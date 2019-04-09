«Хотим права на реабилитацию»: СК закрыл уголовное дело об обороте шпионских средств против полицейского из Ингушетии

В Ингушетии СК закрыл уголовное дело против бывшего полицейского Магомеда Берсанова, которого обвиняли в приобретении так называемого шпионского устройства — GPS-трекера со встроенным микрофоном. По словам адвоката Берсанова Адама Ужахова, следователи не обнаружили состава преступления. Впрочем, теперь экс-полицейский намерен обжаловать решение СК и добиваться закрытия дела по другой причине — из-за отсутствия события преступления. Это даст Берсанову право на реабилитацию и возможность вновь работать в правоохранительных органах.

В Ингушетии прекращено уголовное дело против бывшего полицейского Магомеда Берсанова, которого обвиняли по статье о незаконном обороте шпионских устройств (138.1 УК РФ). Как рассказал RT адвокат Берсанова Адам Ужахов, дело было возвращено из суда на доследование, а потом закрыто из-за отсутствия состава преступления.

В пресс-службе СК России по Республике Ингушетия RT подтвердили, что уголовное дело в отношении Берсанова прекращено за отсутствием в его деянии состава преступления.

О том, как расследовалось уголовное дело против Берсанова, RT рассказывал ещё в ноябре 2018 года — тогда материалы дела с обвинительным заключением были направлены прокуратурой в суд. До этого местные силовики вели расследование почти полтора года.

GPS-трекер со встроенным микрофоном был обнаружен в кабинете начальника линейного отдела полиции на транспорте Назрани Магомеда Берсанова в июле 2017-го во время обычной плановой проверки соблюдения защиты государственной тайны, которую проводили сотрудники ФСБ.

Берсанов объяснил проверяющим, что устройство ему давно подложила ревнивая девушка, которая хотела убедиться в его верности. Однако сотрудники ФСБ не поверили объяснениям полицейского.

По словам адвоката Берсанова, следователи нашли того, кто сознался в продаже полицейскому «шпионского» гаджета. Защитник отмечал, что продавец мог быть подставным свидетелем.

В итоге СК возбудил против Берсанова уголовное дело по статье «Оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

«Просто махнули рукой»

«Когда дело ушло в суд, мы заявили ходатайство о возвращении материалов прокурору, поскольку следствие даже не установило время совершения преступления, — рассказывает Ужахов. — Суд ходатайство поддержал, но прокуратура обжаловала его. Однако в Верховном суде гособвинение отказалось поддерживать свою жалобу. Дело в том, что примерно в это время пленум ВС выпустил постановление, касающееся уголовных дел по статье 138.1. В постановлении разъясняется, что граждане, использующие такие устройства в бытовых целях, не могут привлекаться к уголовной ответственности. Видимо, прокуратура и СК поняли, что приговор в итоге будет оправдательным. Поэтому материалы вернули в СК, а следователь прекратил преследование Берсанова».

По словам адвоката, он и его подзащитный намерены добиться от следствия другого решения — прекращения уголовного дела из-за отсутствия события преступления.

«Мы хотим, чтобы у Берсанова было право на реабилитацию. Поэтому обжаловали постановление СК, направили жалобу председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в которой указали, что дело прекращено преждевременно и незаконно. Следствие не проверило все наши доводы, даже алиби — просто махнули на уголовное дело рукой из-за пленума Верховного суда».

Из-за уголовного преследования Берсанов до сих пор не может устроиться на работу после увольнения из полиции.

«Из-за этой истории я потерял работу — пришлось увольняться из органов, где я проработал большую часть жизни, — отмечает в беседе с RT Берсанов. — Поэтому я намерен добиваться права на реабилитацию и готов, если потребуется, оспаривать действия инициаторов уголовного дела в европейском суде».

Госдума, Верховный суд и фермер

Напомним, в декабре 2018 года пленум Верховного суда РФ принял постановление «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина», в котором разъяснил судам, как должны рассматриваться уголовные дела по статье об обороте шпионских гаджетов.

«Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан», — говорится в постановлении ВС России.

Кроме того, в ВС отметили, что судам необходимо «исключить случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности», если подсудимый не знал об истинном предназначении устройства.

В то же время в Госдуме находится правительственный законопроект, дополняющий статью о шпионских устройствах примечанием, в котором определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Верховный суд в отзыве на законопроект указал на размытость формулировки.

В отзыве говорится, что предложенное описание даёт возможность «излишне широко толковать норму, что вызовет сложности её правоприменения». Иными словами, закон, который, по заявлениям чиновников, должен избавить от уголовной ответственности граждан, покупающих устройства в бытовых целях, в предложенной редакции работать не будет. Ответственный комитет Госдумы признал замечания существенными, но предложил принять законопроект в первом чтении. С учётом замечаний ВС поправки, предположительно, будут дорабатываться уже ко второму чтению.

Менять законодательство чиновники начали после истории фермера из Курганской области Евгения Васильева, вызвавшей широкий общественный резонанс. Мужчина заказал через интернет в Китае GPS-трекер, с помощью которого собирался следить за телёнком. В трекер был встроен скрытый микрофон, включающийся дистанционно. В результате СК обвинил Васильева в незаконном обороте шпионских устройств.

Корреспондент RT задал вопрос об уголовном преследовании фермера президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции, прошедшей 14 декабря 2017 года. После этого областная прокуратура проверила законность преследования Васильева и пришла к выводу, что дело было возбуждено необоснованно. В итоге весной 2018 года СК прекратил расследование из-за отсутствия доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии у обвиняемого умысла шпионить за гражданами. Прокуратура Курганской области принесла фермеру официальные извинения.