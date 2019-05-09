Военная техника готовится параду Победы на Красной площади

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RT
В 10:00 на Красной площади в Москве начнётся парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нём примут участие около 13 тыс. военнослужащих и более 130 единиц колёсной и гусеничной техники, в том числе легендарный советский танк Т-34, а также современные образцы вооружений — танк Т-14 «Армата», БМПТ «Терминатор», подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс» и другие. Сейчас техника готовится к параду на Красной площади. RT ведёт прямую трансляцию.

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