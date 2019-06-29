«Уже сегодня начать выплаты»: Путин о компенсациях пострадавшим от паводка в Иркутской области

Российский лидер Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где расположены основные силы спасателей. С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах. Жертвами стихийного бедствия стали пять человек, более 350 пострадали, около ста из них госпитализированы, ещё несколько местных жителей пропали без вести. RT вёл прямую трансляцию.