В мэрии рассказали, когда отключат отопление в Москве

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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что энергетики начнут отключать отопление в городе с 6 мая.
В мэрии рассказали, когда отключат отопление в Москве
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«В связи с установившейся тёплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы», — приводит Интерфакс слова Бирюкова.

Он отметил, что отключение отопления в Москве проходит поэтапно в такой последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники.

Ранее Бирюков заявлял, что отопление отключается, только когда температура воздуха в течение пяти дней устанавливается на отметке +8 °C.

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