На коленях к выходу: СК и прокуратура проверят больницу в Первоуральске, где пенсионерка ползком спускалась по лестнице

Прокуратура и Следственный комитет разбираются в обстоятельствах скандального случая, который произошёл в одной из больниц Первоуральска. Пожилой пациентке с больной ногой пришлось на коленях спускаться по лестнице. При этом электроподъёмник, установленный в здании, работал, но на этаже, с которого спускалась пациентка, не было информации о том, как пользоваться устройством. В 2015 году в этом медучреждении уже произошёл похожий инцидент.

В Первоуральске сотрудники прокуратуры и следователи СК начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором пожилая женщина вынуждена на коленях спускаться по ступенькам местной больницы, где также расположен травмпункт.

На кадрах, сделанных мужем пожилой женщины, видно, что у неё серьёзная травма ноги, поэтому, спускаясь, она сначала прыгает на одной ноге по лестнице. Затем она встаёт на колени и начинает медленно спускаться по ступенькам.

«Вот так люди спускаются в первоуральской больнице. Из травмпункта выходят. Подъёмник не работает, никто ничего не делает. И, похоже, никому ничего не надо», — возмущается за кадром мужчина, который всё это время идёт следом с телефоном в руках.

На 30-секундный ролик, выложенный в соцсети «Вконтакте» в группе «Инцидент | Первоуральск», быстро обратили внимание СМИ. Видео посмотрели десятки тысяч человек, вследствие чего он попал в поле зрения силовых структур.

«По предварительной информации, в 2015 году в данной больнице был установлен подъёмник для маломобильных групп населения, которые нуждаются в помощи при перемещении в больнице, в том числе на второй этаж, где находится травмпункт. При этом на первом этаже около данного подъёмника вывешено объявление о том, что необходимо обращаться в регистратуру для оказания помощи в пользовании подъёмником», — заявили в областной прокуратуре, где была организована проверка.

В четверг первоуральские прокуроры сами отправились в больницу и обнаружили, что на втором этаже, где находится травмпункт, подобных объявлений с разъяснением о пользовании подъёмником не имеется. Таким образом, по версии прокуратуры, пациентка просто не заметила кнопку вызова, так как без подсказки увидеть её непросто.

«Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства в деятельности больницы при оказании медицинской помощи, в том числе на предмет доступности имеющейся инфраструктуры», — отметили в надзорном ведомстве, пообещав принять в случае необходимости меры прокурорского реагирования.

Свою проверку начали и сотрудники первоуральского отдела Следственного комитета, но там от каких-то выводов пока воздерживаются.

«С учётом того, что в описанной в СМИ ситуации могут усматриваться признаки нарушения прав социально незащищённых граждан на качественное медицинское обслуживание, с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и проверки достоверности сообщённых в СМИ сведений организовано проведение необходимых проверочных мероприятий», — сообщили в СК.

Там отметили, что по итогам проверки действиям или бездействию должностных лиц больницы будет дана правовая оценка.

В четверг вечером официальный представитель регионального главка Александр Шульга в беседе с RT отметил, что ведомство пока не спешит с предварительными выводами, так как разбирательство находится на начальной стадии.

Главврач больницы Николай Шайдуров рассказал местным СМИ, что с претензиями к нему никто из пациентов не обращался.

«У нас для таких маломобильных пациентов сделан подъёмник. Есть указатели, где видно, что вход с другой стороны. Люди выделены на это дело — лифтёры обученные. Они всех поднимают и опускают. В ночное время сторожа наученные тоже это делают. Эта женщина, по-видимому, никуда не обратилась, сама поднялась на второй этаж. Если бы она пришла в регистратуру или к администратору, её бы подняли и опустили», — приводит издание Е1.ru его слова.

В свою очередь, в региональном Минздраве также оперативно провели проверку. Подтвердив работоспособность подъёмника, в ведомстве отметили, что никаких жалоб на него ни в министерство, ни руководству больницы не поступало.

В апреле 2015 года в этой же больнице произошла похожая история, также широко освещавшаяся в СМИ. Пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползком подниматься по лестнице на второй этаж на приём к врачу травмпункта.

При этом подъёмник к этому моменту в учреждении уже был, но он не работал — торжественный запуск должен был состояться 9 мая. Инцидент попал на видео, записью заинтересовалась прокуратура. На фоне резонанса руководство больницы было вынуждено запустить подъёмник буквально в тот же день, на несколько недель раньше намеченного срока.