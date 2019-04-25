«Списали деньги повторно»: бизнесмены в Новой Москве жалуются на сбои в работе налоговой инспекции

Короткая ссылка
Дмитрий Крылов
Предприниматели в Новой Москве жалуются, что при переезде одной из межрайонных налоговых инспекций якобы потерялась информация о платежах. По словам бизнесменов, из-за ошибки ФАС повторно списала положенную к уплате сумму налогов и пени, а также заблокировала счета. При этом в Федеральной налоговой службе отмечают, что проблем в работе инспекции нет, а блокировка счётов может быть связана с неправильным заполнением платёжных документов самими предпринимателями.
«Списали деньги повторно»: бизнесмены в Новой Москве жалуются на сбои в работе налоговой инспекции
  • Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве
  • © klenovskoe.org

В Новой Москве предприниматели жалуются на массовую блокировку банковских счетов, произошедшую якобы из-за ошибки налоговой инспекции. По словам бизнесменов, после переезда отделения межрайонной ИФНС №51 (обслуживает муниципальные образования, расположенные на территории Новой Москвы) из Солнцева в Коммунарку были утеряны данные об уплате налогов, ФНС списала деньги повторно и заблокировала счета.  

В частности, о сбоях и сопутствующих проблемах заявил владелец автосервиса «Суперстор» Александр Калюжин.

По словам предпринимателя, со счёта его автосервиса налоговики списали повторно почти 100 тыс. рублей, а мастерская уже две недели не может принимать от клиентов безналичную оплату и перечислять заработную плату сотрудникам.  

«Мы все налоги заплатили в срок, но эту информацию налоговая служба своевременно не разнесла по лицевым счетам организаций, а потом просто потеряла, — рассказывает RT Александр Калюжин. — Мы тогда предоставили им копии всех платёжных документов, подали всё в установленной форме. Но неожиданно 8 апреля своевременно оплаченные налоги были повторно списаны с моего счёта вместе с пенями, а сам он был заблокирован. С тех пор я не могу обслуживать клиентов, поскольку в основном все платежи идут по безналу. Я не могу оплатить поставщикам поставки запчастей и выдать сотрудникам зарплату».  

Бизнесмен заявляет, что официально налоговая инспекция отказывается признавать факт масштабного сбоя.  

Также по теме
Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарок от мэрии в роддоме
Жительницу города Омска Санию Абдуллину, которая 1 января родила сына, обязали заплатить налог за подаренные представителями мэрии...

«Когда приходишь к ним на приём, подтверждают это только на словах. Так и говорят: «Потерялись при переезде», — возмущается он. 

По словам собеседника, в налоговой из-за сбоев стоят огромные очереди. 

«Ни по одному из телефонов, указанных на сайте налоговой или в письмах от них, дозвониться нереально. А находиться там сейчас невозможно — одновременно в отделении сидят десятки людей, у которых аналогичная проблема, — говорит Калюжин. — Крики, давка, терпение у людей кончается. Особо недовольных выводят из налоговой с помощью охраны. Это просто издевательство над добросовестными налогоплательщиками». 

Калюжин, по его словам, так и не смог добиться от сотрудников ФНС ответа на вопрос, когда ограничения будут сняты и будут ли компенсированы потери.

В беседе с RT бухгалтер Татьяна Баторшина рассказала, что у троих её клиентов возникли аналогичные проблемы. При этом все они тоже платили налоги заранее. 

«Вдруг мы увидели, что на лицевых счетах не хватает последних платежей, — рассказывает Баторшина. — Написали в налоговую, приложили все документы. Вообще-то у налоговой по закону есть десять дней на ответ, но он пришёл только через три недели. Ответили, что платежи найдены. В этот же день произошла блокировка счёта, а сумму якобы невыплаченных налогов списали повторно. Сейчас, даже после визита в налоговую, в результате которого все документы были найдены, счета всё равно остаются замороженными — в налоговой висит программа, поэтому отправить в банк запрос на разблокировку не удаётся». 

По словам собеседницы, в отделении случаются перебои с электроснабжением. 

«Свет выключается во всём здании каждый час, — поясняет Баторшина. — Это новое отделение, оно находится в труднодоступном месте, вокруг него стройка и грязь по колено». 

«Старое значение КПП»

Сложившейся ситуацией заинтересовались правозащитники. Общественная организация «Коллективная защита» вместе с бизнесменами готовит жалобы в ФНС и Минфин. 

«Это пример вопиющего и небрежного отношения чиновников к своим обязанностям, — комментирует RT ситуацию президент «Коллективной защиты» Марат Аманлиев. — Утопили бизнес, зная, что у них сбой в программе, да ещё и заставили людей являться к ним на поклон, объясняться. Мы будем требовать проведения проверки в отношении руководства ИФНС №51 на соответствие занимаемым должностям». 

В ФНС России по Москве утверждают, что проблем в работе инспекции в Коммунарке нет, а блокировку счетов связывают с ошибками в заполнении документов, которые могли допустить сами налогоплательщики.  

«Информация, поступающая от УФК по г. Москве в части платёжных документов налогоплательщиков, направляется в адрес МИФНС России №51 по г. Москве в штатном режиме ежедневно в электронном виде, — заявили RT в ФНС Москвы. — МИФНС России № 51 по г. Москве функционирует в штатном режиме. Вместе с тем у налогоплательщиков могли возникнуть проблемы в связи с некорректным указанием в платёжных документах старого значения КПП».  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить