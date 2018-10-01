В Каменске-Уральском расследуют дело об издевательствах полицейских над подростками

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области проводит проверку сообщений о пытках, якобы применённых сотрудниками отдела полиции №24 Каменска-Уральского в отношении двух несовершеннолетних. Сообщается о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (часть 3 статьи 286 УК РФ).

О полицейском произволе рассказали родители 15-летней девушки и 17-летнего юноши. Они утверждают, что сотрудники правоохранительных органов на протяжении четырёх дней допрашивали их несовершеннолетних детей по 12 часов, пытаясь добиться признания в совершении кражи.

По словам подростков, во время этих допросов к ним применялась физическая сила. Кроме того, их вывозили в лес, где заставляли рыть могилу. Девушка также рассказала о непристойных намёках со стороны полицейских.

Несмотря на то, что допросы проводились ещё в середине июля, история получила широкую огласку только 26 сентября, когда родители предполагаемых пострадавших обратились за помощью к депутату законодательного собрания Свердловской области Вячеславу Вегнеру. Он, в свою очередь, подал в областное управление СК заявление с требованием провести проверку.

В разговоре с RT депутат высказал сомнение в объективности начатого расследования.

«Полиция очень резко начала защищать свой мундир, кучу пресс-конференций провела, сказала, что они расследуют, что в деле много нестыковок, — сказал депутат. При этом он отметил, что на момент проведения пресс-конференции о «нестыковках» (утром 28 сентября) следователи ещё ни разу не опросили самих подростков и их родителей. «Откуда тогда нестыковки?» — говорит Вегнер.

Официальный представитель СК по Свердловской области Александр Шульга не сообщил RT подробностей текущей проверки.

«Дело было возбуждено 27 сентября, и сотрудники СК только приступили к расследованию. Оперативная работа активно ведётся, мы проводим допросы, предпринимаем всё необходимое, чтобы как можно тщательнее разобраться в ситуации», — заявил представитель ведомства.

Показания подростков

Инцидент, о котором рассказывают подростки и их родители, произошёл во время летних каникул. 16 июля Лена, Денис и Алик (имена изменены) гуляли в лесопарке, когда к ним подошла незнакомая женщина и спросила, не видели ли они её сумку. Как выяснилось на следующий день, после этого незнакомка обратилась в полицию с заявлением о краже, в которой она обвинила детей.

17 июля полицейские нашли Лену и Дениса и попросили проехать с ними в отделение. С этого дня и до 20 июля включительно несовершеннолетних каждый день увозили на допрос, причём, по словам самих подростков и их родителей, их матери, отцы или адвокаты не присутствовали на этих беседах.

Третий юноша — Алик — был в отделении один раз, 17 июля. Он якобы заявил полицейским, что кражу совершили его друзья, и его сразу отпустили. Мама Дениса в беседе с RT сказала, что сейчас Алик не фигурирует в расследовании Следственного управления СК.

Как рассказывают Лена и Денис, на протяжении четырёх дней их по 12 часов допрашивали в отделе полиции №24 Каменска-Уральского. При этом по закону допрос несовершеннолетних не может длиться более четырёх часов в день, а лиц младше 16-ти (напомним, Лене 15 лет) можно допрашивать только в присутствии педагога или психолога.

По словам детей, в полиции их избивали, а 20 июля вывезли в лес, где Дениса заставили копать могилу. «Его били, оставались даже следы ударов. Заставляли копать могилу — лопату давали, в лес заводили», — рассказала RT мама юноши.

Она заявила, что её сын пострадал также из-за действий начальника отдела полиции, в котором допрашивали ребят, — подполковника Алексея Андреева.

«Дениса как раз Андреев бил тоже. Приложили сразу полотенце, чтобы не осталось следов от ударов. Он сильно участие не принимал, но мимо проходил, когда его допрашивали, и ноль эмоций, что такое происходит», — утверждает женщина.

По заявлениям близких детей, Андреев угрожает подать на родителей потерпевших в суд.

«Начальник (отдела полиции. — RT) злится, говорит, что мы неправильно всё сделали, и он подаст на нас в суд. Ну, пусть подаёт, сам такого натворил», — рассказала RT бабушка Лены.

Родители узнали, что их дети находятся в отделении, только 20 июля. Лене позвонила бабушка, которая на тот момент была в отъезде, и волновалась, что внучка долго не выходит на связь. К моменту, когда вскрылась история с допросами, дети уже подписали признательные показания по делу о краже.

Бабушка 15-летней девушки сразу пошла в отдел полиции и заявила, что напишет заявление в прокуратуру. Однако делу не давали ход вплоть до сентября, когда история о пытках появилась в местных СМИ.

«В прокуратуре нам сначала сказали, что и надеяться (на расследование. — RT) не стоит. Сейчас, когда прокуратура занялась, наконец, всем этим, они хотя бы шевелиться начали, а до этого нам вообще ничего не говорили», — рассказывает мама Дениса.

13 судимостей к 17 годам

Утром 28 сентября начальник межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» Сергей Тананыхин дал пресс-конференцию по поводу проверки сообщений о пытках в Каменске-Уральском. Он указал на ряд нестыковок в показаниях подростков и их родителей.

Сергей Иванович Тананыхин, полковник полиции, начальник ММО МВД РФ «Каменск-Уральский»

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По словам начальника отдела МВД, несовершеннолетние давали показания в отделе полиции №24 только 17 июля — на следующий день после того, как было написано заявление о краже. При этом Тананыхин утверждает, что на допросе присутствовали законные представители несовершеннолетних, и на протоколах стоят их подписи.

Тем не менее сами родители эти слова опровергают. Бабушка Лены, в частности, сказала RT, что до последнего не знала, что происходит.

На пресс-конференции Сергей Тананыхин также подчеркнул, что ни один из потерпевших не предоставил следователям справку о побоях. Впрочем, выяснилось, что у Дениса такой справки действительно нет, это подтвердила его мама. По словам женщины, её сын боялся обращаться в больницу.

«Он напуган был, говорил, само пройдёт», — рассказывает мать юноши. В то же время она отметила, что такая справка есть у родителей Лены: «А вот девочку по почкам били, её потом бабушка пролечивала. Ей потом и уколы, и массаж делали, у них справка есть, что били».

Тананыхин заявил, что ранее оба подростка были замечены в многочисленных правонарушениях. По его словам, у 17-летнего Дениса было 13 судимостей по 12 статьям УК, Лена якобы тоже неоднократно подвергалась приводам в полицию.

Ни о каких судимостях Лены и Дениса их родственники не слышали.

«Сейчас вообще говорят, что у внучки судимости. Адвокат теперь разбирается, откуда всё это взялось», — рассказала бабушка Лены после допроса у следователя 28 сентября.

В беседе с RT правозащитник Сергей Барсуков, представляющий интересы потерпевших, заявил, что у девочки никогда не было приводов в полицию и её ни разу не привлекали к уголовной ответственности. «По поводу мальчика пока выясняем», — добавил юрист.

По его словам, нет оснований не доверять подросткам, поскольку их объяснения согласуются между собой. Юрист сообщил, что местные журналисты выезжали в тот лес, где несовершеннолетних заставляли рыть могилу, и обнаружили там ту самую яму.

Отказ в проверке на детекторе лжи

Родители уже обратились к следователям с предложением проверить показания Лены и Дениса на полиграфе, однако получили отказ. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер не скрывает возмущения по этому поводу.

«Нам полиция отказала, заявили, что эмоциональное состояние детей не позволяет проверить их на детекторе лжи. Родители готовы, дети готовы, они подписали согласие на проведение исследования на полиграфе. А полиция заявила — «нет»», — сказал депутат.

Информацию об отказе проверить показания детей на полиграфе подтвердил RT официальный представитель областного СК Александр Шульга. «Для полиграфа есть определённые требования: его не могут проходить несовершеннолетние, не могут проходить лица, находящиеся в определённых состояниях, например, алкогольного опьянения и так далее. Ограничения связаны с психологическими реакциями», — пояснил он.

Юрист Сергей Барсуков возразил, что возможность проверки показаний несовершеннолетних от 14 до 18 лет предусмотрена законом. Такая проверка может проводиться в присутствии законного представительства и педагога.

28 сентября подростки и их родители были опрошены в Следственном управлении в первый раз с момента начала проверки СК. В ходе беседы следователи отметили, что потерпевшим «не следовало раздувать такое дело», рассказала бабушка Лены. В то же время женщина говорит, что расследование ведут «хорошие ребята».

«Сейчас всё уже идёт как-то нормально. А так когда их (Лену и Дениса. — RT) допрашивали, даже ни одной повестки не было, не сообщали, что они в полиции. Сейчас всё начинает налаживаться», — сказала она.

Впрочем, как рассказал RT Сергей Барсуков, полицейские оказывают косвенное давление на подростков: подъезжают к их учебным заведениям на служебной машине, сигналят и уезжают.