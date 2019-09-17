В сопровождении истребителей европейских стран: два Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт над Балтикой

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Самолёты находились в воздухе более семи часов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российских «Белых лебедей» на различных этапах сопровождали истребители ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции. В ведомстве уточнили, что после выполнения программы полёта Ту-160 вернулись на аэродром базирования.

Министерство обороны России рассказало о том, что стратегические бомбардировщики Воздушно-космических сил выполнили плановый полёт над водами Балтийского моря. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение RT.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что после выполнения программы полёта экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования. По данным Минобороны, продолжительность этой авиационной операции составила более семи часов.

Между тем в ведомстве подчеркнули, что самолёты военно-воздушных силы ряда европейских стран осуществляли сопровождение российских ракетоносцев на некоторых участках полёта.

«На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Минобороны также опубликовало видео полёта, на котором видны истребители, сопровождавшие самолёты ВКС РФ.

Ранее пресс-служба бельгийских ВВС сообщила, что её истребители поднимались воздух для сопровождения российских самолётов.

«Сегодня два F-16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем», — говорилось в сообщении в Twitter.

Также в Брюсселе отметили, что это первая миссия подобного характера для бельгийского подразделения, занимающегося охраной воздушного пространства Балтии с 3 сентября.

Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce. #DYK The Tupolev #TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO#BAPpic.twitter.com/Xp54adwPuI — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 17, 2019

Добавим, что в июле российские бомбардировщики Ту-160 провели аналогичную операцию, пролетев в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтики.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла (возможностью менять угол крыла по отношению к корпусу самолёта). Лётчики называют его «Белый лебедь», а в кодификации НАТО самолёт обозначается как Blackjack.

Разработка конструкторского бюро Туполева признана самым скоростным и мощным стратегическим бомбардировщиком в истории военной авиации. Он способен нести как ядерные, так и обычные снаряды общей массой до 40 т, а радиус поражения превышает 7000 км. Дальность его полёта без дозаправки — почти 14 000 км. При этом совокупная тяга четырёх двигателей составляет 100 000 кгс. Для сравнения: мощность американского стратегического бомбардировщика B-52 равна 61 680 кгс.

Ту-160 находится в эксплуатации с 1987 года, в распоряжении ВВС России 16 таких самолётов. При этом в 2017 году российское руководство приняло решение о возобновлении серийного выпуска стратегического бомбардировщика в модификации М2 на Казанском авиационном заводе имени Горбунова (КАЗ, филиал ПАО «Туполев»). Первый демонстрационный полёт Ту-160М2 «Пётр Дейнекин» совершил 25 января 2018 года. Борт был назван в честь экс-главнокомандующего ВВС РФ (1992—1998), Героя России, скончавшегося 19 августа 2017 года.

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Согласно изначальным планам, к 2023 году ВКС России должны получить около 50 модернизированных Ту-160, а существующие 16 машин будут доработаны до версии М2.

Отметим, что в декабре 2018-го посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал прибывшие в Венесуэлу российские Ту-160 «музейными экспонатами» из 1980-х годов.

«Самолёты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея», — говорил он.

В российском Минобороны охарактеризовали заявление американского дипломата как «дилетантское», подчеркнув, что оно было сделано «на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков напомнил представителю Госдепартамента США, что Ту-160 по своим характеристикам (развиваемая скорость, боевая нагрузка, дальность применения и недоступность для любых средств ПВО) по-прежнему не имеет аналогов в США и других странах НАТО.

«Поэтому если и сравнивать стратегический ракетоносец Ту-160 с «музейным экспонатом», то исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям», — указывал он.

Добавим, что на некомпетентность посла США в Колумбии также указало американское аналитическое издание военно-политической тематики The National Interest. В материале интернет-журнала было указано, что Ту-160 доказал свою надёжность в Сирии, а «возраст не обязательно означает операционную отсталость».