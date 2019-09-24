В акватории Байкала зафиксировали два подземных толчка магнитудой 3,8 и 3,4

В акватории озера Байкал зафиксировали два подземных толчка магнитудой 3,8 и 3,4 с разницей в восемь часов, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Оба случая произошли вблизи города Северобайкальска в Бурятии. Первый — в понедельник, 23 сентября, в 19:31 (14:31 мск), второй — во вторник, 24 сентября, в 03:38 (22:38 мск понедельника).

В селе Байкальском, расположенном в 17 км от эпицентра, ощущались 5—6 баллов во время первого толчка и 4—5 — во время второго. В городе Северобайкальске, который находится в 37 км к северу от эпицентра, зафиксировали 4—5 и 3—4 балла соответственно.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Камчатки.