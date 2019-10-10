Путин проводит заседание совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта

В четверг, 10 октября, Владимир Путин посещает с рабочим визитом Нижний Новгород. Глава государства проводит заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. На встрече планируется обсуждение механизмов достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физкультуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне. RT ведёт прямую трансляцию.