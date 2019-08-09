Воспламенение и взрыв: на военном складе под Ачинском вновь сдетонировал снаряд

На складе боеприпасов под Ачинском вновь произошёл подрыв снаряда. Как сообщили в Минобороны России, причиной детонации стало попадание молнии в стеллаж, молниезащита которого была нарушена из-за предыдущего пожара. В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадал сотрудник вневедомственной охраны. Между тем власти Красноярского края сообщили, что в момент взрыва на складе проходили работы по разминированию и ликвидации последствий ЧП 5 августа.

Новые взрывы произошли на складе боеприпасов воинской части, расположенной рядом с посёлком Каменка Ачинского района. Об этом заявили в Минобороны России. Причиной детонации стало попадание молнии.

«9 августа 2019 года в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой на складе произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом», — заявили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там также утверждают, что вследствие этого незначительные травмы и порезы стеклом получил сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада.

При этом чуть раньше на сайте правительства Красноярского края была размещена информация о том, что взрывы произошли при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий предыдущего ЧП.

«При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошёл подрыв снаряда, в результате которого были ранены пятеро служащих и повреждён автомобиль», — следует из заявления.

Эвакуация Каменки

В связи с этим дальнейшие работы на месте происшествия были приостановлены, сообщили в экстренных службах региона. Также краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение эвакуировать жителей Каменки во избежание возможных инцидентов.

«В связи с этими обстоятельствами и принимая во внимание резкое ухудшение метеоусловий, краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки в пункт временного размещения посёлка Малиновка», — уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Для эвакуации населения из города Ачинска и Ачинского района были направлены 11 автобусов.

Между тем в Ачинской межрайонной центральной больнице утверждают, что от новых взрывов пострадали восемь человек.

«Один военный, двое полицейских и пятеро гражданских. Состояние средней тяжести», — цитирует ТАСС представителя больницы.

В экстренных службах же сообщили, что число пострадавших уже достигло девяти.

В целях безопасности

Из-за ситуации под Ачинском в РЖД приняли решение приостановить движение поездов на одном из участков Красноярской железной дороги.

«В целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров в Ачинском районе приостановлено движение поездов на участке Ачинск 2 — Назарово. Поезда №67 сообщением Абакан — Москва и №114 сообщением Новосибирск — Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская», — следует из сообщения на сайте «Российских железных дорог».

В компании подчеркнули, что на движение других пассажирских поездов сложившаяся обстановка не повлияет.

Между тем в экстренных службах уведомили, что над военным складом, где произошли новые взрывы, будет снова закрыто воздушное пространство.

ЧП на артскладе

Предыдущий пожар и последовавшие за ним взрывы на складе воинской части произошли в понедельник, 5 августа. По данным Следственного комитета РФ, инцидент произошёл во время работ по погрузке и разгрузке боеприпасов. Причину возгорания в ведомстве не уточнили, заявив лишь, что неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов начался во время тушения пожара.

Также по теме «В домах выбиты стёкла»: на складе боеприпасов в Красноярском крае произошёл взрыв На территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Красноярском крае произошли пожар и серия взрывов. Пострадали...

В результате происшествия один человек погиб, более десяти пострадали. Осколки от взрыва разлетелись в радиусе 15 километров. Из-за этого местные власти объявили эвакуацию в населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, и ввели режим чрезвычайной ситуации в Ачинске, Ачинском и Назаровском районах. Всего свои дома вынуждены были покинуть более 16 тыс. человек.

На ликвидацию возгорания были направлены два пожарных поезда и два многофункциональных робототехнических комплекса «Уран-14», а также десять самолётов Ил-76 и пять вертолётов Ми-8. В Минобороны заявляли, что после нормализации ситуации арсенал будет расформирован.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В среду, 7 августа, на складе боеприпасов были начаты ремонтно-восстановительные работы. Тогда же был снят режим ЧС со всего Ачинского района. После этого в Минобороны заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу поручил за две недели завершить ремонт в сёлах, которые пострадали от взрыва снарядов. Приоритетом в восстановительных работах были названы объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры.

Как сообщал начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин, в результате детонации снарядов восемь домов в Каменке были полностью разрушены.