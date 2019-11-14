«Беспомощность и ужас»: актёры помогают почувствовать себя на месте ребёнка в детдоме

Накануне Всемирного дня сирот благотворительный фонд «Арифметика добра» провёл 12-часовой иммерсивный спектакль «Другая жизнь». В ходе шоу каждый участник должен был погрузиться в атмосферу интерната, почувствовать себя на месте ребёнка, оставшегося без родителей, и в итоге разрушить связанные с сиротами стереотипы. С чем на самом деле сталкиваются подопечные российских детдомов — в репортаже RT.

Центр Москвы, Триумфальная площадь. Несмотря на типично ноябрьскую погоду, место выглядит оживлённым. У стеклянного павильона возле памятника Маяковскому скопилась солидная очередь. Люди готовы ждать полтора часа ради семи минут. Именно столько длится один сеанс иммерсивного спектакля «Другая жизнь», подготовленного благотворительным фондом «Арифметика добра».

В куб заходят по одному. Мне завязывают глаза и берут за руку: дальше предстоит двигаться или за поводырём, или на голос. С этого момента участник превращается в обычного ребёнка, которого родители привели в магазин и разрешили самостоятельно выбрать игрушку. Со словами «Мы тебя очень любим» меня раскручивают, как в жмурках, и передают актрисе с грубым голосом.

Я оказалась в детском доме. Воспитательница спрашивает у кого-то, почему ребёнок в таких лохмотьях, выдаёт форменную майку и строго объясняет правила, по которым придётся жить: не ныть, не жаловаться, не болеть. Завершается инструктаж командой «Спать».

Во время отбоя на кровать подсаживается товарищ по несчастью, который искренне пытается подбодрить новенькую. Детдомовская рутина — подъём, обед в столовой — внезапно прерывается: приехали спонсоры. Несколько человек, сюсюкая, преувеличенно бодрыми голосами предлагают порадоваться Новому году. Кто-то интересуется, не рановато ли для ёлки в ноябре, но на него быстро шикают.

© Благотворительный фонд «Арифметика добра»

Меня тащат в хоровод, который длится секунд 15, потом суют мою руку в мешок с конфетами — мол, бери, сколько хочешь. Мелькает мысль: «Какие игрушки, какие конфеты? Я же не в детском саду, да и сладкое не ем», но спонсоров это интересует мало, как и то, что меня, по сюжету, только что бросили родители. В руки спешно суют коробки с подарками и требуют улыбнуться для фотографии с дорогими гостями. Подарки исчезают так же быстро, как и появляются.

В финале я встречаю женщину, которая хочет меня удочерить. Она говорит, что отойдёт буквально на десять минут, чтобы оформить все документы. Пока я гадаю, говорила ли она правду или участников на этом моменте ждёт ещё и испытание обманутыми надеждами, сеанс заканчивается и повязку снимают с глаз.

Как рассказали RT организаторы проекта, участники шоу реагируют по-разному: кто-то цинично усмехается, кто-то может заплакать. «Честно скажу, это вариант лайт», — отзывается о спектакле Светлана Строганова, руководитель направления «Семья» фонда «Арифметика добра». — Во многих детских домах на долю детей выпадают куда более жёсткие испытания. Кроме того, тут участники понимают, что после шоу они пойдут домой, к любящим людям. А дети в таких условиях находятся постоянно. Они не знают, когда этот ужас прекратится и прекратится ли вообще».

© Благотворительный фонд «Арифметика добра»

Иммерсивные спектакли в России ставили и раньше, но на такую тему — впервые. Идея проекта возникла после разговоров со многоми людьми, которые считают, что детдом — это что-то вроде санатория, отмечает представительница фонда.

«Нам постоянно говорят, что детям там хорошо, им дарят подарки, а летом они ездят на море. А лучший способ им помочь, с их точки зрения, это купить конфет или отдать старые вещи. Но самая большая проблема в детских домах — не отсутствие игрушек или развлечений, а ощущение беспомощности и растерянности, а также отсутствие выбора», — рассказывает она.

Ребёнок не может сам решить, что ему надеть, когда поесть, куда пойти. Его могут в любой момент оторвать от друзей и перевести в другую группу или детдом. «Даже если у ребёнка случилось горе, а по графику — поход в аквапарк, будь добр идти вместе со всеми», — говорит Светлана.

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются подопечные детдомов, — равнодушие взрослых, продолжает Строганова. Есть сменные воспитатели, которые не обязаны спрашивать, как у ребёнка дела. А если с ним не занимается заинтересованный взрослый, то мотивация получить образование и, соответственно, путёвку в лучшую жизнь у подопечного детдома исчезает.

«У нас есть несколько проектов, помогающих ребятам учиться. Это, например, образовательная программа «Шанс», к которой подключён 91 детский дом в 31 регионе, — рассказывает Светлана Строганова. — Репетитор виртуально готовит подростков к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вуз, еженедельно проходит несколько уроков. Занятия дают не только знания, но и личное общение — многие дети говорят, что изначально шли за ним и уже в процессе втянулись в обучение».

Кроме того, есть программа профориентации: в региональных детдомах подопечные зачастую даже не знают, что могут выучиться в другом городе на любую профессию, а не только по тем специальностям, которые предлагает ближайший колледж.

Когда будущая профессия выбрана, фонд ищет виртуальных наставников, которые рассказывают о своей специальности и объясняют, куда можно пойти учиться.

Если выпускник детдома поступает в учебное заведение в другом городе, ему также находят волонтёра-помощника, который объясняет, как собрать документы, оформиться в общежитие и помогает адаптироваться в незнакомой обстановке. Постинтернатное сопровождение оказывается, пока подопечному не исполнится 23 года.

Важная часть работы с подростками-сиротами — тренинги по жизненным навыкам, в том числе финансовой грамотности. 70% выпускников детских домов в первую же неделю тратят все свои деньги, причём отнюдь не на что-то полезное. Велика опасность потерять квартиру: мошенники поджидают сирот сразу после выпуска. Теперь по закону с такими квартирами в течение пяти лет после получения никаких операций проводить нельзя, но, по словам Строгановой, некоторые мошенники готовы ждать и пять лет.

С бытовыми навыками у сирот тоже всё непросто. По словам представительницы фонда, ребята даже транспортом пользоваться не умеют. Когда получают квартиру, то понятия не имеют, что за неё надо платить. Никогда не ходили за покупками, не готовили.

«Мы их привозим в мебельный магазин, предлагаем выбрать, что им пригодится в квартире. 95% детей выбирают всего два предмета: кровать и тумбочку, потому что больше ничего в детдоме не видят. О том, что им понадобится холодильник или чайник, они просто не знают: им-то всегда уже готовый чай подавали», — говорит она.

Сейчас в российских детдомах находятся около 45 тыс. воспитанников. По словам Светланы Строгановой, неофициальные цифры ещё выше — 76 тыс.

«31 тысяча детей сидят по так называемому заявлению, то есть когда родитель, находясь в трудной жизненной ситуации, сдаёт ребёнка в детдом. От родительских прав он не отказывается, но и забирать его не спешит. Из-за этого ребёнка нельзя отдать в приёмную семью, и он вынужден годами сидеть в детдоме. А чем ребёнок старше, тем ниже его шансы на усыновление. 80% подопечных детдомов в России — подростки», — пояснила она.

Тем не менее за последние годы ситуация с сиротами в стране улучшилась, отмечает представительница фонда. Требования к потенциальным приёмным родителям стали жёстче, поменялось и отношение к усыновлению. Если раньше все брали здоровых младенцев, то теперь всё чаще берут и семилетних, и детей с проблемами здоровья, и подростков.

В фонде собираются провести марафон «Другая жизнь» ещё раз, но уже в тёплое время года — например, в одном из столичных парков. По словам Строгановой, цель спектакля — заставить людей увидеть проблемы сирот, чтобы все поняли, что детям нужны вовсе не игрушки.

«Гаджеты ломают или продают, а потом деньги тратят на чипсы или сигареты. Игрушки подопечные вообще не очень-то ценят. А часто бывает так, что самое хорошее воспитатели забирают себе, — говорит представительница «Арифметики добра». — Поэтому мы настаиваем: если нет возможности взять ребёнка в семью или помочь тем, кто его берёт, то помогайте вниманием на постоянной основе, уделённым временем или шансом получить образование. Это умная помощь, а не конфеты с игрушками и не приезды раз в год для селфи с ребёнком, чьё имя ты даже не запомнил».