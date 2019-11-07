«Тетрадей смерти не вёл»: члены ОНК посетили подозреваемого в подготовке теракта в подмосковном колледже Бориса Банина

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Даниил Ломакин, Алёна Горинская
Студент подмосковного техникума Борис Банин, готовивший нападение на однокурсников, признаёт свою вину. Об этом молодой человек рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), посетившим его в СИЗО. При этом подозреваемый в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение опроверг появлявшиеся в СМИ слухи о существовании «тетради смерти», в которую он якобы записывал имена будущих жертв. В изоляторе Банин ждёт первого свидания с бабушкой и на условия содержания не жалуется. 
«Тетрадей смерти не вёл»: члены ОНК посетили подозреваемого в подготовке теракта в подмосковном колледже Бориса Банина
  • РИА Новости
  • © ЦОС ФСБ РФ

27 октября в Зарайске сотрудники ФСБ задержали третьекурсника Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, готовившего вооружённое нападение на однокурсников. 18-летнему студенту вменяется покушение на убийство двух и более лиц по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ст. 105 УК РФ. По версии следствия, студент планировал во время занятий расстрелять однокурсников — при обыске у него было изъято оружие. Нападение студент запланировал на 29 октября. 

7 ноября члены Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за правами человека в местах принудительного содержания посетили Банина в СИЗО-6 в городе Коломна.

В ходе беседы с представителем ОНК Московской области Даниилом Ломакиным Банин заявил, что жалоб на условия содержания у него нет. Единственное, на что посетовал арестованный, — холодная еда, которой кормят в СИЗО.  

Банин признаёт свою вину, однако отмечает, что большинство сведений, которые о нём распространяли журналисты, не соответствуют действительности.

Так, СМИ, ссылаясь на знакомых юноши, писали, что задержанный якобы неоднократно рассказывал им о намерении уехать воевать в Сирию на стороне ИГИЛ*, на лекциях смотрел на смартфоне видеозаписи казней террористической организации. По данным СМИ, Банин также вёл «тетрадь смерти», куда вписывал имена будущих жертв, с которыми у него были конфликты. 

На вопрос о том, слышал ли он, что о нём говорят знакомые, Банин отвечает, что «никаких «тетрадей смерти» никогда не вёл и видео такого рода не смотрел — ни на парах в колледже, ни в одиночестве». 

«К тому же я не принимал мусульманство — я вообще неверующий, хоть и крещёный. На лекциях мог смотреть разве что записи с перестрелками, разные образовательные видео, но ничего такого, о чём говорят», — говорит Борис.

Новости по телевизору о себе Банин старается не смотреть. Сокамерник студента рассказывает, что и газету со статьёй об аресте молодой человек читать не стал и выкинул её в мусор. 

При этом молодой человек утверждает, что другие студенты колледжа, которые дали ему прозвище Террорист, действительно издевались над ним — несколько раз избивали. 

«Просто за то, что я странный», — поясняет Банин. 

Самостоятельная жизнь 

Молодой человек решил переехать в общежитие после того, как ему не удалось получить право распоряжаться записанной на отца трёхкомнатной квартирой, где он жил вдвоём с бабушкой: отец и мать молодого человека были лишены родительских прав. 

«Я хотел разменять её на две квартиры, чтобы начать самостоятельную жизнь, но суд отказал. Почему, я так и не понял», — говорит Борис. 

При этом с бабушкой, по словам Банина, у него хорошие отношения. 

«Следователь сказал, что бабушка скоро сможет навестить меня в СИЗО, — отмечает он. — C отцом и матерью я не поддерживаю отношения. Помимо бабушки у меня есть ещё тётя и дядя. С ними мы хорошо общаемся».

Обидчив, быстро принимает решения 

Источник, близкий к следствию, рассказал RT, что подозреваемый якобы не планировал самоубийство по аналогии с другими подобными случаями в учебных заведениях. Тем не менее следствие проведёт психолого-психиатрическую экспертизу арестованного студента. 

Пока же, по словам собеседника, врачи считают, что психологически юноша всё же склонен к суициду, и рекомендуют содержать его в камере под постоянным видеонаблюдением. По мнению медиков, Банин эмоционально нестабилен, обидчив, склонен к быстрому принятию решений, криминогенную среду при этом не поддерживает. С момента ареста психолог встречалась с Борисом уже трижды.  

Однако школьные учителя Банина странностей в его поведении не замечали. 

«Парень тихий был, неконфликтный, — рассказали RT в школе, где Банин учился в 10-м классе. — Историю любил, особенно историю оружия, рисованием увлекался». 

Директор Подхоженской средней школы, в которой Борис проучился до 9-го класса, рассказал RT, что успеваемость юноши хромала, но в целом он не выделялся из общей массы школьников. 

«Когда он учился у нас, я преподавал информатику, — вспоминает Владимир Селиванов. — Мою дисциплину знал на слабую четвёрку, насчёт увлечения играми со стрельбой я ничего не знаю. Любимыми предметами у него были ОБЖ и физкультура. Домашние задания Борис делал редко, поэтому успеваемость хромала. Но серьёзных нарушений, чтобы в школу родителей вызывали, я не припомню».

Знакомая студента по колледжу рассказала RT, что Банина едва ли можно было назвать изгоем.

«Хороший, доброжелательный, из тех людей, кто может помочь в трудный момент, — отмечает собеседница. — Агрессивно он себя никогда не вёл. Дрался, конечно, но редко. Не сказала бы, что к нему плохо относились. Да и друзья у него были».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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