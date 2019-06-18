Спасительный «Шанс» и купол для «Спрута»: в НИИ парашютостроения рассказали RT о новых разработках

В России готовятся к производству новые парашютные системы для безопасного десантирования грузов около 20 тонн. Разработка ведётся московским НИИ парашютостроения. Однако строительство парашютов — технология двойного назначения, поэтому в институте конструируют и гражданскую продукцию, в частности простые и надёжные средства спасения из высотных зданий. RT побывал в НИИ и выяснил особенности разработки и применения новинок.

«Штурм» на голову противника

В начале этого года Воздушно-десантные войска России получили специальные средства десантирования своих новейших боевых машин — БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» — беспосадочным способом. Разработанные в рамках ОКР «Бахча-У-ПДС» бесплатформенные системы предназначены для десантирования боевых машин с экипажем из самолётов Ил-76. Надёжные купола обеспечивают полную сохранность боевых машин десанта и их готовность к действию сразу после приземления. По большинству своих технических характеристик «Бахча-У-ПДС» не имеет мировых аналогов.

Проектирование и разработка этих уникальных систем проводились в НИИ парашютостроения, входящего в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех. Более чем за 70 лет своей работы институт аккумулировал колоссальный уровень экспертизы. Здесь, например, решали важнейшую проблему космической программы — безопасного торможения и приземления космонавтов и грузов.

Парашютную систему для полёта Юрия Гагарина построили здесь, как и средства для приземления спускаемых модулей многих других космических кораблей.

По словам генерального директора НИИ Андрея Рожкова, в интересах ВДВ сейчас готовятся к запуску в серию ещё более комплексные решения, чем парашюты для десантных машин и бронетранспортёров.

«Дальнейшее развитие средств десантирования — создание парашютных систем для бронетехники ВДВ массой около 20 тонн, — отметил в разговоре с RT Рожков. — С неба в бой должны вступать приходящие в ВДВ на смену «Ноне» новые самоходные артиллерийские установки «Спрут-М» и «Лотос», мы работаем над этим».

Специалисты института сегодня ведут несколько тем и по людским парашютам. Как рассказал генеральный директор института, скоро должно появиться очередное поколение в семействе испытанных систем Д-10. Новое средство десантирования под индексом Д-14 позволит увеличить полётную массу: российский десантник сможет взять с собой больше боеприпасов и просто припасов. В этой системе конструкторами применены ткани с различной степенью воздухонепроницаемости. Это позволило улучшить управляемость парашюта.

«В этом году мы планируем полностью пройти весь цикл испытаний, — говорит Андрей Рожков. — В 2020 году система Д-14 может поступить на снабжение российских Вооружённых сил».

Ещё одна перспективная разработка отечественных парашютостроителей — семейство низковысотных безранцевых систем «Штурм». Если коротко, то идея в том, чтобы избавить парашютиста от необходимости тратить время на освобождение от средства десантирования после приземления. Военнослужащий заходит в летательный аппарат, где уже установлено оборудование для десантирования, кстати, весьма простое, недорогое и безотказное в эксплуатации. Его задача — присоединить два крепления. При совершении прыжка купол автоматически выходит из чехла, закреплённого на тросе. На земле десантнику достаточно двумя щелчками отсоединить держащие купол карабины.

Такой парашют должны оценить бойцы десантно-штурмовых соединений ВДВ и спецназовцы. При десантировании в зимнем обмундировании уходит достаточно много времени, чтобы освободиться от парашютной системы, приходится снимать оружие. Прыжок со «Штурмом» позволит вступить в бой с противником практически мгновенно.

«Другое важнейшее достоинство такой системы — возможность десантирования с высоты 100 метров и ниже, — отмечает Андрей Рожков. — Солдаты противника просто не успеют среагировать на выброску нашего десанта».

Спастись из горящей высотки

«По сходному принципу действует и наша перспективная гражданская разработка — индивидуальная парашютная система специального назначения «Шанс», — рассказывает кандидат технических наук, парашютист-испытатель 1-го класса Владимир Нестеров. — Она предназначена для экстренной эвакуации людей из небоскрёбов. «Шанс» ещё спасёт немало человеческих жизней, это очень надёжный парашют, поверьте».

© RT

«Москва-Сити, Грозный-Сити, бизнес-центры, гостиницы, многоэтажные жилые дома — в наших городах всё больше высотных зданий, и работающие в них люди в случае беды могут оказаться в тяжёлой ситуации, — объясняет значимость разработки Нестеров. — Как и службы спасения: попробуй-ка организовать при пожаре срочный вывод людей из пятидесятиэтажного здания?! А наш «Шанс» позволяет человеку самостоятельно покинуть горящее здание со сверхмалых высот — от 50 метров и выше».

«Шанс» прост, и его использование не требует специальной подготовки: парашют раскрывается самостоятельно. В комплект системы входят вытяжное звено, обеспечивающее замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов, а также ранец с подвесной системой.

«У «Шанса» три купола: два основных и один резервный, — продолжает Нестеров. — Площадь каждого — 25 квадратных метров. В штатном режиме парашютная система обеспечивает комфортное приземление человека на скорости 5—6 метров в секунду. Но даже при возникновении нештатной ситуации (зацепились два из трёх куполов за конструкции аварийного здания, сгорели) спасение обеспечит даже один купол. Пожёстче будет посадка, но эвакуируемый гарантированно выживет».

Первый показ спасательного парашюта прошёл летом прошлого года на открытии нового производственного комплекса НИИ парашютостроения в Киржаче.

«Работы над «Шансом» в институте стартовали в начале 2018 года, сейчас в полном объёме прошли предварительные испытания, мы выходим на межведомственные, — говорит генеральный директор НИИ Андрей Рожков. — Сертификат на это изделие мы планируем получить уже в конце июля 2019 года».

О разрабатываемых в России парашютных системах

На вопрос RT, есть ли подобные системы спасания людей в других странах, например в Америке, ответил кандидат технических наук, заслуженный конструктор РФ Виктор Лялин: «Пытались многие. Получалось дорого, неэффективно, люди гибли. Как бы нас в области парашютостроения ни пытались догнать, мы идём на шаг впереди мировых аналогов».

Почему парашюты «строят»

Впервые порог института Виктор Лялин переступил 50 лет назад – в 1969-м студентом-практикантом МАИ. На следующий год он был включён в штат. Он прошёл карьерный путь от конструктора до генерального директора, фактически спас уникальную научно-производственную структуру от банкротства в 1990-х, а сегодня продолжает трудиться здесь заместителем гендиректора НИИ парашютостроения по перспективным разработкам.

© RT

«Наше парашютостроение стабильно идёт на шаг впереди мирового, — заверил он RT. — И по надёжности мы опережаем всех. У российских космических систем на 100 000 приземлений — одна предпосылка к отказу. Не отказ, а именно возможная предпосылка к нему. У людских парашютов — одна предпосылка на 10 000».

Виктор Лялин объясняет, почему парашюты не «шьют», а «строят».

«Современный парашют — сложнейшее инженерное сооружение. Прошитые специальными лентами купола — это только часть спасательных систем. Для создания каждой из них используются и металлы, и пластик. При производстве используются высокие технологии и наисовременнейшие материалы. Например, тонкая арамидная ленточка шириной один сантиметр выдерживает нагрузку в 450 килограммов».

Космические технологии

«Наш институт был создан в 1946 году и с тех пор является единственным в России головным разработчиком систем десантирования и спасания различного назначения, — рассказал RT генеральный директор НИИ Андрей Рожков. — Здесь было разработано свыше 5000 видов различной парашютной техники и более 1000 из них внедрено в серийное производство. В этих стенах когда-то была создана парашютная система для приземления первого космонавта Юрия Гагарина, а сегодня наши учёные и конструкторы проводят испытания парашюта для будущего космического корабля «Федерация». Корабль должен прийти на смену пилотируемым «Союзам» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Его ещё нет, а средство приземления для него — уже практически готово. Парашютная система сейчас успешно проходит натурные испытания на нашей базе в Киржаче».

Кстати, в начале 2000-х годов именно российский НИИ парашютостроения выиграл международный тендер - его специалисты сконструировали парашют для тяжелой ракеты-носителя Европейского космического агентства «Ариан-5». Площадь уникального парашюта, который плавно опускает на землю разгонный блок весом 40 тонн, почти 2000 квадратных метров.

Космическая тематика — только одна из составляющих в работе НИИ парашютостроения. Здесь осуществляет полный цикл создания парашютных систем всех типов: спасательных, десантных, спортивно-тренировочных, посадочных тормозных и противоштопорных для авиации, грузовых, для беспилотных аппаратов. Спрос на такие высокотехнологичные решения будет сохраняться, пока человек будет продолжать полёты и пилотируемые запуски. Поэтому сегодня конструкторы института продолжают совершенствовать проверенные парашютные системы и создавать совершенно новые модели.