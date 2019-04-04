«Состояние было крайне тяжёлым»: региональный СК проверит учреждения в Брянске, где лечили истощённого ребёнка

В Брянской области региональный СК и прокуратура выясняют, почему четырёхлетний Саша, находившийся на лечении в интернате и ряде местных медицинских учреждений, едва не умер от истощения. О госпитализации мальчика стало известно из поста детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая сообщила, что ребёнка в критическом состоянии направили в столичную клинику. В интернате утверждают, что сами обратились за помощью из-за отсутствия необходимых ребёнку питательных смесей.

Следственный комитет России по Брянской области начал проверку по факту некачественного оказания медицинской помощи четырёхлетнему ребёнку, который в итоге едва не умер от истощения. Об этом RT рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, 4 августа 2017 года ребёнок выпал из окна второго этажа и получил открытую черепно-мозговую травму, после чего находился на лечении в различных медицинских учреждениях области.

«В январе 2019 года он по заявлению родителей переведён в Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Ребёнок имеет недобор массы тела, состояние по основному заболеванию остаётся тяжёлым», — рассказал RT исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления по связям со СМИ Александр Емельянов.

Он отметил, что в ходе доследственной проверки будет дана оценка качества оказания ребёнку медицинской помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также свою проверку этого случая начала областная прокуратура.

В пресс-службе ведомства сообщили RT, что с 2017 года ребёнок находился в Карачевском специализированном доме ребёнка. Потом его перевели в Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

«Во время пребывания в учреждении ребёнок болел ветряной оспой и находился в Брянской городской больнице №1. После возвращения в учреждение мальчик заболел пневмонией и был госпитализирован в Брянскую детскую областную больницу. Проверкой будут охвачены все учреждения, в которых находился ребёнок», — сообщили в прокуратуре.

© Facebook/Анна Кузнецова

«Предпочли поставить крест»

Ранее на своей странице в Facebook о Саше рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Мальчик родился совершенно здоровеньким, но случилась беда, он упал с высоты. Сейчас ему четыре года, он крайне истощён, он почти невесомый, испытывает постоянные боли, судороги. Но самое страшное — несмотря на то что доктора федеральных центров обещали помочь, а благотворительный фонд «Дорога жизни» предоставил специальное питание, на ребёнке в регионе предпочли поставить крест, — сообщила Кузнецова.

Директор благотворительного фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова рассказала RT, что фонд реализует программу «Выездные медицинские консультации для детей-сирот». Ведущие специалисты Москвы и Санкт-Петербурга выезжают в отдалённые детские сиротские учреждения по России. В январе этого года медики выезжали в Дубровский детский дом.

«Тогда мы познакомились с Сашей. Состояние мальчика в рамках его основного заболевания было крайне тяжёлым. Ребёнок плохо усваивал пищу. Это проблема не только Саши, но и ещё 21 ребёнка этого учреждения. Выглядят они очень истощёнными, как скелеты. Для детей была прописана схема питания и даны были рекомендации», — сообщила Котельникова.

По её словам, воспитатели не знают, что делать с такими детьми, и предпочитают для них смешивать котлеты, суп и компот в блендере и давать ребёнку. Однако даже в таком виде у детей, в силу их заболеваний, пища усваиваться не будет.

«Когда Сашин организм перестал принимать пищу, директор детского дома 15 марта позвонила мне и сказала, что о госпитализации в Москву не может быть и речи. И добавила, что Саша умирает», — рассказала Котельникова.

© Facebook/Анна Кузнецова

«Чуда пока не произошло»

В свою очередь, директор детского дома Валентина Паршенкова утверждает, что учреждение не было готово к появлению таких пациентов.

«Мы являемся бюджетным учреждением. Расходы на приобретение специальной смеси не предусматривались, так как ребёнок поступил после 1 января 2019 года. При этом у нас не было никаких рекомендаций со стороны врачей по поводу лечения его специальными смесями. Нельзя говорить, что мы кормили ребёнка баландой. Мы готовили ему отдельную пищу и вводили её в течение 30 минут через зонд шесть раз в день по 150 грамм», — пояснила RT Паршенкова.

По словам директора детского дома, по документам ребёнок находился в учреждении 63 дня, но фактически — только 27. Остальное время мальчик провёл в больницах.

«К нам он поступил весом 9,8 кг. Ребёнок дважды находился в отделениях реанимации. Когда он перенёс лечение, он похудел до девяти килограмм. Мы подняли тревогу, обратились в фонд и попросили их помочь найти смесь. Быстро купить смесь сами мы не можем — необходимо проводить торги», — рассказывает директор детского дома.

Паршенкова подтвердила информацию о том, что на данный момент в учреждении находится 21 ребёнок, масса которых ниже нормы. По её словам, дети весят мало из-за тяжёлых заболеваний, а не плохого питания.

«Не является сиротой»

Между тем, как выяснил RT, ребёнок не является сиротой: его отец и мать не лишены родительских прав.

«Ребёнок не является сиротой, как пишут многие СМИ. Мама мальчика поддерживала связь с малышом и навещала его», — рассказывает RT старший помощник прокурора области Ирина Лачко.

По её словам, после несчастного случая в отношении матери мальчика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В январе 2018 года суд приговорил её к ограничению свободы на полгода.

«Данная статья относится к неумышленным преступлениям, поэтому вопрос о лишении мамы родительских прав не поднимался. Так как родители не могли осуществлять должный уход за мальчиком, они заключили договор между органами опеки и учреждением. Он даёт право в любой момент забрать ребёнка домой», — пояснила Лачко.

Как выяснил RT, мать ребёнка до недавнего времени работала поваром в одном из интернатов, но сейчас находится в декретном отпуске по уходу за вторым ребёнком.

RT пытался связаться с матерью и отцом мальчика, однако их знакомые заявили, что родители не готовы общаться с журналистами.