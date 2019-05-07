«Дожди с первыми грозами»: какая погода ожидается в европейской части России на майские праздники

Начиная с 8 мая погода в европейской части России начнёт портиться. Синоптики прогнозируют дожди и небольшое похолодание на майские праздники. Это относится как к северным районам страны, включая Санкт-Петербург, так и к южным — Ростовской области и Краснодарскому краю. В то же время в Поволжье ожидается жаркая, малооблачная погода с тёплыми ночами.

Начиная с 8 мая в Москве и области установится дождливая погода. Синоптики обещают осадки на все майские праздники. Метеорологи предупреждают, что во многих регионах европейской части России погода начнёт портиться уже во вторник, 7 мая.

«В западных регионах России погода испортится уже сегодня — они станут полем противостояния двух чрезвычайно контрастных воздушных масс. Большую часть Русской равнины к началу этой недели охватило летнее тепло», — заявили в центре «Фобос».

В то же время погода продолжит оставаться по-летнему тёплой, рассказал в разговоре с RT ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

«Самое главное, что погода ожидается по-летнему тёплая, температура воздуха в ночные часы останется устойчиво положительной без всякой угрозы заморозков. Преобладающие значения +10…+14 °С», — сказал он.

При этом в начале второй недели мая наблюдалась летняя погода, а 6 мая и вовсе стал самым жарким днём с начала 2019-го — температура достигла отметки 24,5 °С. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«В Москве по станции ВДНХ было 24,6 °С, а по области вчера было даже до 27 °С. Это самый жаркий день с начала года», — цитирует её ТАСС.

Предстоящие грозы — типичное явление для этого времени года, убеждён Старков.

«Начиная со среды в связи с влиянием атмосферного фронта, погода станет неустойчивой, будут развиваться кучево-дождевые облака, местами пройдут ливневые дожди с первыми майскими грозами. В целом комфортная обычная и тёплая майская погода», — добавил синоптик.

В Гидрометцентре России рассказали, что наиболее сильные ливни 8 мая стоит ждать жителям Калужской, Орловской, Курской и Белгородской областей.

«Дождливая погода с грозами также ожидаются по западу Центрального региона, наиболее интенсивные в Калужской, Орловской, Курской, Белгородской областях, а также местами на западе и северо-западе Московской области», — говорится на сайте Центра.

«Заметно холоднее, чем в Москве»

В Санкт-Петербурге уже сейчас погода значительно холоднее, чем в Москве, заметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с RT он подчеркнул, что такая разница сохранится и в ближайшие дни.

«В среду тоже будет заметно холоднее, чем в Москве — градусов на 7-8. Минимальные температуры +3…+5 °C, а максимальные — +14…+16 °C. Я напомню, что в Москве ожидается +20 °C. Ожидается переменная облачность и совсем небольшой дождь. В четверг ночью температура +4 °C, днём +14…+16 °C, но не выше», — рассказал Вильфанд.

Санкт-Петербург

Reuters

© Alexander Demianchuk

При этом жители европейской части России смогут провести майские праздники без дождей в районе Поволжья и Урала — по данным Гидрометцентра там установится малооблачная и тёплая погода. Так, по словам Вильфанда, в Казани летние температуры будут стоять в том числе и по ночам.

«Там малооблачно, без осадков и температура выше, чем в Москве. Завтра ночные температуры в диапазоне +12…+15 °C, настоящие летние ночи, и дневная температура +25…+28 °C. В четверг осадков также не ожидается, давление будет повышаться. Минимальная температура — +15…+16 °C, а максимальная +25…+27 °C. В пятницу погода существенно не изменится», — рассказал Вильфанд.

В других районах Поволжья тоже будет жарко, однако могут быть и кратковременные дожди, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В Самаре будут солнечные дни — это Приволжский федеральный округ. Кратковременный дождь, но основная характеристика погоды – это тёплая, жаркая погода. Такой же характер погоды в Ульяновске. В Волгограде — тёплая погода с кратковременными дождями», — сказала она RT.

Казань

РИА Новости

© Константин Чалабов

А южнее, в Ростове-на-Дону, наоборот, температура будет ниже московской. К тому же ожидаются обильные осадки, добавил научрук Гидрометцентра.

«В четверг температура понизится, температурный фон будет таким же, или чуть ниже чем в Москве. 9 мая максимальное значение температуры +20 °C, а в Москве ожидается +21…+23 °C, и осадки, причём утром ливневого характера. И в пятницу будет понижение температуры, максимальные показатели в пределах +19 °C. Интенсивность осадков также уменьшится, дожди будут небольшими», — пояснил Вильфанд.

Метеорологи Гидрометцентра подчеркнули, что помимо Ростовской области дожди накроют и Краснодарский край.

«В южных районах наиболее интенсивные осадки, связанные с этой фронтальной системой, ожидаются в Краснодарском крае и в Ростовской области, где прогнозируются ливни с грозой и даже градом скорость ветра будет достигать 20 м/с», — говорится на сайте Центра.