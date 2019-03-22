«Без нарушения прав»: МВД предложило не заводить уголовные дела о сбыте наркотиков без доказательств фактов их передачи

МВД подготовило законопроект, который запрещает возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 о сбыте наркотиков, если факт их передачи не доказан. Такая инициатива была размещена 22 марта на федеральном портале нормативных правовых актов. Предполагается, что документ позволит исключить случаи необоснованного уголовного преследования. Также в ведомстве считают, что законопроект в целом усилит эффективность борьбы с наркотиками.

МВД России разработало законопроект, которым предлагается не возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без доказательства их передачи третьим лицам, а также без экспертного заключения о названии, типе и размере обнаруженных веществ.

Сегодня, 22 марта, на едином федеральном портале нормативных правовых актов началось общественное обсуждение соответствующего документа. Сроком вступления предложенных изменений в силу указан декабрь 2019 года.

Также по теме «Отделить волков от овец»: как отразится на водителях инициатива ГИБДД приравнять некоторые лекарства к наркотикам Инициатива ГИБДД о том, чтобы приравнять приём некоторых лекарств к вождению в состоянии алкогольного опьянения, о которой первым...

Согласно тексту, статью 146 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) предлагается дополнить частью 6. В ней указано, что уголовные дела о преступлениях по статьям, предусмотренным статьями 228.1 и 228.4 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) не могут быть возбуждены при отсутствии сведений о передаче наркотиков другим лицам. Кроме того, обязательным условием для возбуждения таких дел станут заключения экспертов, определяющих вид, размер и название наркотиков.

Законопроект призван исключить необоснованное возбуждение уголовных дел по фактам незаконного сбыта наркотиков при отсутствии сведений об обстоятельствах самого сбыта вещества. Кроме того, инициатива должна усилить эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков в целом.

«Принятие законопроекта позволит исключить факты безусловного необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы», — указано в пояснительной записке.

По мнению авторов, это позволит более эффективно использовать потенциал органов предварительного следствия в борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, предложенные изменения позволят не допускать нарушения прав и законных интересов граждан — участников уголовного судопроизводства, говорится в документе.

Неэффективное применение процессуальных мер

В пояснительной записке МВД указывает на проблему с определением лиц, совершивших преступления в сфере сбыта наркотиков. По информации ведомства, значительное количество уголовных дел в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков возбуждается по материалам, взятым из административных производств по незаконному потреблению наркотиков, а также в случаях смерти от передозировки.

При этом в обоих случаях сами наркотики не изымаются у продавца, их размер и название не устанавливаются.

Согласно статистике МВД, в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, в 2018 году приостановлено предварительное расследование 72,4 тыс. уголовных дел.

«Практика возбуждения таких уголовных дел, не имеющих судебной перспективы из-за недостаточной доказательственной базы, приводит к неэффективному применению мер процессуального характера по установлению обстоятельств совершения указанных преступлений и искажению статистических данных о результатах борьбы с преступностью», — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа отмечают, что установление сбывающих наркотики лиц должно осуществляться в ходе оперативно-разыскной деятельности.

Эту работу следует организовывать «с учётом всей полноты информации о ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков на обслуживаемой территории, не дожидаясь поручений следователей, по конкретным уголовным делам, не имеющим перспективы направления в суд».

«Изобличение таких лиц и изъятие у них наркотиков позволит привлечь их к уголовной ответственности», — подытожили авторы записки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо принять дополнительные меры по одной из ключевых задач МВД — противодействию незаконному обороту наркотиков в России.

«Статистика показывает, что масштаб распространения наиболее опасных — синтетических — наркотиков растёт. Этот тревожный сигнал мы должны иметь в виду, учитывать его. Нужно принимать дополнительные меры, потому что тех, что есть, видимо, недостаточно для эффективной работы», — сказал Путин в феврале на расширенной коллегии МВД.