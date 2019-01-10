«Завершить все работы до утра»: что известно о подтоплении Тушинского тоннеля в Москве

Власти Москвы рассчитывают завершить аварийные работы на месте подтопления Тушинского автомобильного тоннеля на северо-западе города к утру пятницы, 11 января. По словам столичного мэра Сергея Собянина, ведётся аварийный сброс воды из шлюза канала имени Москвы. Позднее стенку тоннеля укрепят, а путепровод зачистят от воды и грязи. Госавтоинспекция временно перекрыла движение по Волоколамскому шоссе от МКАД в направлении центра, ограниченный проезд автомобилей в область от метро «Сокол» откроют в ближайшее время. Пока неизвестно, что стало причиной размыва дамбы и провала грунта. Однако власти не исключают, что во время строительных работ на этом участке в 2003 году могли быть допущены нарушения.

Столичные власти рассчитывают завершить аварийные работы на месте подтопления в Тушинском автомобильном тоннеле на северо-западе Москвы к утру пятницы, 11 января. Об этом журналистам сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Надеюсь, до завтрашнего утра все работы будут завершены. Объём работ большой, авария серьёзная. Все аварийные службы на месте работают, помогают устранить последствия аварийной ситуации, чтобы как можно быстрее восстановить движение», — цитирует градоначальника РИА Новости.

По словам столичного мэра, в настоящее время ведётся аварийный сброс воды из соответствующего шлюза канала имени Москвы, после чего будет укреплена стенка тоннеля и проведена зачистка путепровода от воды и грязи. Собянин подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

«К сожалению, стенка канала имени Москвы дала протечку, достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель, пришлось остановить движение, авария достаточно серьёзная», — заявил мэр.

В пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы» сообщили, что в результате размыва в районе Тушинского тоннеля образовалось проседание грунта на площади 5х15 метров.

Изначально столичная Госавтоинспекция в связи с подтоплением временно перекрыла движение по Волоколамскому шоссе только в направлении Московской области (от Ленинградского проспекта), однако затем движение автомобилей было остановлено также от МКАД в сторону центра. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять требования и указания сотрудников ДПС.

На месте инцидента был создан оперативный штаб для ликвидации подтопления, в районе Тушинского тоннеля работают специалисты аварийных служб ГУП «Мосводосток» и других профильных организаций.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, работа коммунальных служб на месте подмыва грунта могут продлиться порядка девяти часов. Он пояснил, что сразу остановить поток воды в тоннель невозможно из-за технологических особенностей процедуры сброса воды в шлюзе.

«Мы полагаем, что через шесть часов все работы будут полностью завершены. Сразу сбрасывать воду нельзя, делается всё это по специальной схеме сброса воды. Потом ещё часа два-три понадобится на то, чтобы всё зачистить, выносы грунта все убрать», — отметил Бирюков.

При этом, по словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, для вывоза песка и ила понадобится около 150 грузовиков.

Между тем Бирюков рассказал, что прорыв дамбы произошёл около 10:00 мск, после чего вода и грязевые потоки начали поступать в Тушинский тоннель. Сейчас сбросом воды занимаются специалисты канала имени Москвы, а другие городские службы обеспечивают безопасность в районе инцидента. На месте работают около 50 специалистов, ещё порядка 300 человек и 100 единиц техники находятся в резерве на случай необходимости.

На месте сейчас так. Все службы задействованы в ликвидации разлива воды из канала им. Москвы pic.twitter.com/3m1qklCx3U — ЦОДД (@gucodd) January 10, 2019

«Принято решение приоткрыть несколько задвижек щитов... Понижение уровня воды в канале идёт примерно в час сантиметров по 40-50. Надеемся, что с открытием второго щита вода будет уходить быстрее», — заявил Бирюков.

Заммэра добавил, что пока рано говорить о причинах происшествия. Однако он не исключил того, что прорыв дамбы связан с нарушениями, которые могли быть допущены во время строительных работ в 2003 году.

«Специалисты-проектировщики будут смотреть, будут изучать ситуацию. Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, всё может быть, поэтому специалисты будут изучать», — заявил Бирюков.

Он добавил, что в районе инцидента организованы маршруты объезда и подъезды к жилому сектору, от метро Сокол до этого участка работает общественный транспорт.

В свою очередь, в ГИБДД сообщили, что окажут содействие жителям близлежащих районов для подъезда к своим домам. Для этого автомобилистам необходимо иметь при себе паспорт. Также власти Москвы рекомендуют горожанам и гостям столицы пользоваться метрополитеном на время ограничения движения на северо-западе столицы.

Вместе с тем в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы опубликовали схему движения, по которой в ближайшее время будет открыт проезд по Волоколамскому шоссе. По направлению центр движение по-прежнему будет перекрыто, проезд автомобилей будет открыт в сторону области.

Схема объезда в связи с ЧП в Тушинском тоннеле. pic.twitter.com/DpNyrNMeya — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

«В область по Волоколамскому шоссе движение будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе ул. Академика Курчатова до стадиона «Спартак». Далее по своей полосе», — сообщили в ЦОДД.