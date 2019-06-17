Воспитывал «джедаев»: прокуратура на Урале обжалует условный срок бизнесмену за истязание ребёнка

В Нижнем Тагиле прокуратура намерена обжаловать вердикт суда, приговорившего бизнесмена Юрия Юдина к четырём годам условно за истязание пятилетнего ребёнка. Поводом для разбирательства послужила видеозапись, где Юдин надевал на малыша электроошейник и заставлял того бить себя током «в воспитательных целях». Возмущённые приговором граждане призывают пикетировать офис Юдина, а в адрес генерального прокурора Юрия Чайки готовится обращение с просьбой взять дело на особый контроль.

В Нижнем Тагиле общественность добивается справедливого наказания для бизнесмена, основателя фирмы «ITM Холдинг», интернет-провайдера «Планета» и портала Weburg Юрия Юдина. В 2017 году мужчина стал фигурантом уголовного дела по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Поводом для разбирательства послужила видеозапись, на которой Юдин «воспитывает» пятилетнего ребёнка своей подруги.

На кадрах видно, как бизнесмен надевает на малыша ошейник и заставляет «наказывать» себя за отсутствие успехов в айкидо. Ребёнок бьёт себя током и всхлипывает. Через несколько минут Юдин забирает у него пульт и заявляет, что тот всё равно остался слабым и глупым.

При этом, как следует из материалов дела, ребёнок воспринимал подобные действия как норму. Это подтвердила психиатрическая экспертиза.

По результатам расследования, выявившего систематический характер применения Юдиным таких практик в отношении детей, прокуратура запросила для обвиняемого пять лет лишения свободы. Но 14 июня Пригородный суд Свердловской области приговорил мужчину к четырём годам условно с испытательным сроком три года.

«Прокуратура будет обжаловать приговор. Мы считаем вердикт чрезмерно мягким и будем добиваться реального лишения свободы. Сегодня мы только получили постановление суда, и апелляционное представление пока не готово», — рассказала RT старший помощник прокурора области по связям со средствами массовой информации и общественностью, советник юстиции Марина Канатова.

Воспитание «джедаев»

Как утверждают бывшие подчинённые предпринимателя, руководитель создал внутри компании своеобразную секту под названием «Группа крови».

Дважды в год сотрудники «ITM-Холдинга» вместе с детьми выезжали в экспедиции, где проводили сеансы «тимбилдинга». Юдину беспрекословно подчинялись и поклонялись, рассказывают подчинённые. За непослушание лидер грозился физической расправой. Все сеансы «воспитания» записывались на видео, которые выкладывали в закрытой группе.

За день до вынесения приговора региональное агентство новостей опубликовало несколько видеозаписей. На них Юдин «воспитывает» не только своих детей, но и чужого ребёнка. События происходят в 2015 и 2016 годах.

На одной из записей Юдин просит ребёнка положить руку на стол и надавливает сверху на кисть мальчика большим кухонным ножом.

Ещё одно видео также датируется 2015 годом. На глазах у двух обнажённых детей Юдин бьёт розгами другого ребёнка. При этом предоставляет малышу выбор: «Кого бить — тебя или их?» Ребёнок плачет, но говорит: «Меня».

В следующем эпизоде мужчина уже втыкает детям в кисти иголки. «Ну что, джедаи? Вы ещё не джедаи?» — спрашивает Юдин. На другой записи — отнимает у малыша мяч и, когда тот впадает в истерику, обзывает его. После истязатель хватает мальчика за руки, прижимает к спинке кресла, говорит: «Смотри в глаза!» Таким образом Юдин якобы изгоняет из ребёнка бесов. Мать мальчика стоит за кадром и не вмешивается в происходящее.

Все видеозаписи попали к сотрудникам правоохранительных органов в 2017 году. В действиях Юдина усмотрели несколько эпизодов по статьям УК РФ «Побои» и «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». В итоге из-за истекшего срока давности и декриминализации статьи «Побои» до суда дошёл только эпизод с электроошейником.

В Пригородном районном суде дело переквалифицировали с «Истязания» на «Побои» и вовсе прекратили. Однако прокуратура обжаловала вердикт, и дело было направлено на повторное рассмотрение, закончившееся четырьмя годами условного срока.

Выдержки из результатов психологической экспертизы опубликовала пресс-служба регионального СК. Сообщается, что подсудимый не страдал и не страдает хроническим психическим расстройством, но обладает противоречивой самооценкой.

«Эксперты пришли к выводу, что, с одной стороны, он воспринимает себя как носителя «высокого потенциала» (интеллекта, лидерских задатков), а с другой — испытывает потребность самоутверждаться через общение с людьми, над которыми можно в чём-либо проявить превосходство. По мнению экспертов, это определяет слабость «я» подсудимого», — говорится в сообщении.

Как передают местные СМИ, у Юдина четверо собственных детей от разных матерей. В отношении двоих он лишён родительских прав.

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев считает, что столь мягкий вердикт может быть обусловлен коррупционными причинами, и намерен обратиться к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, чтобы тот поставил дело на личный контроль.

Кроме того, дело уже находится на контроле у регионального уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой.

Адвокат Юдина Тимофей Тюрин отказался от комментариев. RT также направил запрос в офис «Планеты», но там оперативно ответить на него не смогли.

Между тем на сайте Change.org уже появилась петиция с требованием справедливого наказания для Юдина. На момент выхода материала её подписали 4,9 тыс. человек.

«Родители не виноваты»

Активное несогласие с приговором суда выразила жительница Нижнего Тагила Маргарита Мурзина. После оглашения вердикта в минувшую пятницу женщина вышла на одиночный пикет к офису интернет-провайдера «Планета». Мурзина уверена, что Юдин опасен для общества.

«Мне захотелось выразить протест, потому что люди, пострадавшие от Юдина, уже не смогут спокойно ходить по улице до тех пор, пока он на воле. Зачастую такие монстры возвращаются к своим жертвам — и это тоже страшно. Я сразу же позвонила в «Планету» и отключилась от её услуг, так как не хотела оплачивать детское насилие. Назвала причину, в компании спокойно всё восприняли и сказали, что уже отстранили Юдина», — рассказала RT Мурзина.

© Павел Булатов

По её словам, подчинённые Юдина, позволявшие использовать подобные методы воспитания в отношении своих детей, опасались потерять работу. Но осуждать их не стоит, считает женщина.

«Прошу отказаться от призывов наказать родителей: эти люди тоже натерпелись. Тут, как мне кажется, речь идёт о стокгольмском синдроме, — предполагает Мурзина. — Юдин, как типичный абьюзер, пользуется методом кнута и пряника. И это ещё одна причина, по которой мы все должны объединиться и добиться для этого товарища реального наказания».