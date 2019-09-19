«Заявил, что меня отчислят и отправят в армию»: студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу

Проректор Уральского государственного экономического университета обвинил первокурсника в пропаганде гомосексуализма — тот был подписан на паблик ЛГБТ-сообщества. Об этом RT рассказал сам студент. По его словам, ещё одним доводом стал принадлежащий ему «розовый» мобильный телефон. В свою очередь, проректор заявил, что мониторинг личных аккаунтов учащихся в соцсетях — обычная практика.

С Иваном Осиповым мы говорили по телефону. Имя молодой человек попросил изменить. Свои аккаунты в соцсетях он закрыл от посторонних.

— Вы правда были подписаны на ЛГБТ-группу во «ВКонтакте»?

— Да, был. Когда-то меня друзья попросили подписаться, чтобы накрутить количество участников. Но я был подписан номинально — я не заходил в паблик, ничего там не комментировал, не лайкал, не репостил. Я подписан на 300 разных групп, но в университете нашли одну эту и зацепились за неё. Я быстро отписался, но мне сказали, что уже поздно.

— Кто сказал и когда?

— Все началось 10 сентября (Осипов к этому моменту успел проучиться всего девять дней. — RT). Мне сказали, что меня к себе вызывает проректор вуза по социальной работе Роман Краснов. Служба мониторинга соцсетей нашла, что я состою в группе про однополые отношения. 11 сентября я пришёл к Краснову. Я с ним говорил минут 30—40. Он заявил, что я занимаюсь пропагандой однополых отношений. За нарушение закона меня отчислят и отправят в армию, где меня должны будут «исправить»… Проректор заявил, что у меня розовый телефон и это ещё одно доказательство моей вины.

Роман Краснов

© УрГЭУ

— А он розовый?

— Это коралловый iPhone XR. Я на него ещё в школе несколько месяцев копил, подрабатывая аниматором на детских праздниках. Это был новый яркий цвет, он мне понравился. Ещё я рассказал проректору, что у меня есть девушка, но Краснов ответил, что это прикрытие. Якобы про девушку я рассказываю, чтобы скрыть свою настоящую ориентацию.

— Вы с девушкой давно встречаетесь?

— Полгода. Мы познакомились на концерте группы «Сансара». Девушка закончила школу, но в вуз пока не поступила — хочет этот год потратить на поиск себя. Ещё не решила, кем станет в будущем. Она считает, что вся эта история — какая-то дикость. Все, кому я рассказываю, согласны, что я ни в чём не виноват.

Иван Осипов поступил в УрГЭУ в нынешнем году по особой квоте. У молодого человека нет родителей — папа погиб в автокатастрофе, а мама скончалась от перитонита. Ивана вырастила бабушка Людмила Викторовна. Сейчас пенсионерка очень боится, что внук может остаться без образования.

В отличие от многих студентов, которые на самом деле не знают, кем хотят стать в будущем, Иван поступал вполне осознанно. Осипов учится на специалиста по организации мероприятий. «Я давно работаю аниматором на вечеринках. Мне это нравится, и я хочу совершенствоваться в этой области», — объяснил RT студент.

Первокурсник также играет в екатеринбургском молодёжном народном театре «Игра». В 2018 году коллектив взял Гран-при на международном театральном фестивале SZENARIUM в Болгарии за интерпретацию истории о гадком утёнке — постановку «Дикий».

© Фото из личного архива

19 сентября у «Игры» начинаются 10-дневные гастроли по Европе. Оплата гастролей — тот самый приз за победу в фестивале.

— Университет поставлен в известность, что я не смогу посетить занятия. Я предоставил письма из театра и от принимающей стороны в Европе. Мне официально разрешили пропустить лекции и семинары на время гастролей, — рассказал RT Иван.

— Не боитесь уезжать в такой ответственный момент?

— А что я сделаю? Поездка была запланирована ещё год назад. На меня рассчитывают. Не отменять же всё из-за такой глупости.

По просьбе студентов

Тем временем ректор Уральского экономического университета Яков Силин уже заявил, что Осипов пока не отчислен. В ответ на запрос RT администрация УрГЭУ прислала по электронной почте официальный комментарий от имени ректора Силина. В нём, в частности, сказано, что мониторинг личных аккаунтов студентов «ведётся на системной основе».

Яков Силин

© УрГЭУ

В случае с Осиповым «с просьбой провести проверку социальных сетей одного из сверстников обратились студенты УрГЭУ (имена по закону о персональных данных не разглашаются)».

Как утверждается в комментарии, «в ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Р.В. Красновым разговора об отчислении студента не велось», молодому человеку «сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза».

«Вопиющая дискриминация»

Заведующий лабораторией образовательного права Института образования Высшей школы экономики Семён Янкевич уверен, что в этой истории уральский университет нарушил сразу несколько законов.

«Я ни разу не слышал, чтобы вузы (за исключением военных) следили за соцсетями студентов. Для российский системы образования это совсем не характерно. Уральский университет в данной ситуации неправ. Подписка на паблик в соцсетях не может считаться пропагандой. Фактически вуз нарушил тайну личной жизни первокурсника. Отчислить студента за его сексуальную ориентацию — как я понимаю, с этого всё на самом деле началось — нельзя, какой бы она ни была. Это вопиющая дискриминация. Если бы студента отчислили, он мог бы смело жаловаться в Рособрнадзор и в прокуратуру. Студент выбрал общественную огласку — тоже неплохой вариант. Привлечение общественного мнения может защитить в случае явной несправедливости», — сказал RT юрист.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова также не согласна с позицией руководства университета.

«Не по-уральски поступили в вузе. Мы уже привыкли к разнообразию мнений, людей, к толерантному отношению, а тут такое. Я говорила с ректором университета — парня точно не отчислят. Теперь какое-то время мне, видимо, надо будет присматривать за студентом, чтобы защищать его права. На следующей неделе в вузе будет встреча, где участники конфликта обсудят произошедшее. Я жёстко осуждаю такое давление на учащихся», — заявила в разговоре с RT омбудсмен.

Между тем на change.org размещена петиция за отставку ректора УрГЭУ Якова Силина. На момент публикации под ней подписались более 1 тыс. человек.

В группах студентов УрГЭУ в соцсетях возмущены тем, что администрация вуза мониторит личные аккаунты. Но в целом к ситуации молодые люди подходят с юмором. Например, на обложку сообщества во «ВКонтакте» выставили фото здания университета, на котором буквы в названии вуза с помощью фоторедактора раскрашены в цвета радуги.