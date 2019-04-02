«Жизни пострадавших ничего не угрожает»: что известно о взрыве в военной академии имени Можайского в Санкт-Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» по факту взрыва неустановленного безоболочного устройства в одном из зданий Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. В результате инцидента по меньшей мере три человека получили ранения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Все курсанты и сотрудники Можайки были эвакуированы, территория учебного заведения оцеплена. На месте происшествия работают правоохранительные органы и представители Минобороны. По неподтверждённым данным, в одном из помещений вуза в процессе разминирования сдетонировало обнаруженное самодельное взрывное устройство.

По меньшей мере три человека получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, в одном из зданий вуза на Петроградской стороне сдетонировал неустановленный пока предмет.

«Около 13:30 в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошёл взрыв неустановленного безоболочного предмета. В результате взрыва три человека получили травмы», — сообщили в Минобороны.

Раненых доставили в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова. Отмечается, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранительные органы и представители Министерства обороны. После полной эвакуации курсантов и сотрудников Можайки территория учебного заведения была оцеплена.

По некоторым данным, число пострадавших в результате взрыва на Ждановской улице может быть больше — четыре или пять человек. Причём информация разнится: среди пострадавших называются как офицеры, так и учащиеся. Ряд источников сообщает, что в здании вуза могла сработать мина (пока неизвестно, пиротехническая или боевая).

Петербургское издание «Фонтанка» пишет, что в академии Можайского могло сдетонировать самодельное взрывное устройство во время его разминирования. Сообщается, что СВУ было обнаружено под лестницей в одном из корпусов вуза, после чего офицеры объявили эвакуацию и вызвали собственную группу разминирования.

По имеющейся информации, детонация взрывного устройства произошла в тот момент, когда сапёры накрывали подозрительный предмет бронежилетами, готовясь к разминированию. Некоторые источники говорят об обрушении лестничного пролёта в результате взрыва.

На месте происшествия находятся представители властей города, включая врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который рассказал журналистам об инциденте.

«Все живы: три человека ранены, один человек легко ранен. Работают соответствующие структуры, поэтому все курсанты и личный состав эвакуированы», — заявил Беглов.

«Самое главное, что хорошо сработали все оперативные службы. Вовремя были отключены все коммуникации. И самое главное — была сразу произведена эвакуация людей. И начальник училища, и все остальные сработали как полагается», — добавил врио губернатора.

Проверку по факту чрезвычайного происшествия в академии имени Можайского начала военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения, сообщили в ведомстве. Кроме того, военное следственное управление Следственного комитета России по РВСН возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета», — сообщили в СКР.

Добавим, что практически одновременно с первыми сообщениями об инциденте в здании Академии имени Можайского появилась информация о возможном втором взрыве в Петербурге — во Всероссийском научно-исследовательском институте (ВНИИ) сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине. Однако в экстренных службах опровергли информацию о том, что хлопок был вызван детонацией какого-либо взрывного устройства.

«Около 14:00 пожарно-спасательные подразделения выезжали по сообщению о хлопке на территории ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине. Спасатели выяснили, что в руках лаборантки от перепада температур треснула бутылка с горячей жидкостью, которую она положила под струю холодной воды», — сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.

Пострадавшая девушка была отправлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В медицинском учреждении сообщили, что доставленной пациентке с раной на шее оказана первая помощь, она находится в удовлетворительном состоянии.