария.

RT удалось разыскать усыновителей маленькой Маши. Из-за тайны усыновления мы не называем их имён.

«В этой семье постоянно устраивались дебоши. Дети были в крайне истощённом состоянии. Они бедные, и кормили их только варёной мойвой. Маша вообще ничего не говорила, когда мы её забрали. Мелисса в школу не ходит, не может и двух слов связать, у девочки анорексия, — рассказала RT собеседница. — Сейчас у Маши всё хорошо, называет нас мамой и папой. Мы бы и Мелиссу забрали, но у неё отец не лишён прав».