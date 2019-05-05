Июльская жара и начало сезона гроз: как будет меняться погода в Центральной России во вторую неделю мая

В начале второй недели мая в столичный регион придёт по-настоящему летняя погода. Днём воздух будет прогреваться до +26 °С, а ночью температура не будет опускаться ниже +9 °С. При этом в середине недели в Центральной России начнётся сезон майских гроз. Однако метеорологи отмечают, что в первой половине дня 9 мая небо прояснится и тучи не помешают проведению парада Победы, включая его воздушную часть. Подробнее о том, какая погода ожидает жителей столичного региона — в материале RT.

Начало второй недели мая в Центральной России ознаменуется нетипичной для этого времени года жаркой погодой — местами воздух прогреется до +26 °С. При этом в столичном регионе начинается сезон майских гроз, которые во второй половине праздничной недели будут идти практически ежедневно. Метеорологи обещают скоротечные, но интенсивные ливни, однако они не должны повлиять на проведение парада Победы.

«В Центральную Россию и среднюю полосу идёт летнее тепло, и мы открываем сезон ливней и гроз. Что касается сегодняшнего дня, с запада надвигается атлантический циклон и столбики термометров уже сегодня в столичном регионе дотянутся до двадцатиградусной отметки как минимум. Сегодняшний день — первый с летним теплом, потому что для мая нормальная температура +18,4 °С. Ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди и 70% вероятности очагово-локальных гроз», — рассказал RT главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что следующая неделя «пройдёт под знаком тепла», однако ближе к вечеру вторника «в работу включатся циклонические вихри», поэтому практически в ежедневном порядке будут идти скоротечные, но очень интенсивные ливни.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 6 и 7 мая погода будет, «можно сказать, июльской», с небольшими осадками и нормальным атмосферным давлением. Однако 8 мая произойдут заметные изменения циркуляции воздуха, из-за которых дневная температура понизится до +17...+19 °С.

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Тепло и облака с «наковальнями»

Как рассказал RT начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в ночь на понедельник, 6 мая, минимальная температура в столичном регионе не будет опускаться ниже +9...+11 °С. А в первый день сокращённой рабочей недели температура будет выше среднесуточной нормы где-то на 2—3 °С. Такая же жаркая погода сохранится и во вторник, когда воздух прогреется до +23...+26 °С, без осадков.

«Сильные дожди будут 8 мая, перед Днём Победы, потом 10 мая. То есть в целом будет тепло и влажно. Тёплая и душная погода с интенсивными ливнями и небольшими перерывами», — отметил Тишковец.

Собеседник RT рассказал, что с конца 8 мая в столичном регионе пойдут интенсивные ливневые дожди и грозы, а также будет отмечаться шквалистое усиление ветра при грозовых разрядах.

Вторжение в Центральную Россию черноморского тепла и влаги будет сопровождаться активизацией конвекционных процессов и возникновением в небе так называемых десятитысчников — мощных кучево-дождевых облаков на высоте 10 тыс. метров.

Причём, некоторые из них будут иметь «наковальню» наверху — образование на кучево-дождевых облаках, вызванное сильными восходящими потоками воздуха, которые не могут преодолеть границу тропосферы и стратосферы, из-за чего верхняя часть облака как бы «растекается».

Параду Победы погода не помешает

«В ночь на 9 мая будет понижение температуры, хотя до 8 мая она будет выше нормы. Ночью температура будет в пределах +7...+9 °С в центре Москвы, а по области +4...+7 °С. Но будет без осадков, как в Москве, так и в Подмосковье», — сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в День Победы по меньшей мере до 12 часов дня в столице будет без осадков, а воздух прогреется до +15...+18 °С. Днём дожди возможны только на востоке и юго-востоке региона, а в городе осадки могут пойти во второй половине дня. Хотя в основном они пройдут в ночь на 10 мая.

Метеорологи также сходятся во мнении, что погодные условия не помешают проведению парада Победы, включая его воздушную часть, которую в 2017 году отменили из-за плохих погодных условий и плотной облачности.

«Ночью и утром 9 мая — на парад и пролёт самолётов — должно быть без осадков. Плюс надо учитывать, что будут активно разгонять облака», — отметил Тишковец.

В свою очередь, Юрий Варакин рассказал, что в пятницу, 10 мая, днём возможны дожди с грозами. При этом температура в столичном регионе будет в пределах +20...+25 °С.

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Добавим, что с понедельника, 6 мая, в Москве начнётся отключение отопления и перевод системы теплоснабжения на летний режим работы. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что отопительный сезон в столице завершается, когда среднесуточная температура воздуха достигает +8 °С с тенденцией к повышению. Причём отключение отопления будет проводиться поэтапно в такой последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, а в последнюю очередь — больницы и поликлиники.