«Подпишешь — и домой поедешь»: инвалида с умственной отсталостью заставили признаться в убийстве и год продержали в СИЗО

Верховный суд Татарстана приговорил к 20,5 года лишения свободы за убийство пожилой семейной пары Сергея Груняхина. Его двоюродный брат Вячеслав Кексель получил два года условно за соучастие в угоне автомобиля убитых. Преступление было совершено в апреле 2016-го, а задержали братьев только в этом году. Вместо них год просидел в СИЗО умственно отсталый сосед погибших Абузар Гафуров, которого полиция считала единственным обвиняемым. Сейчас его семья требует 5 млн рублей компенсации. Полицейские, сфабриковавшие на Гафурова дело, находятся под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки.

«Он и топором-то не владеет»

1 ноября Верховный суд Республики Татарстан приговорил 47-летнего Сергея Груняхина к 20,5 года лишения свободы за двойное убийство и кражу автомобиля. Двоюродный брат Груняхина 36-летний Вячеслав Кексель признан соучастником в угоне машины убитых и получил два года условно. На скамье подсудимых сейчас также находятся бывшие сотрудники отдела полиции Бавлинского района, которые изначально расследовали дело об убийстве. Вместо Груняхина и Кекселя они год продержали в СИЗО невиновного человека, а потом дважды требовали взятку у главного свидетеля по делу.

В ночь с 16 на 17 апреля 2016 года в посёлке Новые Чути Татарстана произошло жестокое убийство пожилой семейной пары — 57-летнего Рима Мухаметгалина и 59-летней Людмилы Джумы. Мужчину не менее шести раз ударили топором в голову, шею и грудь, а женщина получила более десяти ранений топором и не менее шести — ножом. С их участка пропала машина Renault Megan. Тела супругов соседи обнаружили только спустя две недели, 30 апреля. Единственным подозреваемым, по версии полиции, стал знакомый убитых Абузар Гафуров, его задержали в тот же день.

Местные жители, знакомые с Гафуровым, и его семья были в шоке: 49-летний Абузар, тихий и спокойный мужчина, с детства имеет диагноз «олигофрения».

Вскоре до них дошли ещё более абсурдные новости — Гафуров, как утверждали полицейские, сознался в убийстве. В своих признательных показаниях он сообщал, будто бы расправился с семейной парой из-за долга в две тысячи рублей, который они не отдали.

Родственники Гафурова нашли множество нестыковок в материалах следствия, рассказал RT брат Абузара Айдар Гафуров. Например, признательные показания Абузара были написаны неожиданно грамотно для человека, который учился в коррекционной школе и плохо читает и пишет.

«На следственном эксперименте Абузару показывали, как надо бить топором, чтобы остались раны, похожие на те, что нашли на телах убитых, — говорит его брат. — Он и топором-то не владеет, даже кур никогда не резал».

В качестве вещдока полицейские изъяли топор Абузара, однако на нём не было следов ДНК убитых, перечисляет Айдар Гафуров. Также, по его словам, правоохранители привезли своих понятых.

«Убийство было совершено ночью. Но у брата ужасное зрение, он в тёмное время суток спотыкается на каждом шагу», — добавляет он.

После следственного эксперимента мужчина провёл некоторое время в психиатрической лечебнице на освидетельствовании. Психиатрами он был описан как легко внушаемый, эмоционально незрелый и не склонный к агрессии. После этого его поместили в СИЗО. Прокуратура три раза возвращала обвинительные дела полицейским назад в связи с недостаточностью доказательной базы, но арест Абузару при этом продлевался.

Местные жители и брат убитого Рима Мухаметгалина Риф в качестве потенциальных подозреваемых указывали на двух мужчин, которые работали у семейной пары на участке. Они пропали сразу же после преступления. Однако следствие эту версию не отрабатывало, говорит Айдар Гафуров. По его утверждению, полицейские поменяли дату убийства так, чтобы у рабочих появилось алиби.

Двойная взятка

Абузара Гафурова выпустили из СИЗО только через год после задержания, 30 апреля 2017 года. Суд постановил освободить мужчину, поскольку следствию так и не удалось собрать убедительную доказательную базу. Родные Абузара всё равно не чувствовали себя спокойно — статус обвиняемого с мужчины снят не был, и они боялись, что его заберут под стражу снова. Кроме того, после пребывания в СИЗО здоровье их родственника сильно ухудшилось.

«У Абузара жена, ребёнок, коровы были, — рассказывает RT Айдар Гафуров. — А после того, как он вернулся, говорит с трудом, не способен по хозяйству управляться. МРТ показала усыхание мозга, зрение упало до минус 14 и 15, возили на операцию, но один глаз всё равно практически ослеп».

Дело об убийстве застопорилось, пока за него не взялись специалисты из первого следственного управления республики Татарстан. В феврале 2019 года они повторно допросили перекупщика автомобилей из Башкортостана Наиля Вафина. Ранее он уже выступал свидетелем по делу Гафурова. Во время первой беседы со следователями на вопрос, откуда у него автомобиль убитого Мухаметгалина, он отвечал, что тот сам лично приезжал к нему и продал машину. Однако потом выяснилось, что подпись Мухаметгалина поддельная. После этого Вафин признался, что соврал на первом допросе.

По словам свидетеля, 18 апреля 2016 года к нему приехали с предложением купить подержанный автомобиль Renault Megan двое знакомых Вафина, двоюродные братья Сергей Груняхин и Вячеслав Кексель. С собой у них был паспорт Рима Мухаметгалина и все документы на авто. Срочную продажу они объяснили тем, что Рим — якобы их престарелый дальний родственник, которому понадобились деньги на лечение. Наиль проверил машину на угон, в базах полиции на тот момент она не числилась. В итоге он купил автомобиль за 235 тыс. рублей.

Позже при попытке перепродать машину в Уфе Наиль обнаружил, что она в угоне. С Груняхиным связаться не удалось, так что он решил разыскать бывшего владельца машины, Рима Мухаметгалина. По приезду в Новые Чути он узнал от местных, что Мухаметгалин убит.

Наиль отправился в Бавлинское отделение полиции, где сообщил о своей сделке с Груняхиным. Следователь Ильнур Назмутдинов его успокоил, сказал, что реальный убийца Мухаметгалина пойман и во всём сознался, а вопрос со снятием машины с угона можно решить за 100 тыс. рублей. Полицейский добавил, что ему придётся делиться деньгами со своим начальником, Алмазом Шакировым.

Ста тысяч у Вафина с собой не было, и он сторговался до шестидесяти. Машину действительно убрали из розыскной базы и Вафин её продал.

Вскоре полицейские сами позвонили перекупщику и стали требовать от него ещё одну взятку. Он должен был заплатить полмиллиона рублей, иначе на него завели бы уголовное дело за незаконную продажу авто. Во второй раз Вафин смог сторговаться до 100 тыс. рублей.

«Признаешься — и поедешь домой»

Показания Вафина позволили казанским следователям задержать Сергея Груняхина с Вячеславом Кекселем весной 2019 года. Мужчины сразу во всем сознались. По словам Груняхина, в 2016 году они с братом жили и работали у супругов Мухаметгалина и Джумы.

В ночь с 16 на 17 апреля братья поссорились с хозяевами участка во время совместного распития алкоголя. Груняхин решил украсть автомобиль Рима. Он обсудил свой план с братом и ночью пробрался в дом хозяев участка, пока Кексель ждал его снаружи. Первым Сергей убил спящего Рима, а потом и его жену, чтобы не оставлять свидетелей.

На суде Вячеслав Кексель заявил, что не знал об убийстве. Груняхин свою вину признал частично и отметил, что «убивал, но без жестокости».

Сергею Груняхину вменялись две статьи: «Убийство двух и более лиц с целью разбоя» и «Кража группой лиц по предварительному сговору». Вячеслав Кексель в качестве обвиняемого проходил только по краже.

Также были возбуждены уголовные дела о взятке и превышении должностных полномочий в отношении уже бывших следователя СО ОМВД России по Бавлинскому району Ильнура Назмутдинова, заместителя начальника того же отдела полиции Алмаза Шакирова и оперуполномоченного Фаниса Салаватова. Все трое взяты под стражу.

Как сообщили RT в Следственном управлении по Республике Татарстан, «сотрудники полиции предоставили следствию в качестве подозреваемого лицо, которое в силу имеющегося у него заболевания им удалось склонить к даче признательных показаний. Вместе с тем известную им информацию о причастности к преступлению иных лиц полицейские скрыли».

Айдар Гафуров настаивает на привлечении к ответственности всех лиц, причастных к фальсификации обвинений против его брата.

«Абузару тогда сказали: подпишешь признательное — и домой поедешь, — говорит он. — А сколько ещё людей оказались в такой же ситуации? Не думаю, что мой брат был единственным».

«Присуждают очень маленькие суммы»

Следователи вынесли постановление о признании за Гафуровым права на реабилитацию, которым он в дальнейшем воспользовался, пояснили RT в Следственном управлении по Татарстану.

«В соответствии с действующим законодательством официальные извинения от имени государства за причинённый вред реабилитированному лицу приносит прокурор», — отметили в ведомстве. Однако пока извинений от прокуратуры не последовало.

Тем временем семья Абузара Гафурова потребовала от правоохранителей пять миллионов рублей за его незаконное помещение под стражу. Предварительное заседание по делу о компенсации Гафурову состоялось 18 октября в Бавлинском районном суде.

По словам адвоката Гафурова Эдуарда Багаутдинова, один день необоснованного пребывания под стражей оценивается им в 15 тыс. рублей. Помимо самого нахождения в изоляторе, Абузар ещё полтора года после освобождения находился в статусе подозреваемого.

«В настоящее время суд присуждает в качестве компенсации очень маленькую сумму, которая не стоит тех страданий, что понесли невиновные люди, находясь под стражей и в качестве обвиняемых», — добавил Багаутдинов.

RT продолжит следить за развитием ситуации.