«Это не убийца и не террорист»: бизнес-омбудсмен добивается пересмотра приговора чемпионке по конному спорту

Бизнес-омбудсмен Борис Титов намерен добиться пересмотра приговора чемпионке России по конному спорту. 27-летняя Елизавета Трощенкова, по версии следствия, получила три миллиона рублей по фиктивному трудовому договору. Суд не учёл ни то, что женщина возместила ущерб ещё во время следствия, ни то, что её трёхлетний сын останется фактически без родителей, и приговорил её к трём годам колонии за мошенничество в особо крупном размере.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов призвал детского омбудсмена Анну Кузнецову способствовать пересмотру приговора в отношении российской спортсменки Елизаветы Трощенковой. 9 августа она была осуждена вместе с мужем за мошенничество в крупном размере. У них остался трёхлетний сын Павел, которого сейчас забрали к себе родственники.

Зарплата без работы

27-летняя Елизавета несколько лет подряд выступала на соревнованиях по конному спорту в России и Европе, занимая призовые места, и вошла в состав российской сборной. На странице в социальных сетях Елизавета постоянно выкладывала фото с лошадьми и видео с соревнований.

Спортсменка выучилась по специальности «менеджмент» и устроились в корпорацию при Минэкономразвития — один из филиалов АО «Особые экономические зоны».

«Сначала её взяли в штат на должность инженера, потом перевели в другой отдел, на повышение. Должность была создана под неё, — пояснил адвокат девушки Александр Трегубов. — Да, она трудоустроилась фиктивно, как это делают многие спортсмены: числятся где-то работниками, но состоят в спортивных командах».

С января 2015 года Трощенкова получала зарплату — ей, как и всем, начисляли деньги на карточку. По версии обвинения, сначала ей был назначен оклад в размере 70 тыс. рублей, а потом его подняли до 90 тыс. рублей. Вместе с девушкой в этой же фирме, но в другом отделе числился её муж и по совместительству тренер Владимир Губанов.

Сотрудники бухгалтерии спустя два года обратили внимание на «мёртвые души» и обратились в полицию, которая начала проверку. К тому моменту ущерб от действий Трощенковой оценивался в сумму около трёх миллионов рублей.

Елизавета вернула эти деньги фирме, пока шло следствие. Однако от уголовного преследования это её не спасло. По словам адвоката Александра Трегубова, вместе с ней на скамье подсудимых оказались её муж и его подчинённый — начальник отдела, оформивший Трощенкову на работу.

При этом на странице Лизы Трощенковой в соцсетях указано другое место работы — конно-спортивный центр «Отрада». Там RT заявили, что девушка никогда у них не работала.

«Сидит в СИЗО, а не завоёвывает медали»

Симоновский районный суд закрыл глаза на то, что женщина возместила ущерб, а маленький сын Елизаветы и Владимира останется без родителей. Вместо условного срока или отсрочки приговора до 14-летия ребёнка 9 августа суд приговорил Трощенкову к трём годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Муж Елизаветы и его подчинённый тоже были осуждены по этой статье.

Трёхлетнего Пашу забрали к себе родственники. Также после приговора Елизавета была выведена из состава сборной России по конному спорту.

Защита спортсменки, её мужа и бывшего коллеги оспорила приговор. На время апелляции женщину держат под арестом в общей камере женского СИЗО №6 в московском районе Печатники. Вместе с другими 19 заключёнными она подписала коллективное письмо к уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову. В нём авторы в том числе жалуются на то, что с момента задержания их «шантажируют семьёй, детьми, родственниками, запугивают, оскорбляют, мучают ночными допросами».

После этого Титов и члены Общественной наблюдательной комиссии встретились с Трощенковой.

«Перед нами не убийцы, не распространители наркотиков, не террористы, — заявил бизнес-омбудсмен. — Мы говорим об экономических преступлениях, и судьба ребёнка осуждённой точно требует повышенного внимания».

Представители ОНК также считают избранную судом меру пресечения слишком суровой. «Согласно статье 108 УПК РФ, бизнесменов не заключают под стражу, если они не ведут активную предпринимательскую деятельность, — рассказал присутствовавший на встрече в СИЗО ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. — Преступление, которое ей вменяют, тоже не несёт общественной опасности. Даже её вид спорта безопасен для окружающих. Но тем не менее чемпионы у нас сидят в СИЗО вместо того, чтобы завоёвывать медали».

«Суд не учитывает права детей»

Елизавета Трощенкова — не единственная, кто оказался в такой ситуации, констатирует Титов: «Согласно данным статистики Верховного суда, в 2018 году отсрочка отбывания наказания по приговору беременной женщине, осуждённым, имеющим ребёнка до 14 лет (п. 2 ч. 1 ст. 398 УПК РФ), применена лишь в отношении 1613 осуждённых, в 2017-м — 1524».

Титов направил детскому омбудсмену Анне Кузнецовой письмо (имеется в распоряжении RT), в котором сообщил, что в его адрес поступают обращения от арестованных или осуждённых предпринимателей, в том числе с детьми моложе 14 лет. При этом, по словам бизнес-омбудсмена, органами предварительного следствия и судами, «как правило, практически не учитываются права их малолетних детей».

Елизавета Трощенкова, говорит Титов, связывает своё уголовное преследование с криминализацией корпоративных конфликтов.

В результате приговора суда трёхлетний сын Трощенковой и Губанова лишён обоих родителей одновременно, продолжает бизнес-омбудсмен. Вменяемый состав преступления относится к преступлениям против собственности, ущерб по уголовному делу полностью погашен, подчёркивает он.

Проблема необоснованного выбора меры пресечения (реального срока вместо условного или отсрочки), по мнению Титова, наиболее наглядно проявляется в отношении предпринимателей. «Инкриминируемые им деяния, как правило, не относятся к категории насильственных, а изоляция от общества в подавляющем большинстве случаев приводит к негативным последствиям для бизнеса и, как следствие, для семей задействованных в нём работников», — резюмировал бизнес-омбудсмен.