В мэрии рассказали, когда отключат отопление в Москве
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- РИА Новости
«В связи с установившейся тёплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы», — приводит Интерфакс слова Бирюкова.
Он отметил, что отключение отопления в Москве проходит поэтапно в такой последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники.
Ранее Бирюков заявлял, что отопление отключается, только когда температура воздуха в течение пяти дней устанавливается на отметке +8 °C.