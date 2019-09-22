Мать двоих детей из Читы рассказала, как её избивал и запугивал бывший муж

38-летняя мать двоих детей из Читы рассказала RT об угрозах и побоях со стороны бывшего мужа. Она утверждает, что за последний год мужчина несколько раз избивал её, многократно угрожал убийством и силой забирал к себе их семилетнего сына. После каждого такого случая женщина обращалась в полицию, однако, по её словам, правоохранители не реагировали. После очередного жестокого избиения, когда женщина с серьёзными травмами оказалась в больнице, в полиции завели административное дело. При этом по результатам судмедэкспертизы нанесённый здоровью вред квалифицировали как лёгкий. Правоохранители, в свою очередь, заявили, что по каждому обращению женщины выносили обоснованные процессуальные решения.

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«Я была готова к тому, что муж меня убьёт, но думала в тот момент всё равно не о себе, а о детях», — с ужасом вспоминает о событиях 30 августа 38-летняя Екатерина Емельянова из Читы. В тот вечер её муж Сергей Емельянов в очередной раз напал на супругу. По словам женщины, она неоднократно обращалась в полицию с заявлениями по этим поводам, однако правоохранители отреагировали только на последнее избиение. По факту её заявлений заведено лишь одно административное дело, которое даже не дошло до суда.

Сергей и Екатерина прожили вместе 17 лет, у них двое детей — семилетний Сергей и 15-летняя Виктория. В конце 2018 года отношения супругов дали трещину: женщина, по её словам, устала полностью тянуть семью на себе. Она давно не испытывала любви к мужу и предложила Сергею разойтись. Тот попросил дать ему второй шанс.

Она согласилась, однако вместо того, чтобы попытаться вернуть расположение супруги, мужчина стал следить за ней, подозревая в неверности, и устраивать пьяные скандалы. В итоге Екатерина не выдержала, забрала с собой детей и переехала сначала к родителям, а потом на съёмную квартиру. По её словам, Сергей остался один в записанном на Екатерину жилье с купленными на её деньги машиной и гаражом.

Суды, угрозы, избиения

25 января, по словам Екатерины, Сергей попытался её похитить. Он подкараулил женщину у дома и предложил подвезти до работы — в 321-й военно-клинический госпиталь Министерства обороны. «Я не знаю, почему согласилась сесть к нему в машину, — рассказывает Екатерина. — Разговор у нас не заладился. Сергей повёз меня за город, не давал ответить на звонки моей мамы и с работы. Когда я попыталась выскочить, то грубо схватил меня за руку».

Мужчина успел отъехать от города на сотню километров, когда ему самому позвонили из полиции: мать Екатерины почувствовала, что что-то не так, и обратилась к правоохранителям.

Полицейские убедили Сергея вернуть женщину назад. Екатерина подала заявление по этому факту, но дело возбуждено не было. Согласно примечаниям к ст. 126 УК РФ «Похищение», подозреваемый может быть освобождён от ответственности, если добровольно освободил похищенного. «Это называется формой деятельного раскаяния», — пояснил RT адвокат Андрей Петров.

После «похищения», утверждает Емельянова, муж регулярно терроризировал её звонками.

«Угрожал, что убьёт меня, себя и детей. «Хочешь, чтобы было четыре трупа перед крыльцом?» — так он говорил», — продолжает она.

Женщина говорит, что серьёзно отнеслась к угрозам, поскольку у мужа дома хранилось охотничье ружьё в рабочем состоянии с патронами, однако заявление в полицию с просьбой изъять ствол ни к чему не привело.

В марте 2019 года Екатерина Емельянова подала в Центральный райсуд Читы два иска: о расторжении брака и определении места жительства сына. На заседания Сергей не явился, поэтому суд решил, что ребёнок будет жить с матерью, а развёл супругов лишь 13 сентября.

При этом, по словам Емельяновой, несмотря на решение суда по сыну, муж продолжал забирать ребёнка к себе и подолгу не давал ему общаться с ней даже по телефону.

13 мая 2019 года Екатерина Емельянова подала в полицию очередное заявление: после разговора на повышенных тонах возле подъезда Сергей ударил её в правый висок так, что она ударилась о стену дома. Рукоприкладство мужчина объяснил тем, что Екатерина забрала к себе сына из детского сада.

Последнее нападение произошло 30 августа. Поздно вечером, по словам Екатерины, к ней в квартиру ворвался муж и стал требовать отдать ему сына, затем начал избивать её.

«Я кричала, умоляла его остановиться, звала на помощь. Пол подо мной и стены, за которые я пыталась ухватиться, — все были измазаны моей кровью», — рассказывает Екатерина.

Только после того, как дочь с сыном убежали к соседям, а те позвонили в полицию, муж прекратил побои и ушёл из квартиры. Екатерина, у которой была сильно рассечена щека, выбит зуб, а лицо и тело почернели от гематом, тоже вызвала полицию и скорую. По её словам, операторы скорой помощи и полиции ответили: «Все машины заняты, ждите». Приезда медиков и правоохранителей ей пришлось ждать около двух часов.

Административное дело

Полицейские взяли с Екатерины показания, сказали, что ей нужно будет пройти судмедэкспертизу для фиксации побоев. Женщина поехала в травмпункт, однако там её перенаправили в больницу. Только наутро она смогла снять побои, взять больничный и доехать до полиции, чтобы получить направление на судмедэкспертизу. Какое-то время Екатерина пролежала в госпитале под капельницами, позже её перевели на амбулаторное лечение.

Щека у неё не зажила до сих пор — она была фактически пробита насквозь.

При этом судмедэкспертиза оценила причинённый здоровью Екатерины вред как лёгкий. В отношении Сергея было заведено административное дело по ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Максимум, что грозит мужчине, — штраф до 30 тыс. рублей, до 15 суток ареста или обязательные работы на срок до 120 часов.

RT попытался связаться с Сергеем Емельяновым, однако он был недоступен и на телефонные звонки не отвечал.

Юрист Забайкальского правозащитного центра Роман Сукачёв (сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права», представляет интересы Екатерины в суде) намерен переквалифицировать результаты судмедэкспертизы с лёгкого вреда здоровью на средний.

Как сообщили RT в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю, по заявлениям Екатерины в марте и мае (когда Сергей в первый раз забрал к себе сына и ударил жену в висок) были «вынесены процессуальные решения, согласованные с прокуратурой». Иными словами, в возбуждении дел было отказано, говорит RT Роман Сукачёв. По факту её последнего обращения был составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП «Побои», который направлен в мировой суд.

В МВД добавили, что отделение полиции «Северный» города Читы полностью укомплектовано и факт ответа дежурного отдела Емельяновой, что нет свободных машин, не подтвердился.

Отметим, что это не первый случай, когда полиция не реагирует на сигналы о домашнем насилии. 11 июля 2019 года в Орле к двум годам в колонии-поселении была приговорена участковый Наталья Башкатова, не отреагировавшая должным образом на жалобы 36-летней местной жительницы Яны Савчук. Башкатова приехала на вызов Савчук по поводу угроз со стороны её сожителя Андрея Бочкова.

Участковый не стала разбираться в вопросе, сказав Яне: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте». Вскоре после отъезда полицейских Бочков убил Яну Савчук.

В тот же день, 11 июля 2019 года, Верховный суд Чувашии приговорил к 15 годам в колонии особого режима за убийство своей жены местного жителя Александра Ануфриева. По версии следствия, в августе 2018 года Ануфриев, ранее судимый за двойное убийство, кражу и разбой, неоднократно избивал свою жену Анну Овчинникову и угрожал убить её. Однако полиция отказалась возбуждать дело о побоях по заявлению Овчинниковой. Через месяц Ануфриев, узнав, что супруга намерена с ним развестись, задушил её с помощью верёвки.

Один из самых резонансных случаев произошел с жительницей подмосковного Серпухова Маргаритой Грачёвой. В декабре 2017 года Маргариту вывез в лес, где отрубил ей кисти рук, её муж Дмитрий. До этого женщина жаловалась на супруга в полицию, однако правоохранители отказались возбудить уголовное дело по её заявлению. В ноябре 2018 года Дмитрий Грачёв был приговорён к 14 годам колонии строгого режима.

Правозащитники связывают рост числа подобных случаев с так называемой декриминализацией домашнего насилия. В 2016 году были внесены изменения статью 6.1.1 «Побои» КоАП. Согласно новой редакции, если гражданин нанёс побои близким лицам впервые, но это не повлекло среднего или тяжёлого вреда здоровью, то он привлекается не к уголовной ответственности, как это было ранее, а к административной.

«МВД отчитывается об уменьшении случаев преступлений, связанных с насилием, — сказала RT правозащитница Алёна Попова, специализирующаяся на проблематике домашнего насилия. — Однако до 40% подобных случаев в России происходят в семьях, а это не упоминается. За 2018 год за домашние побои были привлечены к ответственности 51 тыс. человек. А всего, по данным Росстата, за тот год от разных форм насилия в той или иной форме пострадали 16 млн 450 тыс. россиян».

RT продолжит следить за судьбой Екатерины Емельяновой и её детей.