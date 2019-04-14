Ранили полицейского ножом: девять человек сбежали из изолятора временного содержания в Туве

Из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве сбежали девять человек. Об этом сообщили в региональном МВД. При побеге они с ножом напали на сотрудника полиции, его госпитализировали. Одного из сбежавших поймали, остальные находятся в розыске. Четверо беглецов уже были осуждены и ждали, когда их отправят в колонию. Среди совершённых ими преступлений — разбой, грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. По факту побега возбуждено уголовное дело.

В Республике Тыва из изолятора временного содержания (ИВС) отдела МВД «Барун-хемчикский» сбежали девять человек. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

«14 апреля из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» совершили побег девять задержанных. В результате побега дежурный сотрудник получил телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

Позже один из сбежавших был пойман, сообщил ТАСС со ссылкой на районный отдел МВД.

«Один из сбежавших задержан в городе. Поиски восьмерых продолжаются», — сказал собеседник агентства.

Их разыскивают сотрудники полиции Тувы совместно с коллегами из Красноярского края и Республики Хакасии. По факту побега также была назначена служебная проверка.

При этом сбежавшие напали на полицейского во время вывода из камер.

«Двое следственно-арестованных с целью лишения жизни и дальнейшего побега, применяя насилие в отношении дежурного по ИВС, находящегося при исполнении должностных обязанностей, начали душить последнего, после чего нанесли несколько ударов ножом по телу потерпевшего», — сообщили в ведомстве.

После этого двое задержанных освободили семерых человек и скрылись. Раненный полиции был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, отметили в СК. По факту нападения на полицейского Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по ч.3 ст.313 УК РФ («побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении»).

МВД по Туве просит граждан, которые располагают информацией о местонахождении сбежавших, обратиться к ним.

«Ждали дальнейшего этапа»

Следственный комитет также сообщил, что среди сбежавших были уже осуждённые и ожидавшие отправки в колонии. При этом они проходили по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), 161 УК РФ (грабёж) и 162 УК РФ (разбой).

«Среди совершивших побег осужденные по статьям 111, 161, 162 УК РФ, подсудимые по статьям 105, 158 УК РФ, а также подследственные по статьям 111, 162 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

ТАСС со ссылкой на источник в отделе сообщил имена людей, ожидавших отправки в колонии.

«Азан Аян осуждён на семь лет строго режима по ст. 162 УК РФ (разбой), Иризу Алтул осуждён по ч.2 с. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью) на четыре года строго режима, Кежигет Орлан осуждён на семь лет по ч.4 ст. 162 (разбой), Хомуско Аис осуждён на шесть лет по ч.2 ст. 161 (грабёж). Все они ждали дальнейшего этапа», — рассказал источник.

Остальные пятеро были проходили, по словам источника, по статьям об убийстве, разбое, причинении тяжкого вреда здоровью, краже и нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжких телесных повреждений.

Один побег в 2018-м

Отметим, число побегов с каждым годом сокращается, а в 2018 году был доущен только один побег. Об этом в январе этого года сообщила Федеральная служба исполнения наказаний

«В 1994 году (год передачи функций охраны пенитенциарных учреждений от Внутренних войск МВД России к подразделениям охраны уголовно-исполнительной системы) было совершено 140 побегов из-под охраны, в 2000 году — 25, в 2010 году — 11, в 2015 году — восемь, в 2016 году — пять, 2017 году — два, а в 2018 году был допущен один побег», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Этот показатель значительно ниже, чем во многих европейских странах, отметили во ФСИН.

«При сравнении в расчете на 10 тыс. осужденных в крупнейших странах Европы выясняется, что уровень побегов из-под охраны в учреждениях УИС России (0,1) в 41 раз ниже, чем во Франции (4,1), в 129 раз ниже, чем в Великобритании (12,9), в 11 раз ниже, чем в Германии (1,1)», — подчеркнули в ведомстве.

По данным Совета Европы, которые привёл ФСИН, чаще всего из европейских стран побеги совершают в Македонии (66 случаев в 2015 году), Франции (27), Болгарии (15), Турции, (13), Норвегии (12), Финляндии (10) и Великобритании (10).