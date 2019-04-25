«Личности установлены»: два человека погибли в Москве в результате стрельбы у станции метро «Новые Черёмушки»

В Юго-Западном округе Москвы у входа на станцию метро «Новые Черёмушки» погибли два человека. По предварительным данным, один из участников инцидента убил мужчину из пистолета, после чего покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а также сообщил, что личности погибших уже установлены.

В Москве возбуждено уголовное дело после перестрелки возле метро «Новые Черёмушки», в ходе которой погибли двое мужчин. По одной из версий, убийца открыл огонь прямо на улице, застрелил человека на входе в метро, после чего покончил собой.

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«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

В СУ СК по Москве также отмечается, что сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия с целью установить все обстоятельства инцидента.

В официальном сообщении Следственного комитета говорится, что личности погибших уже установлены, однако их имена не уточняются.

По данным ряда СМИ, имя застреленного мужчины — Расул Абдуллаев. В социальных сетях утверждается, что Абдуллаеву было 60 лет, он уроженец Грузии, в России занимался продажей автозапчастей и машин.

Второго погибшего, по данным СМИ, звали Вагиф Гумбатов.

Удостоверение журналиста

После того как новость о стрельбе на юго-западе Москвы разошлась по соцсетям, появилась информация, что у одного из погибших было обнаружено журналистское удостоверение издания The Moscow Times на имя Вагифа Магомедовича Гумбатова, действительное до 2023 года.

В социальные сети попали фотографии документа. Согласно удостоверению, Вагиф Гумбатов — региональный руководитель по России и СНГ. Однако материалов под таким именем на сайте The Moscow Times не публиковалось.

В самом издании утверждают, что никто из их сотрудников не имеет отношения к стрельбе возле станции метро «Новые Черёмушки». Представители редакции The Moscow Times сообщили журналистам, что удостоверение на имя Вагифа Гумбатова, обнаруженное при погибшем, скорее всего, было фальшивым. В издании утверждают, что сотрудник с таким именем у них не работает.

Выпускающий редактор издания Даниэль Козин сообщил агентству городских новостей «Москва», что в редакции не располагают никакой информацией о перестрелке в районе метро «Новые Черёмушки» или о том, каким образом у одного из погибших могло оказаться журналистское удостоверение.

«У нас никакой информации по этому поводу нет. И боюсь, что она у нас не появится», — сказал Козин.

По данным телеканала РЕН ТВ, перестрелка у метро «Новые Черёмушки» произошла в результате ссоры между погибшими — якобы оба мужчины были вооружены и повздорили прямо возле входа на станцию, после чего один из них выстрелил в оппонента и, осознав, что произошло, свёл счёты с жизнью.

В свою очередь, источник Life утверждает, что причиной стрельбы была «кровная вражда».

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Пользователи социальных сетей, проживающие в районе Новые Черёмушки, утверждают, что убийца застрелил жертву из нагана, выстрелив в район поясницы.

В соцсетях также появилось и фото предполагаемого оружия, якобы обнаруженного на месте происшествия.

За последний месяц это не единственный случай стрельбы с летальным исходом в Московском регионе. 14 апреля неизвестный расстрелял из неустановленного оружия двоих мужчин возле посёлка Измайлово в Ленинском районе Подмосковья. Один из них погиб от ранения в живот, второй был госпитализирован с касательной раной головы.

По факту произошедшего районным отделом ГУ СК по Московской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»).