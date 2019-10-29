«Предвидели, что тряхнёт»: что известно о землетрясении магнитудой 4,5 под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки также ощущались в десятикилометровой зоне от эпицентра. Как сообщили в региональном МЧС, никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. Местные жители рассказали, что видели дрожание мебели и слышали шум.

В Новосибирской области произошло землетрясение. По данным ГУМЧС по региону, жители четырёх деревень Искитимского района почувствовали толчки магнитудой 4,5. Как отмечается, эпицентр землетрясения находился в 15 км от города Искитим. По данным издания «Вести Новосибирск», ближайший населённый пункт в этом районе — деревня Девкино.

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал сейсмособытие 29 октября в 08:36 (04:36 мск) в трёх километрах восточнее населённого пункта Харино Искитимского района Новосибирской области.

«Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырёх населённых пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чём, Белово», — говорится в сообщении МЧС РФ Новосибирской области.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в экстренные службы по номеру 112 обратились несколько человек. Данных о каких-либо разрушениях или жертвах нет.

«Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений», — пояснили в МЧС.

Возможные причины

Заведующий лабораторией прогнозов Центра геофизических исследований «Градиент» Виктор Боков в беседе с RT рассказал, что подземные толчки небольшой магнитуды — «рядовое событие для этого региона». Подобные землетрясения происходили и раньше, они имеют определённую регулярность. У этой сейсмоактивности есть несколько причин.

«Всё это основано на мощном изменении атмосферного давления и смене циркуляции. Мы наблюдали этот процесс и предвидели, что тряхнёт. Но землетрясение умеренное, поэтому тревогу мы не поднимали», — отметил Виктор Боков.

По его словам, не стоит ожидать никаких серьёзных последствий в регионе, так как сила толчков была незначительной. Видимые разрушения обычно появляются, когда сила колебания грунта равна 6 баллам или выше.

«Землетрясение магнитудой 4,5 не страшно, может, даже не все заметят. Потрясёт немного люстры и посуду, но сильно это не скажется на каких-то инфраструктурах», — заключил заведующий лабораторией прогнозов Центра геофизических исследований «Градиент».

«Гул, шум, и всё задрожало»

Очевидцы землетрясения сообщают, что никаких значимых разрушений не произошло, но многие жители ощутили подземные толчки.

«Такой гул, шум, и всё задрожало: стёкла задрожали, окна, сейф железный у меня задрожал, у девочек в бухгалтерии — шкафы, зеркало на стене. Ощущалось, конечно, прилично», — рассказала изданию «Новосибирск онлайн» специалист администрации Усть-Чёмского сельсовета Галина Степанова.

Житель Искитима, живущий в частном доме на улице Береговой, отметил, что толчки по силе были сравнимы со взрывами на разрабатываемом неподалёку карьере.

«Качнуло гораздо сильнее, чем от технологических взрывов в известняковом карьере, который в километре от дома. Под ногами пол содрогнулся, шкаф рядом качнулся. И собака напугалась ещё», — сообщил он изданию.

Искитимский район Новосибирской области

РИА Новости

© Александр Кряжев

В самом Новосибирске сейсмоактивность практически не ощущалась. Как рассказала жительница Центрального района города, она почувствовала только «небольшое качание», похожее на головокружение.

«Вести Новосибирск» сообщают со ссылкой на публикации в соцсетях, что местные жители ощутили толчки и их отголоски.

Последнее крупное сейсмособытие произошло в регионе в середине сентября. В 30 км на север от села Акташ в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,3. Никаких разрушений зафиксировано не было. Как сообщили в пресс-службе администрации Бийска, жители города заметили толчок, который произошёл в Улаганском районе Республики Алтай. Никто не пострадал.