«Кратно увеличить финансирование»: Путин о развитии технологий в области искусственного интеллекта

В четверг, 30 мая, президент России Владимир Путин посетил учебное заведение «Школа 21», созданное по инициативе Сбербанка. Школа готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий. Глава государства ознакомился с инфраструктурой образовательного центра и проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. RT ведёт прямую трансляцию.