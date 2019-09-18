Обнаружены автоматы и самодельное взрывное устройство: в Кабардино-Балкарии уничтожили готовивших теракт боевиков

Сотрудники ФСБ и МВД провели контртеррористическую операцию в городе Чегем в Кабардино-Балкарии. Силовики ликвидировали двух боевиков, планировавших провести теракт на территории республики. При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о проведении операции в Кабардино-Балкарии, в результате которой были ликвидированы двое боевиков.

Накануне силовикам стало известно, что в одном из частных домов на окраине города Чегем могут скрываться боевики и их пособники, которые планировали совершить теракт на территории региона. Был введён режим контртеррористической операции. С 5:00 работа велась в зоне между улицей Кярова, 2-м Промышленным проездом, руслом реки Чегем и восточной окраиной города.

Дом был обнаружен и оцеплен сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике и регионального МВД. Злоумышленникам предложили сдаться, но они в ответ открыли огонь. В ходе перестрелки оба бандита были уничтожены. Никто из силовиков или гражданского населения в ходе операции не пострадал.

«Личности боевиков предварительно установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики», — сообщили в информационном центре НАК.

© НАК / РИА Новости

В доме был проведён обыск. Правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы.

По завершении операции режим КТО в пределах административных границ города Чегем был снят.

Следствие

После завершения контртеррористической операции Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершённые группой лиц»), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору»), а также ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, нейтрализованные злоумышленники были членами религиозно-экстремистской группировки и намеревались совершить преступление на территории Кабардино-Балкарии.

«По предварительным данным, один из подозреваемых является жителем соседней республики 1999 года рождения, другой — местным жителем 1995 года рождения. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается на официальном сайте ведомства.

Задержание в Дагестане

Ещё один террорист был задержан в Дагестане. По данным НАК, он планировал проведение теракта против сотрудников силовых ведомств и властей республики.

«Сегодня в ходе оперативно-разыскных мероприятий органами ФСБ России на территории лесного массива Тарумовского района Республики Дагестан при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России 2000 года рождения», — сообщили в информационном центре ведомства.

По данным НАК, мужчина с августа 2019-го является сторонником «Исламского государства»*.

Ранее начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных сообщил, что в 2019 году законспирированные ячейки «Исламского государства» были выявлены в 17 регионах России, в том числе в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Сотрудниками ФСБ и МВД России совместно удалось пресечь действия террористов на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

По данным МВД, в течение первого полугодия было зафиксировано 972 преступления террористического характера. В 2018 году их общее число составило 1679, что почти на 10% ниже показателей предыдущего года, отмечает Ильиных.

В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что «практика предотвращения терактов стабильна — почти 20 случаев с начала года».

Олег Ильиных также сообщил, что преступления террористического характера являются «одной из основных угроз национальной безопасности любого государства», но при этом правоохранительные ведомства обладают необходимыми ресурсами, чтобы успешно им противостоять. Кроме того, идёт работа по профилактике распространения разрушительных идеологий среди молодёжи.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.