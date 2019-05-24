«Считают себя невиновными»: по делу об издевательствах в центре для трудных подростков арестованы двое руководителей

В Казани арестованы первые обвиняемые по делу детского центра реабилитации «Символ жизни», где издевались над несовершеннолетними. Уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» было возбуждено год назад по заявлению москвички Натальи Фадеевой. Её 15-летний сын на тот момент находился в центре девять месяцев. Женщина намерена добиться наказания для всех виновных. В беседе с RT она рассказала, что этот же центр под другим названием уже открылся в Геленджике.

Ново-Савиновский районный суд Казани арестовал сотрудников центра реабилитации «Символ жизни» Елизавету Платонову и Дмитрия Чернышева. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 дней. Директор центра Платонова и завхоз Чернышев подозреваются в доведении подростка Дениса Фадеева до самоубийства.

Ранее RT рассказывал, что уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 УК РФ было возбуждено 19 июля 2018 года по заявлению москвички Натальи Фадеевой. У женщины в центре реабилитации находился 15-летний сын Даниил. Когда она узнала, что в учреждении над детьми издеваются, то сразу забрала ребёнка домой. Как позже рассказывал RT сам Даня, их обливали холодной водой, скудно кормили, не давали мяса, разрешали спать лишь по 2-3 часа, а самых провинившихся могли отправлять на несколько дней во взрослый центр наркозависимых. Из-за подобного обращения Даня уже через пару недель начал задумываться о сведении счётов с жизнью.

«Смотрели, как на сумасшедшую»

Наталья Фадеева вспоминает, что изначально, когда она узнала о происходящем в «Символе жизни» и пыталась объединиться с другими родителями, понимания у них она не встречала.

«Они все смотрели на меня как на сумасшедшую. Сотрудники центра уверяли, что меня подослали конкуренты, чтобы испортить учреждению репутацию. Потом родители всё же забрали детей. Спустя какое-то время, когда дети перестали бояться, то уже рассказали родителям, какой кошмар там творился», — рассказывает Фадеева.

По её словам, это заметно облегчило работу следователей, так как обвинение строилось уже не только на её словах. По словам детей, Чернышев являлся именно тем самым человеком, который поливал детей ледяной водой из шланга. Статус обоих сотрудников со свидетелей на обвиняемых поменялся 22 мая.

«Причём оба считают себя невиновными. На суде родители Платоновой утверждали, что «Лиза любит детей и ничего такого не делала». Только другие сотрудники центра рассказывают, как она спокойно ела мясо, пока дети не доедали и питались пустыми макаронами или рисом. У Чернышева, алкоголика в завязке, вообще трое детей. Когда я спросила у него «Вы со своими детьми так поступили бы?», он заплакал», — утверждает Фадеева.

Женщина также добавила, что в попытке доказать свою невиновность фигуранты прошли тест на полиграфе. По мнению женщины, результаты были далеко не такими, как ожидали руководители центра.

«Любого наказания будет мало»

На данный момент свидетелями по делу также проходят Алексей Лебедев и Граир Хачерян. По словам детей, мужчины не являлись сотрудниками центра и были друзьями Платоновой. Они рассказывали о своём опыте борьбы с наркозависимостью и проводили «воспитательные меры», кричали на ребят и много матерились.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, в ближайшее время планируется заседание суда, на котором одного из них, возможно, переведут в разряд обвиняемых и изберут меру пресечения.

«У нас есть доказательства против Лебедева, а вот по Хачеряну пока с полной уверенностью сказать ничего не можем», — сообщил источник.

Елизавета Платонова, Граир Хачерян и Алексей Лебедев

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Фадеева считает, что Лебедев в данном случае пытается доказать наличие смягчающих обстоятельств, по которым он может избежать наказания.

«Во время следствия он женился и сейчас у него вот-вот родится ребёнок. Не думаю, что это произошло случайно. В любом случае я пойду до конца и буду добиваться наказания для всех виновных. Только за то, что они сделали с моим сыном, любого приговора будет мало», — заявила мать Дани.

Ещё один центр

Как рассказала Фадеева RT, после огласки в СМИ Платонова продала этот бизнес, а такой же центр реабилитации, только уже с другим названием, открылся в Геленджике.

«Они название поменяли, а сайт тот же по стилистике, даже отзывы от «Символа жизни» там до сих пор остались. Думаю, что туда уже отправляют детей и подозреваю, что их «воспитывают» точно так же. Я сразу начала рассказывать об этом другим родителям», — рассказывает женщина. На данный момент этот сайт перестал работать.

«Я буду бороться с подобными центрами и, кажется, уже никогда не смогу прекратить это делать. В нашем центре было 24 ребёнка, и мы сейчас все общаемся — вместе искренне радовались аресту Платоновой и Чернышева. Но психика у детей испорчена. Морально они все подавлены и отвратительно себя чувствуют. Говорят, что не смогут этого забыть», — заявляет Фадеева.

Женщина утверждает, что все дети бросили получать среднее специальное образование, учиться продолжают лишь те, кто не закончил школу. Как рассказывает мать, Даня часто уходит из дома, любит быть один и отказывается от консультаций психолога, утверждая, что помощь ему не нужна.

В региональном СК оперативно подтвердить информацию Фадеевой о текущей стадии расследования не смогли.